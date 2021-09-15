Пограничники привлекли к охране границы с Беларусью боевые подразделения

Украина усилила силы и средства на границе с Беларусью в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что граница с Беларусью усиленно охраняется уже длительное время. Но украинские пограничники учли информацию относительно проведения 10-16 сентября совместных учений Беларуси с Россией "Запад-2021" и усилили свои позиции.

"Мы подключили достаточно сил и средств Государственной пограничной службы. В том числе, наши боевые подразделения, комендатуру быстрого реагирования, у которых есть техника, вооружение для ведения боевых действий и обученный персонал для этого. В случае необходимости, если будут нестандартные ситуации, они должны усилить наши линейные подразделения", - рассказал Демченко.

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Он добавил, что украинская сторона активно использует беспилотную летательную авиацию "для того, чтобы отслеживать ситуацию на границе, нашу патрульную авиацию".

"У нас достаточное количество пограничных отрядов, которые патрулируют этот участок границы", - резюмировал Демченко.

Напомним, вблизи украинской границы с Беларусью с 10 по 16 сентября проходят российско-белорусские военные учения "Запад-2021". Всего в учениях принимают участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.