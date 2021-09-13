Японские ученые рассчитали эффективность вакцины Pfizer - 85-96%
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В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer в 85-96%. Группа исследователей Киотского университета провела исследование, в ходе которого проанализировала данные более 10 тыс. заразившихся местных жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата. Среди мужчин в возрасте от 20 до 60 лет эффективность вакцины от Pfizer оказалась на уровне 89,6-93,4%, среди мужчин старше 60 - на уровне 94,7-96,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет препарат показал эффективность в 85,4%-91,8%, а среди женщин старше 60 - 92,6-96,1%.
Японские специалисты подчеркнули, что исследование проводилось в период мощного распространения в стране штамма "Дельта", и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого более заразного варианта.
В настоящее время по крайней мере 50% жителей Японии были привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.
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Сразу видео, что в президентах не клоун 🤡
Кстати, насчёт терапевтических средств против ковида тишина? Так видится, что все силы кинули на вакцины но теория коллективного и мунитета тут не сработала от слова совсем...
Вот статья в оригинале...
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210912/1000070088.html
Попробуй те найти там фразу
Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата..
Но смысл от этого не меняется...идет воздействие на сознание людей путем манипуляций ...домыслов и брехни...
Судя по статистике "волн" до вакцинации 10 заразившихся заражали 12 новых. Если бы привитых было бы хотябы половина (это 6 из 12), а эффективность тоже на том же уровне была (3 из 6 не заражались), то эпидемия сразу же пошла бы на спад.
Што мы видим? Мы видим шта щаз модно трындеть о том, что "не защищает а может быть скорей всего чегото там"
Коронавірусна хвороба 2019................. Повітряно-крапельний ............................2,9 (2,4-3,4)
Так что 10 человек при ковиде заражают в среднем 29 человек.