Министра иностранных дел сменили в Великобритании

Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства возглавила Элизабет Трасс. Ее предшественник Доминик Рааб теперь будет министром юстиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Достопочтенная Элизабет Трасс была назначена на пост государственного секретаря по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании", - сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Трасс станет второй в истории страны женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство Великобритании. В разное время она входила в кабмины Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

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До этого британское внешнеполитическое ведомство возглавлял Доминик Рааб. В последнее время его сильно критиковали из-за того, что во время решающего наступления движения "Талибан" а Афганистане он не стал возвращаться из отпуска в Лондон.