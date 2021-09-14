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Вопрос преследования коренных народов в Крыму рассмотрят на сессии ПАСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вопрос преследования коренных народов в Крыму рассмотрят на сессии ПАСЕ

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября 2021 года в смешанном формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Отмечает, что парламентарии заслушают не менее семи докладов и обсудят, среди прочего, гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Афганистане, усиление миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, а также политическое преследовании коренных народов в Крыму со стороны России.

Как отмечает Крым.Реалии, на прошлой неделе член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Рустем Умеров сообщал, что Украина подала запрос на проведение дебатов о Крыме. Соответствующее письмо было направлено на имя президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рика Даймса. Данный запрос был отправлен после новой волны обысков, задержаний и арестов крымских татар на полуострове. В числе арестованных - крымскотатарский активист и политик Нариман Джелял.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.

Автор: Анна Судак
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Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова, Шевкета Усеінова слід запросити і заслухати на сесії.
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14.09.2021 17:31 Ответить
 
 