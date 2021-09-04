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Новости За рубежом
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Великобритания (4242) Елизавета II (44) план (148) смерть (9034)

В правительстве Великобритании разработали план на случай смерти Елизаветы II, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В правительстве Великобритании разработали план на случай смерти Елизаветы II, - Politico

Первые 10 дней после смерти королевы Великобритании Елизаветы II четко регламентированы. Кодовое название соответствующего плана - "Лондонский мост".

Американское издание Politico получило доступ к секретным документам британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Politico отмечает, что в плане содержатся и важные, и банальные подробности действий каждого чиновника Великобритании после смерти монарха. Издание также отмечает, что оно первым узнало все подробности подготовки страны к смерти Елизаветы II.

В день, когда монарх умрет, об этом сообщат важнейшим чиновникам, начиная с премьер-министра (по телефону) и до рядовых членов кабинета (электронным письмом). Парламенты Великобритании будут распущены или приостановят работу.

В течение 10 минут после известия о смерти Елизаветы II должны приспустить все государственные флаги в правительственном квартале. Интересно, что в правительственных кругах ранее считали это время недостаточным - и даже опасались, что люди могут выйти на протесты, если флаги вовремя не приспустят.

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Отдельно операция "Лондонский мост" предусматривает действия в соцсетях, которые ведут чиновники и королевская семья: там разместят черный баннер и короткое сообщение о смерти королевы. Републиковать сообщение можно будет только с разрешения коммуникационной службы правительства.

Кроме того, премьер-министр Великобритании встретится с новым королем - сыном Елизаветы Чарльзом, а чиновники должны собраться на небольшую поминальную церемонию возле собора Святого Павла в Лондоне (она должна "выглядеть спонтанно").

На следующий день Чарльза должны официально провозгласить королем. Британский парламент соберется на внеочередную сессию, где выразит сожаление по поводу гибели Елизаветы II. А после обеда правительство придет на аудиенцию к новому королю. При этом чиновников попросят прийти без супругов.

На второй день после смерти королевы ее тело перевезут в Букингемский дворец. В зависимости от того, где именно умерла Елизавета II, предусмотрены различные меры безопасности. Гроб доставят или на поезде (более предпочтительный вариант), или на самолете.

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На третий день в Шотландии начинается официальный тур короля Чарльза по Великобритании. На следующий день он прибудет в Северную Ирландию. На пятый день состоится официальная процессия с гробом Елизаветы II от Букингемского к Вестминстерскому дворцу.

С шестого по восьмой день после смерти королевы ее тело будет находиться в Вестминстере. Дворец будет открыт 23 часа в сутки, и гроб смогут увидеть все желающие. Для депутатов приобретут специальные билеты.

В это же время будет проходить активная подготовка к официальным похоронам Елизаветы II - от приглашений глав иностранных государств до обеспечения мер безопасности. Правительство, в частности, должно подготовиться к транспортному коллапсу, недостатку продовольствия и неконтролируемым толпам.

На десятый день состоится официальная церемония прощания с Елизаветой II. Этот день не объявят выходным, но он будет таковым фактически. Если похороны будут проходить в субботу, воскресенье или государственный выходной - дополнительного выходного не будет.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Великая женщина . Не то что немецкая комсомолка 😀
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04.09.2021 23:38
+12
Не цікаво...В фсб є з десяток надувних )(уйлів...
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04.09.2021 23:41
+12
...представляю, что будет, когда сдохнет ***** всея эрэфии... В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 9042 В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 8184
В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 538
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05.09.2021 00:46
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Ой.
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04.09.2021 23:29 Ответить
Не парься. Переводчики накосячили. Вот оригрнал-
"В правительстве Елизаветы II разработали план на случай гибели Великобритании, - Politico
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05.09.2021 00:46 Ответить
Е-е-еее... Так план на випадок ядерної війни ще за холодної війни начебто розробляли...
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05.09.2021 01:56 Ответить
Просто вспомнил волну мемов о королеве В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 1239
В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 6172

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 8578

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 9306

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 5551
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05.09.2021 10:56 Ответить
ще 5 хвилин і буде світовий рекорд по нічиїм на ЧМ футболу
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04.09.2021 23:31 Ответить
є таки, світовий рекорд
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04.09.2021 23:43 Ответить
походу кому ********* в пенсионном возрасте все в прынцах ходить)
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04.09.2021 23:31 Ответить
Натякаєш на чисто агліцьку класику?
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04.09.2021 23:35 Ответить
Великая женщина . Не то что немецкая комсомолка 😀
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04.09.2021 23:38 Ответить
Long live the Queen!

