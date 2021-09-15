Пограничники привлекли к охране границы с Беларусью боевые подразделения
Украина усилила силы и средства на границе с Беларусью в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2021".
Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что граница с Беларусью усиленно охраняется уже длительное время. Но украинские пограничники учли информацию относительно проведения 10-16 сентября совместных учений Беларуси с Россией "Запад-2021" и усилили свои позиции.
"Мы подключили достаточно сил и средств Государственной пограничной службы. В том числе, наши боевые подразделения, комендатуру быстрого реагирования, у которых есть техника, вооружение для ведения боевых действий и обученный персонал для этого. В случае необходимости, если будут нестандартные ситуации, они должны усилить наши линейные подразделения", - рассказал Демченко.
Он добавил, что украинская сторона активно использует беспилотную летательную авиацию "для того, чтобы отслеживать ситуацию на границе, нашу патрульную авиацию".
"У нас достаточное количество пограничных отрядов, которые патрулируют этот участок границы", - резюмировал Демченко.
Напомним, вблизи украинской границы с Беларусью с 10 по 16 сентября проходят российско-белорусские военные учения "Запад-2021". Всего в учениях принимают участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
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"У нас достаточное количество пограничных отрядов, которые патрулируют этот участок границы" Источник:
У вас идиотов УЧАСТОК или ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА протяжённостью в 1085 км? С совсем ******* соседом.
Ипать и колотить в деревянные колокола... Вы, суки от Литвина ещё отойти не можете?
Мусили б задіяти додаткові сили з інших родів військ.
Хоча б до закінчення навчань. І ще на трохи лишитися.
Переважна більшість українців називають себе патріотами своєї країни, майже 60% готові в разі загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з результатами опитування, 85% респондентів вважають себе патріотами своєї країни, а 12% зрадників - виродків протилежної думки.
- "що буде робити 200 тисячна ЗСУ якщо росія полізе війною чисельністю в 600 тис. головорізів!?
-Відповідь - "КОЖЕН з нас зробить по ТРИ постріли... та й підемо вечеряти."
Анекдот анекдотом... Але історія успішного протистояння агресії орд бардачної росії має багато прикладів, коли чисельність військової потуги росії падала перед стійкістю малочисельної оборони... - прикладом тому є японська, фінська, афганські "кампанії".
Як і звортній приклад - початок Другої світової війни засвідчив, що навіть маючи суттьєву перевагу в силі (свідчення в книзі В. Суворова) проти відносно малочисельних наступаючих полчищ Гітлєра... в росії раптово і моментально "підігнулися коліна"...
На территории Беларуси размещены вражеские войска.
Вопрос:
Ты дебил или для тебя ВС РФ не враги?
Багато на козломордії є невдоволених єдпідросами,але основна маса кацапні сцить мілким гравієм тільки при появі ОМОНівця,а вже ФСБшника... Отже нехай потроху здихають на "необъятных просторах" підерефії із піснею "Я другой такой страны не знаю..."