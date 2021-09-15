Міністра закордонних справ змінили у Великій Британії

Зовнішньополітичне відомство Сполученого Королівства очолила Елізабет Трасс. Її попередник Домінік Рааб тепер буде міністром юстиції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Високоповажна Елізабет Трасс була призначена на посаду державного секретаря у закордонних справах та справах співдружності націй і розвитку Великій Британії", - повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Трасс стане другою в історії країни жінкою, яка очолить зовнішньополітичне відомство Великої Британії. У різний час вона входила в кабміни Девіда Кемерона і Терези Мей.

До цього британське зовнішньополітичне відомство очолював Домінік Рааб. Останнім часом його сильно критикували через те, що під час вирішального наступу руху "Талібан" в Афганістані він не став повертатися з відпустки в Лондон.

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