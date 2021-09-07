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Арешти кримських татар 6 вересня: Денісова звернулася до ООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арешти кримських татар 6 вересня: Денісова звернулася до ООН

Уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова звернулася до верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет у зв'язку з новими арештами в окупованому Криму.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Висловлюю рішучий протест у зв'язку з незаконними арештами українських громадян у тимчасово окупованому Криму... Затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатися без уваги міжнародних правозахисних інститутів. Звертаюся до Верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет із проханням зупинити свавілля країни-окупанта і сприяти звільненню незаконно ув'язнених громадян України", - йдеться в публікації.

Вона також зажадала від російської колеги Тетяни Москалькової "вжити заходів щодо дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України на Кримському півострові".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масові затримання в окупованому Криму: прокуратура АРК перекваліфікувала кримінальні провадження на "військовий злочин"

Арешти кримських татар 6 вересня: Денісова звернулася до ООН 01

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

Прокуратура АРК почала кримінальні провадження у ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).
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Татарам потрібно звідти тікати, інакше лапті знов вивезуть їх до Сибіру.
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06.09.2021 23:48 Відповісти
организации озабоченных наций в очередной раз
прийдётся озабоченно наморщить лоб ...
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07.09.2021 00:21 Відповісти
а ЗЕслимак тільки платформою тішиться та хвастається, а де заява тих платформеників , або хоч вовчин заклик до них відреагувати на ті арешти?
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07.09.2021 00:26 Відповісти
кста.. вспомните как перед захватом Крыма кацапами меджелис и Чубаров привел под ВР Крыма тьму татар (запугать мол решил) - и разошлись.. дальше что было повторять не буду.. Так вот - тогда нужно было брать штурмом этот совет Крыма и бить всех в бубен и этого всего что сейчас бы не было !!
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07.09.2021 00:33 Відповісти
от розумнічка, тепер можна знов у відпустку.
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07.09.2021 07:19 Відповісти
Такое впечатление, что крымские татары для кацов стали жупелом как и бандеровцы.
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07.09.2021 08:37 Відповісти
В ООН само собою, а що мовчить Зе!зедент, а що кримська платформа не працює, зібрались ППР (Посиділи, *********, Розійшлись) і все?
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07.09.2021 09:24 Відповісти
 
 