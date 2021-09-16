Третья доза вакцины Pfizer может не понадобиться, - ученые
Ученые Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили, что третья, бустерная доза вакцины Pfizer может не понадобиться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Сотрудники FDA отметили, что до сих пор не доказано, что эффективность вакцины Pfizer снижается.
"Некоторые обсервационные исследования предполагают снижение эффективности Comirnaty с течением времени против симптоматической инфекции или варианта Delta, в то время как другие этого не сделали", - говорится в сообщении.
"В целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и смерти", - добавили ученые.
Кроме того, отмечается, что решение о применении третьей дозы вакцины должно учитывать возможность предотвращения госпитализации и смерти, а также динамику пандемии.
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Любое лекарство может убить! Откройте вашу аптечку, найдите там парацетамол и почитайте побочные эффекты и передозировку... От того же парацетамола, погибло в разы больше, чем от Пфайзера, но чего то никто не кричит "долой парацетамол"! К чему бы это?!
И отвечу за вас: разница в том, что решение выпить тот же парацетамол, ты принимаешь сам и сам решаешь, рискнуть или нет (но когда голова болит решение напрашивается само собой), а вакцину тебе навязывают, к тому же принимать ее нужно когда ты еще не болен (у тебя ничего не болит) и твой "организм" сопротивляется.... А организм иногда нужно и заставить, но сначала нужно включить мозг, а он не у всех включается
Вы тупо манипулируете опуская цифры. А реальность такова, что абсолютно безопасного нет НИЧЕГО и небольшой процент смерти, будет даже от каплей от насморка. Вопрос лишь в соотношении риск/польза!!!!! Но вы как я уже сказал, манипулируете опуская цифры делая вид что вред = 100% и чуть ли не все вакцинированные умрут (от вакцины)
Парацетамол пьют те, кто болен. У кого есть хоть какие-то симптомы. То есть, если в результате лечения больной умирает - это печально.
Парацетамол НЕ пьют здоровые люди. Потому как если их опоить парацетамолом и они в результате умрут - это уже убийство.