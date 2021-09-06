Масові затримання в окупованому Криму: прокуратура АРК перекваліфікувала кримінальні провадження на "військовий злочин"

Прокуратура АРК і Севастополя перекваліфікувала кримінальні провадження в зв'язку з обшуками і затриманнями в Криму 3 і 4 вересня на "військовий злочин" (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни) через "незаконне позбавлення волі та тортури".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку відомства у Facebook.

"Прокуратура АР Крим та м.Севастополя перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі п'ятьох громадян України в окупованому Криму, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Дії окупантів кваліфіковано як військовий злочин за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни)", - сказано в повідомленні.

У Прокуратурі АРК додали, що в зв'язку із застосуванням до Джеляла поводження, яке прирівнюється до тортур, під час його утримання, відомство почало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

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"Зазначимо, що незаконне ув'язнення осіб, застосування до них тортур і нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни і є військовим злочином, і, відповідно до Римського Статуту Міжнародного кримінального суду, - злочином проти людяності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

Прокуратура АРК почала кримінальні провадження у ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).