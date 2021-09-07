Арешти кримських татар 6 вересня: Денісова звернулася до ООН

Уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова звернулася до верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет у зв'язку з новими арештами в окупованому Криму.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Висловлюю рішучий протест у зв'язку з незаконними арештами українських громадян у тимчасово окупованому Криму... Затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатися без уваги міжнародних правозахисних інститутів. Звертаюся до Верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет із проханням зупинити свавілля країни-окупанта і сприяти звільненню незаконно ув'язнених громадян України", - йдеться в публікації.

Вона також зажадала від російської колеги Тетяни Москалькової "вжити заходів щодо дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України на Кримському півострові".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масові затримання в окупованому Криму: прокуратура АРК перекваліфікувала кримінальні провадження на "військовий злочин"

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

Прокуратура АРК почала кримінальні провадження у ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).