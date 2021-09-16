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Двухпартийная группа конгрессменов США стремится на законодательном уровне заблокировать запуск "Северного потока-2"

Двухпартийная группа конгрессменов США стремится на законодательном уровне заблокировать запуск

15 конгрессменов от обеих основных партий США подали проект поправки к закону об оборонном бюджете США (NDAA), которая устраняет возможность предоставлять исключение из санкций против участников "Северного потока-2" из соображений защиты национальных интересов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Поправка предусматривает "обязательное введение санкций против иностранных учреждений и лиц, ответственных за планирование, строительство и деятельность "Северного потока-2". Устраняется исключение из санкций по соображениям национальных интересов, предусмотренное в существующем праве по проектам из трубопроводов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрешение на запуск "Северного потока - 2" могут дать к началу 2022 года, - Лавров

Автор: 

Конгресс США (1231) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+6
А прикольно получается. Быть или не быть газопроводу решают американцы в своём парламенте. Это подсрач с разбега прямо по вяличию... что на это скажет Скабеева?
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16.09.2021 00:37
+2
Адольфовна так старалась лапшу вешла на понт брала и дедушка Джо сдулся .... а тут такой поворот и Х#йло в бункер убежал ...
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16.09.2021 00:50
+2
Нинішні ціни на газ ************ ЄС до скорішого запуску ПП-2.
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16.09.2021 04:38
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А прикольно получается. Быть или не быть газопроводу решают американцы в своём парламенте. Это подсрач с разбега прямо по вяличию... что на это скажет Скабеева?
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16.09.2021 00:37 Ответить
Важнее, что на это скажет следующий канцлер Германии.
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16.09.2021 00:40 Ответить
Нічого. 😊 Проковтне і оближеться. 😁
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16.09.2021 00:53 Ответить
Да , смешно , от них уже ничего не зависит ! а Скабеева идёт лесом , бо детский сад её не интересует
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16.09.2021 09:09 Ответить
Если чуваки примут соотв закон и объявят, что всех, кто подойдёт к нему ближе километра, занесут в чёрный финансовый список, то вокруг того газопровода будет бурьян в рост человека .
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16.09.2021 11:33 Ответить
А если бы , да кабы ...)) не работает этот вариант , бо США уже заявляли , что не желают ссориться с Германией ! , это раз . Два, на носу зима и похолодание .... это ускорит сертификацию проекта .
Из-за нехватки газа цена на газ уже под 1000 баксов , альтернативных источников не нашлось . В общем, не бурьян буде , а розочки, к сожалению .
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16.09.2021 13:40 Ответить
Это всё решаемо. Без всяких нордстримов европа спокойно жила, а тут вдруг без неподключенного на данный момент потока возьмёт и замёрзнет? И это при том, что только ленивые не понастраивали терминалов по приёму LPG. Меньше смотрите кацапской пропаганды.
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16.09.2021 14:31 Ответить
Конеш решаемо , вси давно видять як воно выришуеться )) Газ с терминалов дороже трубного , ваще не кункурент . Меньше слухайте детских мрий тут , а больше объективной реальности , путя перемогае , к сожалению (
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16.09.2021 15:21 Ответить
Ещё раз повторяю: Европа пиисят лет нормально жила без нордстрима. С какой радости она должна замёрнуть именно в этом году?
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16.09.2021 15:59 Ответить
Европа пиисят лет нормально получала газ транзитом через Украину , теперь основной объём газа станет поступать через СП-1, СП-2 и совсем немного через украинскую ГТС .
Думаю , что Европа не замёрзнет, на фоне искусственного дефицита кацапского газа и спроса ,она старательно закачивает его в свои хранилища.
Как запустят СП-2 на всю мощь , а это 55 млрд в год , так сразу выровняется цена газа , что будет выгодно для ЕС.
Даже не сомневайся так и будет .
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16.09.2021 16:31 Ответить
Ну так давайте называть вещи своими именами. Рашка просто не выполняет свои обязательства по поставкам газа. А это совсем другой вопрос, отличный от необходимости или не необходимости подключать СП-2.
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16.09.2021 16:38 Ответить
Да , Газпром за снижение объёма прокачки через Украину проиграл в Стокгомском суде 3 млрд. баксов в пользу Украины по старому договору .
Теперь по новому договору с ЕС планируется поставка газа в обход Украины , отсюда и вся свистопляска вокруг этих Нордстримов .
США выступали на стороне Украины , карали всех причастных к СП санкциями , но и Штаты сдались стремлениям немцев.
Германия будет делать так , как ей выгодно , а не как скажет США, не зря же о фрау Меркель здесь очень плохо выражаются .
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16.09.2021 17:06 Ответить
Это сложно назвать стремлениями немцев. Какая немцам разница из какой струбы им вдувают газ?
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16.09.2021 17:17 Ответить
Большая разница , Германия становится крупнейшим газовым Хабом в ЕС , т.е. принимает от Газпрома по долгосрочному договору газ по низкому тарифу , а распределяет и продаёт его Европе по более высокой цене + надёжность поставок без политики .

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16.09.2021 17:40 Ответить
Ну тогда всё печально и "буржуи продадут им верёвку, на которой они их и повесят" (почти С)
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16.09.2021 18:03 Ответить
с чего она не выполняет? газ по сп1 прет на 103 процента, по турецкому потоку все загружено, не один контракт они не сорвали, кстати германия сейчас берет по длинному контракту по 220 баксов и им вообще похеру на биржу, а основная европа не захотела длинные контракты думали на бирже будут торговать и на спотах купят, а тут во какая фигня на бирже то не только падать но и расти цена может
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17.09.2021 00:10 Ответить
Адольфовна так старалась лапшу вешла на понт брала и дедушка Джо сдулся .... а тут такой поворот и Х#йло в бункер убежал ...
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16.09.2021 00:50 Ответить
РАБссия ваыделяет на Северный потоп №3 ...очередные 15 ярдов долляров...РАБссия богатые рогатые Буратины...
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16.09.2021 01:25 Ответить
Путлер и ШойХу убежали в Тайгу строить коммунизьм...
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16.09.2021 01:26 Ответить
Они там обвенчались. Так сказать "обрели" друг друга.
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16.09.2021 09:52 Ответить
Якщо я не помиляюся то чудова "многоходовочка" від дядькі Джо) з одного боку авганістан і одкб, з іншого крах по сп2) шалений удар по гаманцю *****!☝️😅
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16.09.2021 01:56 Ответить
Нинішні ціни на газ ************ ЄС до скорішого запуску ПП-2.
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16.09.2021 04:38 Ответить
Президент Польши Анджей Дуда демостративно опустил фрау Риббентроп отказавшись от встречи с ней... и это перед самым дембелем....
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16.09.2021 04:57 Ответить
...ей-ей, ищё товарищь Леннон писал про Соединеные Штаты Европы. Точно там будем , со столицей в городе Варшава!
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16.09.2021 06:10 Ответить
Так то ж Президент! А наш клоун орденом її нагородив за СП-2.
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16.09.2021 11:57 Ответить
... надо цивилизации вместо призрачного газа переходить на чесный уголь: его хоть потрогать можно и чем больке куча, тем теплее в помещении. Панимать нада! Парниковый эффект? Дык, в Европе слишком много пьют чаю - запретить чайники (они же электирические) .Только самовары на твёрдом топливе и тепло и сытно и меньше пару.Во как!
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16.09.2021 06:07 Ответить
Давайте-давайте. А тоді подасте на підпис "козаку". Побачимо, чи підпише.
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16.09.2021 07:05 Ответить
 
 