Эпидзонирование Украины: в семи областях превышены показатели COVID-госпитализаций, на Буковине заняты более 57% больничных коек с кислородом, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 16 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 107. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (271), Луганской области (235), Тернопольской области (160) и Киеве (144).

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Также в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской и Сумской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Волынской области 64,8% при норме не более 50%, в Винницкой - 69,8%, в Ивано-Франковской - 66,1%, во Львовской - 83,1%, в Николаевской - 69,3%, в Полтавской - 61,6%, в Ривненской -73,6%, Сумской - 50,3%.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 7,0%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Тернопольской (10,5%) и Харьковской (10,0%) областях.

По данным за 15 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 21,2 человека на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 23,9% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 57,5%, Тернопольской области - 40,1% и Житомирской области - 35,5%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.