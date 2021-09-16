Третья доза вакцины Pfizer может не понадобиться, - ученые

Ученые Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили, что третья, бустерная доза вакцины Pfizer может не понадобиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Сотрудники FDA отметили, что до сих пор не доказано, что эффективность вакцины Pfizer снижается.

"Некоторые обсервационные исследования предполагают снижение эффективности Comirnaty с течением времени против симптоматической инфекции или варианта Delta, в то время как другие этого не сделали", - говорится в сообщении.

"В целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и смерти", - добавили ученые.

Кроме того, отмечается, что решение о применении третьей дозы вакцины должно учитывать возможность предотвращения госпитализации и смерти, а также динамику пандемии.

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