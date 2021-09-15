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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Денисова позвала правозащитников на суды над крымскими татарами

Денисова позвала правозащитников на суды над крымскими татарами

Омбудсман Людмила Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому и представителям международных правозащитных организаций. Она призывает их посетить суды над крымскотатарскими активистами, которые пройдут 16 сентября в Ростове-на-Дону и в оккупированом Крыму.

Заявление Денисовой опубликовано на ее странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Омбудсман напомнила, что в оккупированном Симферополе завтра будут "судить" крымскотатарских активистов Эдема Бекирова и Заира Смедли, а в Ростова-на-Дону пройдет судебное заседание по третьей бахчисарайской группе "дела Хизб ут-Тахрир".

"Крымские татары обвиняются в причастности к деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств в Украине и многих странах мира. Призываю генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействия обеспечению права на защиту и справедливый суд", – отметила Денисова.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) Крым (26373) репрессии (2766) россия (95418) суд (25085) крымские татары (2717)


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Денисова жить не может без кацапов , бо родом оттуда .

Приглашать на суды надо юристов из Турции, ЕС И США через Крымскую платформу , а не кацапских правозащитников

ВЕДЬ все эти суды направлены у кацапов , чтобы доказать миру , что татары и украинцы- террористы
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15.09.2021 23:15 Ответить
раSSейский суд -

эта хде на законы с сут
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15.09.2021 23:19 Ответить
Саме через олігархів,яких захищає Денисова,Україна слабкаґ.ледь ледь животіє і тому втратила Крим,Донбас..І цей заклик Денисової,про захист кримських татар, виглядає цинічно..
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16.09.2021 06:46 Ответить
 
 