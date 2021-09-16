Епідзонування України: в семи областях перевищено показники COVID-госпіталізацій, на Буковині зайняті понад 57% лікарняних ліжок з киснем, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 16 вересня, в Україні в цілому перевищений рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 107. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (271), Луганській області (235), Тернопільській області (160) і Києві (144).

Також у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Сумській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Волинській області 64,8% при нормі не більше 50%, у Вінницькій - 69,8%, в Івано-Франківській - 66,1%, у Львівській - 83,1%, в Миколаївській - 69,3% , в Полтавській - 61,6%, в Рівненській -73,6%, Сумській - 50,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ має три сценарії щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні, - Ляшко

Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - при нормі менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 7,0%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Тернопільській (10,5%) і Харківській (10,0%) областях.

За даними за 15 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 21,2 людини на 100 тис. населення. Також в Україні зайняті 23,9% лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок з киснем в Чернівецькій області - 57,5%, Тернопільській області - 40,1% і Житомирській області - 35,5%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.