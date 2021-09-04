В правительстве Великобритании разработали план на случай смерти Елизаветы II, - Politico

Первые 10 дней после смерти королевы Великобритании Елизаветы II четко регламентированы. Кодовое название соответствующего плана - "Лондонский мост".

Американское издание Politico получило доступ к секретным документам британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Politico отмечает, что в плане содержатся и важные, и банальные подробности действий каждого чиновника Великобритании после смерти монарха. Издание также отмечает, что оно первым узнало все подробности подготовки страны к смерти Елизаветы II.

В день, когда монарх умрет, об этом сообщат важнейшим чиновникам, начиная с премьер-министра (по телефону) и до рядовых членов кабинета (электронным письмом). Парламенты Великобритании будут распущены или приостановят работу.

В течение 10 минут после известия о смерти Елизаветы II должны приспустить все государственные флаги в правительственном квартале. Интересно, что в правительственных кругах ранее считали это время недостаточным - и даже опасались, что люди могут выйти на протесты, если флаги вовремя не приспустят.

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Отдельно операция "Лондонский мост" предусматривает действия в соцсетях, которые ведут чиновники и королевская семья: там разместят черный баннер и короткое сообщение о смерти королевы. Републиковать сообщение можно будет только с разрешения коммуникационной службы правительства.

Кроме того, премьер-министр Великобритании встретится с новым королем - сыном Елизаветы Чарльзом, а чиновники должны собраться на небольшую поминальную церемонию возле собора Святого Павла в Лондоне (она должна "выглядеть спонтанно").

На следующий день Чарльза должны официально провозгласить королем. Британский парламент соберется на внеочередную сессию, где выразит сожаление по поводу гибели Елизаветы II. А после обеда правительство придет на аудиенцию к новому королю. При этом чиновников попросят прийти без супругов.

На второй день после смерти королевы ее тело перевезут в Букингемский дворец. В зависимости от того, где именно умерла Елизавета II, предусмотрены различные меры безопасности. Гроб доставят или на поезде (более предпочтительный вариант), или на самолете.

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На третий день в Шотландии начинается официальный тур короля Чарльза по Великобритании. На следующий день он прибудет в Северную Ирландию. На пятый день состоится официальная процессия с гробом Елизаветы II от Букингемского к Вестминстерскому дворцу.

С шестого по восьмой день после смерти королевы ее тело будет находиться в Вестминстере. Дворец будет открыт 23 часа в сутки, и гроб смогут увидеть все желающие. Для депутатов приобретут специальные билеты.

В это же время будет проходить активная подготовка к официальным похоронам Елизаветы II - от приглашений глав иностранных государств до обеспечения мер безопасности. Правительство, в частности, должно подготовиться к транспортному коллапсу, недостатку продовольствия и неконтролируемым толпам.

На десятый день состоится официальная церемония прощания с Елизаветой II. Этот день не объявят выходным, но он будет таковым фактически. Если похороны будут проходить в субботу, воскресенье или государственный выходной - дополнительного выходного не будет.

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