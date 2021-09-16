Двухпартийная группа конгрессменов США стремится на законодательном уровне заблокировать запуск "Северного потока-2"

15 конгрессменов от обеих основных партий США подали проект поправки к закону об оборонном бюджете США (NDAA), которая устраняет возможность предоставлять исключение из санкций против участников "Северного потока-2" из соображений защиты национальных интересов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Поправка предусматривает "обязательное введение санкций против иностранных учреждений и лиц, ответственных за планирование, строительство и деятельность "Северного потока-2". Устраняется исключение из санкций по соображениям национальных интересов, предусмотренное в существующем праве по проектам из трубопроводов".

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