Двухпартийная группа конгрессменов США стремится на законодательном уровне заблокировать запуск "Северного потока-2"
15 конгрессменов от обеих основных партий США подали проект поправки к закону об оборонном бюджете США (NDAA), которая устраняет возможность предоставлять исключение из санкций против участников "Северного потока-2" из соображений защиты национальных интересов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Поправка предусматривает "обязательное введение санкций против иностранных учреждений и лиц, ответственных за планирование, строительство и деятельность "Северного потока-2". Устраняется исключение из санкций по соображениям национальных интересов, предусмотренное в существующем праве по проектам из трубопроводов".
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Из-за нехватки газа цена на газ уже под 1000 баксов , альтернативных источников не нашлось . В общем, не бурьян буде , а розочки, к сожалению .
Думаю , что Европа не замёрзнет, на фоне искусственного дефицита кацапского газа и спроса ,она старательно закачивает его в свои хранилища.
Как запустят СП-2 на всю мощь , а это 55 млрд в год , так сразу выровняется цена газа , что будет выгодно для ЕС.
Даже не сомневайся так и будет .
Теперь по новому договору с ЕС планируется поставка газа в обход Украины , отсюда и вся свистопляска вокруг этих Нордстримов .
США выступали на стороне Украины , карали всех причастных к СП санкциями , но и Штаты сдались стремлениям немцев.
Германия будет делать так , как ей выгодно , а не как скажет США, не зря же о фрау Меркель здесь очень плохо выражаются .