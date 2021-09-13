Японські вчені розрахували ефективність вакцини Pfizer - 85-96%
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В Японії оцінили ефективність вакцини Pfizer у 85-96%. Група дослідників Кіотського університету провела дослідження, у процесі якого проаналізувала дані більш як 10 тис. місцевих жителів, що заразилися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна із посиланням на NHK.
Переважна більшість інфікованих виявилися нещепленими, що дозволило японським фахівцям розрахувати ефективність препарату. Серед чоловіків віком від 20 до 60 років ефективність вакцини від Pfizer виявилася на рівні 89,6-93,4%, серед чоловіків старше 60 - на рівні 94,7-96,9%. Серед жінок віком від 20 до 60 років препарат показав ефективність у 85,4% - 91,8%, а серед жінок старших 60 - 92,6-96,1%.
Японські фахівці підкреслили, що дослідження проводилося в період потужного поширення в країні штаму "Дельта", і припустили, що вакцина має доволі високу ефективність і проти цього більш заразного варіанта.
Нині принаймні 50% жителів Японії були щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу. В Японії застосовуються вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca, американо-німецького консорціуму компаній Pfizer і BioNTech, а також американської компанії Moderna.
Будь ласка, зачекайте...
Сразу видео, что в президентах не клоун 🤡
Кстати, насчёт терапевтических средств против ковида тишина? Так видится, что все силы кинули на вакцины но теория коллективного и мунитета тут не сработала от слова совсем...
Вот статья в оригинале...
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210912/1000070088.html
Попробуй те найти там фразу
Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата..
Но смысл от этого не меняется...идет воздействие на сознание людей путем манипуляций ...домыслов и брехни...
Судя по статистике "волн" до вакцинации 10 заразившихся заражали 12 новых. Если бы привитых было бы хотябы половина (это 6 из 12), а эффективность тоже на том же уровне была (3 из 6 не заражались), то эпидемия сразу же пошла бы на спад.
Што мы видим? Мы видим шта щаз модно трындеть о том, что "не защищает а может быть скорей всего чегото там"
Коронавірусна хвороба 2019................. Повітряно-крапельний ............................2,9 (2,4-3,4)
Так что 10 человек при ковиде заражают в среднем 29 человек.