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Третья доза вакцины Pfizer может не понадобиться, - ученые

Третья доза вакцины Pfizer может не понадобиться, - ученые

Ученые Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили, что третья, бустерная доза вакцины Pfizer может не понадобиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Сотрудники FDA отметили, что до сих пор не доказано, что эффективность вакцины Pfizer снижается.

"Некоторые обсервационные исследования предполагают снижение эффективности Comirnaty с течением времени против симптоматической инфекции или варианта Delta, в то время как другие этого не сделали", - говорится в сообщении.

"В целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и смерти", - добавили ученые.

Кроме того, отмечается, что решение о применении третьей дозы вакцины должно учитывать возможность предотвращения госпитализации и смерти, а также динамику пандемии.

Читайте: Японские ученые рассчитали эффективность вакцины Pfizer - 85-96%

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+7
"Третья доза вакцины Pfizer может не понадобиться" звучит как приговор
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16.09.2021 09:43
+5
"Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством." Парацельс

Любое лекарство может убить! Откройте вашу аптечку, найдите там парацетамол и почитайте побочные эффекты и передозировку... От того же парацетамола, погибло в разы больше, чем от Пфайзера, но чего то никто не кричит "долой парацетамол"! К чему бы это?!

И отвечу за вас: разница в том, что решение выпить тот же парацетамол, ты принимаешь сам и сам решаешь, рискнуть или нет (но когда голова болит решение напрашивается само собой), а вакцину тебе навязывают, к тому же принимать ее нужно когда ты еще не болен (у тебя ничего не болит) и твой "организм" сопротивляется.... А организм иногда нужно и заставить, но сначала нужно включить мозг, а он не у всех включается
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16.09.2021 10:04
+2
почитай протипокази 100 грамів горілки, і повір ти можешь померти від жаху
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16.09.2021 10:17
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16.09.2021 10:16 Ответить
"Третья доза вакцины Pfizer может не понадобиться" звучит как приговор
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16.09.2021 09:43 Ответить
В Нью-Йорке прошло шествие - "Бессмертный" Pfizer полк. Несли портреты тех кто погиб от спасения
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16.09.2021 09:50 Ответить
"Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством." Парацельс

Любое лекарство может убить! Откройте вашу аптечку, найдите там парацетамол и почитайте побочные эффекты и передозировку... От того же парацетамола, погибло в разы больше, чем от Пфайзера, но чего то никто не кричит "долой парацетамол"! К чему бы это?!

И отвечу за вас: разница в том, что решение выпить тот же парацетамол, ты принимаешь сам и сам решаешь, рискнуть или нет (но когда голова болит решение напрашивается само собой), а вакцину тебе навязывают, к тому же принимать ее нужно когда ты еще не болен (у тебя ничего не болит) и твой "организм" сопротивляется.... А организм иногда нужно и заставить, но сначала нужно включить мозг, а он не у всех включается
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16.09.2021 10:04 Ответить
почитай протипокази 100 грамів горілки, і повір ти можешь померти від жаху
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16.09.2021 10:17 Ответить
А вот тут Вы правы. От алкоголя и вызванных им осложнений гибнет народу... но никто не требует его запретить. Будьте первым. Я поддержу.
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16.09.2021 11:21 Ответить
Люди включили мозг, заставили организм и... теперь их носят на палочках. Может не нужно навязывать, может это должен быть твой выбор
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16.09.2021 10:22 Ответить
Вы выхватили понравившуюся вам фразу из контекста, на остальное положили болт и сделали вывод, что это типа соответствует тому, что вы писали. То что вы сейчас высрали примерно соответствует ситуации, что мол было 100 больных раком, они мол по вашему совету "включили мозг и пошли лечиться", а "теперь 5х носят на палочках".

Вы тупо манипулируете опуская цифры. А реальность такова, что абсолютно безопасного нет НИЧЕГО и небольшой процент смерти, будет даже от каплей от насморка. Вопрос лишь в соотношении риск/польза!!!!! Но вы как я уже сказал, манипулируете опуская цифры делая вид что вред = 100% и чуть ли не все вакцинированные умрут (от вакцины)
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16.09.2021 14:51 Ответить
Уважаемый, парацетамол очень хороший пример. Есть важное отличие.

Парацетамол пьют те, кто болен. У кого есть хоть какие-то симптомы. То есть, если в результате лечения больной умирает - это печально.

Парацетамол НЕ пьют здоровые люди. Потому как если их опоить парацетамолом и они в результате умрут - это уже убийство.
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16.09.2021 11:20 Ответить
цікавим і дивовижним чином 3тя доза потребується онлі для таких дорогих вакцин як файзер та модерна. астрозенека, китайські, ковідшілд,джонсон і джонсон чомусь не потребують цього...бабло,бабло,бабло
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16.09.2021 10:05 Ответить
я с женой переболели ковид-19(безсимптомно), привиты двумя дозами "пфайзера", а на руки продолжаем лить литры антисептика...привычка(((((((
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16.09.2021 10:27 Ответить
А я переболел без симптомно, не привитый, а в чём тогда разница, а знакомая, после прививки, через две недели попала в больницу, с ковидом в тяжёлой форме...
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16.09.2021 11:27 Ответить
После первой прививки?
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16.09.2021 11:49 Ответить
разница в том, что ваша знакомая отправилась в больницу, а вы можете отправиться на кладбище, чего я вам ни в коем случае не желаю.
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16.09.2021 12:46 Ответить
Достаточно одной таблэткы

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16.09.2021 11:45 Ответить
 
 