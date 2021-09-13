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вакцина (3815) Япония (1240) COVID-19 (18600) Pfizer (180)

Японские ученые рассчитали эффективность вакцины Pfizer - 85-96%

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Японские ученые рассчитали эффективность вакцины Pfizer - 85-96%

В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer в 85-96%. Группа исследователей Киотского университета провела исследование, в ходе которого проанализировала данные более 10 тыс. заразившихся местных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата. Среди мужчин в возрасте от 20 до 60 лет эффективность вакцины от Pfizer оказалась на уровне 89,6-93,4%, среди мужчин старше 60 - на уровне 94,7-96,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет препарат показал эффективность в 85,4%-91,8%, а среди женщин старше 60 - 92,6-96,1%.

Японские специалисты подчеркнули, что исследование проводилось в период мощного распространения в стране штамма "Дельта", и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого более заразного варианта.

В настоящее время по крайней мере 50% жителей Японии были привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях
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Топ комментарии
+7
Рад за японцев.

Сразу видео, что в президентах не клоун 🤡
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13.09.2021 07:53
+7
живу в Украине, привился 19 августа второй дозой крмирнати. первой - 31 июня без особых проблем и ажиотажа, пока нарид атдыхал по турциям. Выбрал где удобно, укололся.. не депутат, не олигарх.
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13.09.2021 08:29
+3
Тпам премьер-министр все решает, а император так, для мебели (церемоний). Как и генерал-губернатор Канады.
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13.09.2021 08:24
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Рад за японцев.

Сразу видео, что в президентах не клоун 🤡
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13.09.2021 07:53 Ответить
Япония - империя. Там Император, а не президент
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13.09.2021 08:19 Ответить
Тпам премьер-министр все решает, а император так, для мебели (церемоний). Как и генерал-губернатор Канады.
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13.09.2021 08:24 Ответить
Ну или как Королева Британии.

Кстати, насчёт терапевтических средств против ковида тишина? Так видится, что все силы кинули на вакцины но теория коллективного и мунитета тут не сработала от слова совсем...
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13.09.2021 08:36 Ответить
Она и могла сработать эта теория...потому что ни одна вакцина не исключает заражения...и дальнейшего распространения вируса вакцинированным человеком...
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13.09.2021 09:04 Ответить
..НЕ могла сработать..
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13.09.2021 09:09 Ответить
Скажите это апологетам насильственной поголовной вакцинации по прививкам их того же календаря вакцинации.......
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13.09.2021 09:13 Ответить
Я им об этом уже полтора года говорю...к сожалению до них не доходит...
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13.09.2021 09:15 Ответить
Уже привозили в Украину моноклональные антитела. Но это так себе лекарство, вроде против Дельты не особо эффективное. Там та же беда - новый штамм раз в 2-3 месяца возникает, а их надо 3 года полный цикл испытаний, они тоже для экстренного применения. И при лечении ими ковида иммунитет против ковида будет очень слабый, практически как у непривитых неболевших. Сами моноклональные антитела люди переносят тяжело - немало сильных аллергий и экзем.
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13.09.2021 10:34 Ответить
Это треш, моноклональные, имхо, решением может быть хим вещество с замком под шип, чтобы часть вируса связывалась веществом и, как следствие, меньшее количество вируса атаковало клетки, так бы репликация вируса резко снизилась
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13.09.2021 13:55 Ответить
живу в Украине, привился 19 августа второй дозой крмирнати. первой - 31 июня без особых проблем и ажиотажа, пока нарид атдыхал по турциям. Выбрал где удобно, укололся.. не депутат, не олигарх.
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13.09.2021 08:29 Ответить
Зараз це не проблема зробити щеплення Comirnaty/Pfizer. Записатись можна самому на сайті helsi. Запис дається по п'ятницях на наступний тиждень, тому ввечері у п'ятниця та в суботу чи неділю вільні місця ще є, але вже в понеділок-вівторок може не бути вільних місць. Це на пфайзер, а на астра-зенека завжди є вільні місця.
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13.09.2021 09:40 Ответить
Как легко воздействовать на сознание людей... нужно всего то навсего добавить нужную фразу к оригиналу новости...

Вот статья в оригинале...

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210912/1000070088.html

Попробуй те найти там фразу

Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата..
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13.09.2021 08:53 Ответить
Так вроде в статье Цензора кавычек возле этой фразы не наблюдается, т.е. прямого цитирования нет...
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13.09.2021 10:38 Ответить
Прямого цитирования нет...есть домыслы...а следовательно брехня...только не Цензора а РБК...

Но смысл от этого не меняется...идет воздействие на сознание людей путем манипуляций ...домыслов и брехни...
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13.09.2021 12:31 Ответить
Ну, напишите то, что Вы считаете правдой. Вы полагаете, что невакцинированных было не подавляющее большинство среди инфицированных ? Каков Ваш вариант видения этой ситуации?
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13.09.2021 12:40 Ответить
Опровергние, напишите так: "согласно оригинального документа, среди инфицированных невакцинированных было не подавляющее большинство, а 100 невакцинированных на 3-5 вакцинированных!"
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13.09.2021 13:46 Ответить
Спонсоры подсчёта акционеры компании выпускающей Пфайзер ставшие миллионерами благодаря вакцине ?
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13.09.2021 09:03 Ответить
вы чего-то не знаете о пфайзер - они, акционеры, очень давно "стали миллионерами" - компания серьезная и работают давно. На одной Виагре поднялись очень существенно. Не напрягайтесь попусту. вам вакцина запором стала?
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13.09.2021 09:31 Ответить
Я вам щаз по другому эффективность рассчитаю.

Судя по статистике "волн" до вакцинации 10 заразившихся заражали 12 новых. Если бы привитых было бы хотябы половина (это 6 из 12), а эффективность тоже на том же уровне была (3 из 6 не заражались), то эпидемия сразу же пошла бы на спад.

Што мы видим? Мы видим шта щаз модно трындеть о том, что "не защищает а может быть скорей всего чегото там"
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13.09.2021 09:19 Ответить
 
 