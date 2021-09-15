Денісова покликала правозахисників на суди над кримськими татарами

Омбудсман Людмила Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського та представників міжнародних правозахисних організацій. Вона закликає їх відвідати суди над кримськотатарськими активістами, які пройдуть 16 вересня в Ростові-на-Дону і в окупованих Криму.

Заяву Денісової опубліковано на її сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Омбудсман нагадала, що в окупованому Сімферополі завтра будуть "судити" кримськотатарських активістів Едема Бекірова і Заїра Смедлі, а в Ростова-на-Дону пройде судове засідання по третій бахчисарайської групі "справи Хізб ут-Тахрір".

"Кримські татари звинувачуються в причетності до діяльності релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії, але чинної без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу. Закликаю Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд", - зазначила Денисова.

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