Денисова позвала правозащитников на суды над крымскими татарами

Омбудсман Людмила Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому и представителям международных правозащитных организаций. Она призывает их посетить суды над крымскотатарскими активистами, которые пройдут 16 сентября в Ростове-на-Дону и в оккупированом Крыму.

Заявление Денисовой опубликовано на ее странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Омбудсман напомнила, что в оккупированном Симферополе завтра будут "судить" крымскотатарских активистов Эдема Бекирова и Заира Смедли, а в Ростова-на-Дону пройдет судебное заседание по третьей бахчисарайской группе "дела Хизб ут-Тахрир".

"Крымские татары обвиняются в причастности к деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств в Украине и многих странах мира. Призываю генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействия обеспечению права на защиту и справедливый суд", – отметила Денисова.

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