ето ***** бессмертен - скрепанутые рабы его тушку отмавзолеят...)))
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05.09.2021 04:59 Ответить
Его бы могли уже сейчас забальзамировать и отнести туда. 2 Вовы лежали бы.
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05.09.2021 07:30 Ответить
походу плохие новости на Цензоре - закончились
остались - хорошие
и это - радует В правительстве Великобритании разработали план на случай смерти Елизаветы II, - Politico - Цензор.НЕТ 9570
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04.09.2021 23:39 Ответить
Цікаво буде коли склеїть ласти педофіл путін
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04.09.2021 23:39 Ответить
Не цікаво...В фсб є з десяток надувних )(уйлів...
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04.09.2021 23:41 Ответить
тоді мають фейєрверки подорожчати...
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04.09.2021 23:42 Ответить
І клавішно-пневматичні музичні інструменти... В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 6995В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 6074
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04.09.2021 23:56 Ответить
Та ****** там більше 100 мільйонів.
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04.09.2021 23:43 Ответить
то алканоїдні...А це-ботоксне.
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04.09.2021 23:44 Ответить
та ще пару мільйонів ********* у нас в ДиРі .
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04.09.2021 23:47 Ответить
З днр вже трохи в Якутію вивезли в шахти на заробітки....Так не хотіли нахлєбніков з Єврасаюза карміть.Нехай якутів кормлять.
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04.09.2021 23:49 Ответить
а, данецкий шахтёр после получки - ну вылитый якут... В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 7444
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04.09.2021 23:52 Ответить
ЯнеЛох собрался в Великобританию?
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04.09.2021 23:40 Ответить
Ще рано...План не готовий... В правительстве Великобритании разработали план на случай смерти Елизаветы II, - Politico - Цензор.НЕТ 6636
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04.09.2021 23:42 Ответить
ЯнеЛох має терміново іхати у кремль
зазирнути фуйлу в очі...
останній раз ?
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04.09.2021 23:45 Ответить
Йому там вже давали пенделя.
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04.09.2021 23:45 Ответить
То нехай покрутиться біля москви...Мо згорить? В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 3958
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04.09.2021 23:47 Ответить
напевно він не жопошник, як мертвечук?
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04.09.2021 23:48 Ответить
Там Гонтарєва з Луценком чергу зайняли )
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05.09.2021 07:44 Ответить
Навіть читати не хочу.

Боже! Бережи Королеву!
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04.09.2021 23:46 Ответить
А шо там придумувати?
Все вже придумали за багато століть до нас, - "Король умєр, - да здравствуєт король!" (с)

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 6907
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04.09.2021 23:50 Ответить
Так Елизавета - бабушка в ее 98 еще о ....гог ГО !
Что ранее умножать на "О".
Не вровень секретарю цк кпу кравчуку.
В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 2865 В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 5640
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04.09.2021 23:51 Ответить
а пачиму без маски ?
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04.09.2021 23:54 Ответить
Королева жива? что происходит???
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04.09.2021 23:51 Ответить
- Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?
- Мр-мр-мр, - неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.
- Ну, дай Бог здоровьичка, - с горечью сказал Безенчук, - одних убытков сколько несем, туды его в качель!

