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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Аресты крымских татар 6 сентября: Денисова обратилась к ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аресты крымских татар 6 сентября: Денисова обратилась к ООН

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с новыми арестами в оккупированном Крыму.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаю решительный протест в связи с незаконными арестами украинских граждан во временно оккупированном Крыму… Задержание крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить произвол страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины", – говорится в публикации.

Она также потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой "принять меры по соблюдению прав незаконно заключенных граждан Украины на Крымском полуострове".

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Аресты крымских татар 6 сентября: Денисова обратилась к ООН 01

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Анна Судак
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Татарам потрібно звідти тікати, інакше лапті знов вивезуть їх до Сибіру.
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06.09.2021 23:48 Ответить
организации озабоченных наций в очередной раз
прийдётся озабоченно наморщить лоб ...
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07.09.2021 00:21 Ответить
а ЗЕслимак тільки платформою тішиться та хвастається, а де заява тих платформеників , або хоч вовчин заклик до них відреагувати на ті арешти?
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07.09.2021 00:26 Ответить
кста.. вспомните как перед захватом Крыма кацапами меджелис и Чубаров привел под ВР Крыма тьму татар (запугать мол решил) - и разошлись.. дальше что было повторять не буду.. Так вот - тогда нужно было брать штурмом этот совет Крыма и бить всех в бубен и этого всего что сейчас бы не было !!
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07.09.2021 00:33 Ответить
от розумнічка, тепер можна знов у відпустку.
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07.09.2021 07:19 Ответить
Такое впечатление, что крымские татары для кацов стали жупелом как и бандеровцы.
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07.09.2021 08:37 Ответить
В ООН само собою, а що мовчить Зе!зедент, а що кримська платформа не працює, зібрались ППР (Посиділи, *********, Розійшлись) і все?
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07.09.2021 09:24 Ответить
 
 