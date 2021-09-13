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К перенесшему пытки российских силовиков Асану Ахтемову допустили независимого адвоката

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

К перенесшему пытки российских силовиков Асану Ахтемову допустили независимого адвоката

Юрист Айдер Азаматов заявил, что встретился с Асаном Ахтемовым, который обвиняется российскими спецслужбами в повреждении газопровода в оккупированном Крыму. Было подписано соглашение на защиту и отказ от ранее назначенного адвоката.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность

Азаматов дал комментарий о встрече со своим доверителем: "Сегодня в сизо Симферополя удалось увидеть Асана после двух предыдущих попыток увидеть его. Держится, хоть и сложно после перенесенного".

Помимо соглашения на юридическую помощь и отказа от государственного адвоката, политзаключенный дал разрешение на получение от него сведений, составляющих врачебную тайну.

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"Главное, теперь его защитником является адвокат, которого он выбрал, а не навязали органы следствия", — заключил Азаматов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.
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Зачем в мордоре вообще адвокаты, какую они выполняют функцию? Чем они могут помочь "обвиняемому"?
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13.09.2021 15:54 Ответить
Для создания лигитимности судового процесса.Щоб потом, можно было говорить в ООН,що нашим заключённым как и во всех цивильных странах,положен адвокат и он присутствует.Его мнение не важно и он ничего не решает.А вот как ширма,закрывающая беспридел для мирового наблюдателя вполне подходит.Вот такая роль адвоката у московитов.Впрочем там везде так.Ширма демократической партии"Яблоко"например,и её проход в Госдуру,по мнению москалей делает Госдуру лигитимной для мирового сообщества.
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13.09.2021 17:39 Ответить
держись парень
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13.09.2021 16:35 Ответить
 
 