Это из 12 стульев. А вообще, без иронии, чтоб она была еще много лет жива и здорова.
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04.09.2021 23:53 Ответить
зеле не понравится если его заживо похоронят
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04.09.2021 23:58 Ответить
Хоча... яка різниця?..
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05.09.2021 00:00 Ответить
"Та нє спєшитє ви (нас)єйо хороніть".Шоб вона усіх тих планувальщиків провела у останню путь.
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05.09.2021 00:21 Ответить
Как всегда, разработали план, утвердили.
А потом чиновник, бухнув после работы, забыл портфель за остановкой.
Увы, но только так подобные материалы просачиваются в прессу.
Понятно, что раша-пропаганда прыгает от счастья, то нашим западным партнёрам надо что-то делать с собой в плане ответственности.
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05.09.2021 00:29 Ответить
Ну и каким поцем надо быть чтобы такое публиковать при живой королеве... Ох уж эти газетчики, Политико хреново )
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05.09.2021 00:37 Ответить
Это нормальная практика в Британии. Не переживайте так, в развитых странах принято еще при жизни заботиться о том, что будет после смерти
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05.09.2021 09:27 Ответить
Так к чему, однако, готовиться - к смерти или гибели? В любом случае, Чарльзу надо начинать выкатывать бочки с вискарём.
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05.09.2021 00:41 Ответить
Классный материал, особенно будет весело если кто-то из опубликовавших его "журналистов" внезапно склеит ласты.
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05.09.2021 00:43 Ответить
...представляю, что будет, когда сдохнет ***** всея эрэфии... В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 9042 В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 8184
В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 538
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05.09.2021 00:46 Ответить
Горели ватные пуканы,
И снег кружился над землёй.
А путлер во гробу хрустальном
Лежал ну прямо как живой.
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05.09.2021 01:07 Ответить
Приблизно отак це буде на кацапії...
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05.09.2021 02:01 Ответить
Так він давно складений.
І туди постійно вносяться корективи.
https://www.independent.co.uk/life-style/royal-family/queen-elizabeth-death-what-happens-london-b1913642.html

The day that Queen Elizabeth II dies will elicit a series of carefully constructed plans that have been in place since the 1960s in a process dubbed "Operation London Bridge".
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05.09.2021 01:14 Ответить
Англичане могли бы потроллить кремль, заготовив с десяток двойников разных возрастов.
И провести показ мод с их участием в присутствии Её Величества.
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05.09.2021 01:20 Ответить
"Американское издание Politico получило доступ к секретным документам британского правительства...".
Что-то британцы лажают в последнее время. "Проходной двор" какой-то. До этого оставленные "секретные документы" на остановке, которые потерял Баширов, а нашёл Петров. "Британские учёные" должны что-то срочно придумать, а то понимаешь....
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05.09.2021 01:34 Ответить
Пффф. А всі думали, що влада британського монарха - від Бога, тому й бабулька Ліллібет првитиме вічно. В ********* світі всі ці королі і їх придворні прислужники виглядають, як пережиток дрімучого Середньовіччя. Як наформалінений труп чЛєніна в мавзолеї. Як мумія фараона в музеї з вайфаями і лазерними датчиками охоронної системи.
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05.09.2021 02:00 Ответить
Коли правила Королева Вікторія - Англія була володаркою морів.
Королева Вікторія на людях в носі не колупалась.
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05.09.2021 02:44 Ответить
То коли правила королева Вікторія? В 21 столітті? Зараз статус володарки морів - дуже непевне поняття. І стан ВМФ країни нині формує точно не декоративна королева. З тих часів залишився лише спогад - назва Royal Navy.
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05.09.2021 09:22 Ответить
Королева Вікторія належала до англосаксів і піклувалась про державу.
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05.09.2021 10:51 Ответить
А ця до кого?
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05.09.2021 17:17 Ответить
А это первый монарх ВБ, который когда-либо умирал, что понадобился какой-то особый план?
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05.09.2021 03:46 Ответить
Маєчня. Чого не вигадають у гонитві за "сенсацією".
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05.09.2021 05:03 Ответить
Такие планы мероприятий регулярное и привычное действие. Разрабатываются для каждого без исключения монарха Великобритании.
В чем серетность - непонятно......
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05.09.2021 07:41 Ответить
Если бы у нас рулил проукраинский гетьман, который вывел страну в лидеры Европы и мира, мы бы тоже думали как его проводить с наивысшими почестями.
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05.09.2021 08:32 Ответить
оказується британці якісь псіхи: так псіхувати ізза неприспущених прапорів і істерить ізза похоронів! десь вже таке було.
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05.09.2021 09:11 Ответить
не мечтайте.... эта БАБУЛЯ еще на похоронах ху*ла простудится......
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05.09.2021 09:59 Ответить
Національна аристократія є охоронцам від пограбування країни і бюджету різноманітними внутрішніми злочинними організаціями,так і зовнішніми.
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05.09.2021 13:52 Ответить
Хай Зеленського забирають
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05.09.2021 16:23 Ответить
Хай Зеленського забирають - "воно" теж без яєць.
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05.09.2021 16:24 Ответить
 
 