Массовые задержания в оккупированном Крыму: Прокуратура АРК переквалифицировала уголовные производства на "военное преступление"

Прокуратура АРК и Севастополя переквалифицировала уголовные производства в связи с обысками и задержаниями в Крыму 3 и 4 сентября на "военное преступление" (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны) из-за "незаконного лишения свободы и пыток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.

"Прокуратура АР Крым и г. Севастополя переквалифицировала уголовные производства по фактам незаконного лишения свободы пятерых граждан Украины в оккупированном Крыму, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Действия оккупантов квалифицировано как военное преступление по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - сказано в сообщении.

В Прокуратуре АРК добавили, что в связи с применением к Джелялу поведения, которое приравнивается к пыткам, во время его содержания, ведомство начало уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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"Отметим, что незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и является военным преступлением, и, в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда - преступлением против человечности", - говорится в сообщении.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

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Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.

Прокуратура АРК начала уголовные производства по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).