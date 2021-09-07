Аресты крымских татар 6 сентября: Денисова обратилась к ООН

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с новыми арестами в оккупированном Крыму.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаю решительный протест в связи с незаконными арестами украинских граждан во временно оккупированном Крыму… Задержание крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить произвол страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины", – говорится в публикации.

Она также потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой "принять меры по соблюдению прав незаконно заключенных граждан Украины на Крымском полуострове".

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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