Оккупанты оказывают физическое и психологическое давление на задержанного первого замглавы Меджлиса Джеляла, - Чубаров
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Лидер Меджлиса крымскоготатарского народа Рефат Чубаров обнародовал информацию о том, что заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял содержится в неизвестном помещении с мешком на голове, под жестким психологическим давлением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Чубаров отметил: "По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов с момента задержания и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением".
Как сообщалось, 4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов". Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
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не прошло и ста лет......
то что для украинцев возмутительно и смешно, у рашкованов вызывает праведный гнев -
руководство (!!!!!!!!!!!!!) Меджлиса и Курултая хотело взорвать сраный газопровод Симферополь-Ялта