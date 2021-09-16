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В ООН хотят ограничить использование технологий искусственного интеллекта, нарушающих права человека

В ООН хотят ограничить использование технологий искусственного интеллекта, нарушающих права человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала наложить мораторий в мире на использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), в тех случаях, когда это нарушает права человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Технологии ИИ могут быть силами добра, а могут иметь негативные, даже катастрофические эффекты, если использовать их без надлежащего внимания к тому, как они влияют на права человека", - говорится в заявлении Бачелет.

По ее словам, в число приложений на основе ИИ, которые должны быть запрещены, входят системы, которые применяются некоторыми государствами, для отслеживания действий людей. Также речь идет об оснащающихся на ИИ инструментах, которые классифицируют людей по группам, например, по национальности или гендеру.

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Бачелет не призывала к полному запрету технологий распознавания лиц, но отметила, что власти должны воздержаться от сканирования лиц в реальном времени до тех пор, пока не будет доказано, что система работает исправно, не дискриминирует людей и соответствует определенным стандартам защиты информации.

В ООН не считают нужным запрещать все технологии ИИ, но отмечают, что они должны использоваться аккуратно и не должны нарушать права человека. На данный момент не существует структуры, которая бы обеспечивала это, отмечает Associated Press.

Ранее эксперты ООН по правам человека призывали все государства ввести глобальный мораторий на продажу и транспортировку технологий слежения, пока государства не введут строгие правила, гарантирующие использование этих технологий в соответствии с международным стандартом прав человека. Среди технологий данной направленности есть и технологии ИИ.

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Автор: 

ООН (4163) искусственный интеллект (37) Бачелет Мишель (13)


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Топ комментарии
+4
Провайдеры и так сдают личные данные по первому требованию.

Но применение ИИ без гарантий безопасности - это разгон на машине

без тормозов - прямиком к тоталитарной диктатуре.
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16.09.2021 01:10
+2
Так немає ще штучного інтелекту. Все що є це запрограмовані обчислювальні системи
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16.09.2021 00:48
+2
как будто бы в ООН знают что такое права человека
там кажется саудиты в последние годы отвечали за это направление
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16.09.2021 00:49
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Правила форума Совет форумчан
Так немає ще штучного інтелекту. Все що є це запрограмовані обчислювальні системи
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16.09.2021 00:48 Ответить
Тсс, не мешайте мегакорпорациям продавать data-driven алгоритмы и системы с обратной связью под видом "искусственного интеллекта".
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16.09.2021 01:02 Ответить
как будто бы в ООН знают что такое права человека
там кажется саудиты в последние годы отвечали за это направление
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16.09.2021 00:49 Ответить
ИИ и Матрица давно сидят в каждой стране Мира...,это вам сказку рассказывают что население планеты 7 миллиардов....,на самом деле живых людей не более 500 миллионов....остальные Электроники...
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16.09.2021 00:57 Ответить
угу.. аккуратно использовать все технологии ИИ !?

"в лаборатории закрывшись, ИИ клонирует себя, а неудачные попытки - толпятся скромно в уголке.."
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16.09.2021 00:57 Ответить
В Ютьюбе у меня подписчиков 37 000 с копейками,на самом деле человек 20 не более..остальные Электроники...это легко проверить может каждый из вас если страница в Юьбюбе...
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16.09.2021 01:02 Ответить
Провайдеры и так сдают личные данные по первому требованию.

Но применение ИИ без гарантий безопасности - это разгон на машине

без тормозов - прямиком к тоталитарной диктатуре.
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16.09.2021 01:10 Ответить
Песню советскую помните..., Мы дети Галактики? я ответил на все вопросы?
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16.09.2021 01:11 Ответить
Чем отличается Матрица от Галактики?
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16.09.2021 01:13 Ответить
Вы видите то,что вам показывают по ящщику....или в Ютьюбе...
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16.09.2021 01:14 Ответить
Грубо говоря, хотят всё иметь под контролем. Интеллект уже как-то анализировал работоспособность сотрудников в компании, где вынес вердикт, что женщины менее продуктивные, а часть сотрудников надо уволить из-за их низкой продуктивности, но поскольку они оказались мигрантами и черными, то этот интеллект неправильный, и его нельзя применять.
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16.09.2021 05:34 Ответить
На РАБссии типа "выборов " нет...,от слова совсем...,но ИИ уже одержал паБЕДУ с результатом 70 %....,Путлер поздравил РАБссию с прорыром,поскольку времени на раскачку НЕТ
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16.09.2021 05:45 Ответить
В 1997 году ИИ по имени "Deep Blue" компани IBM играл 6 партий в шахматы с чемпионом мира Гарри Каспаровым....,победил ИИ 3,5 : 2,5 очка ,предыдущий матч в 1996 году,в США, Каспаров выиграл 4 : 2
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16.09.2021 05:58 Ответить
... борьбу с ИИ могут начать "луддисты" : пришел на работу , увидел на столе начальника Электронно-вычислительную машину, а начальника нет - налей на Устройство ввода-вывода чай с лимоном ... и бес в ЭВМ начальника затихнет
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16.09.2021 05:59 Ответить
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16.09.2021 06:00 Ответить
Мой покойный отец всю жизнь проработал на радиозаводе "Маяк" в Киеве радиоинженером,кстати первый катушечный в дохлом Сссре магнитофон "Дніпро" был выпущен в 1949 году,а с 1971 года вышли серии магнитофонов "Маяк",а в 1974 году маг "Маяк 001" получил Золотую медаль на международной выставке.Батя домой принес почетную грамоту и 200 рублей премии...,мне тогда было всего 5 лет,но мама ныне уже тоже уже покойная, была рада как ребенок....
Эх жизнь...блин...,отец умер 17 сентября 2017 года,мама 9 апреля 2021 года...,спите спокойно мои родные Сенаторы,Вечная память...
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16.09.2021 06:10 Ответить
Увы никто не вечен. А 200 руб. в 1974 году были очень хорошие деньги.
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16.09.2021 06:56 Ответить
200 рублей деньги? Нас тогда было 4 детей,мама и отец,брат и 2 сестры,это копейки друг мой...знаю о чем говорю...
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16.09.2021 07:04 Ответить
На такую семью разумеется не деньги. Но у моей матери зарплата была 70 деревянных. Так, что все в этом мире относительно
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16.09.2021 07:07 Ответить
Организация, где Рашка и Китай имеют право Вето, где полная импотенция против агрессии этих двух стран, да идет она на ТРИ руцький буквы
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16.09.2021 06:53 Ответить
Скорее речь может идти о фильтрации и коррекции программного обеспечения, так как ИИ в природе ещё нет.
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16.09.2021 08:19 Ответить
Человек имеет право на труд!!
Нужно запретить все устройства, заменяющие человека на производстве.
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16.09.2021 09:57 Ответить
 
 