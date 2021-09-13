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Японські вчені розрахували ефективність вакцини Pfizer - 85-96%

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Японські вчені розрахували ефективність вакцини Pfizer - 85-96%

В Японії оцінили ефективність вакцини Pfizer у 85-96%. Група дослідників Кіотського університету провела дослідження, у процесі якого проаналізувала дані більш як 10 тис. місцевих жителів, що заразилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна із посиланням на NHK.

Переважна більшість інфікованих виявилися нещепленими, що дозволило японським фахівцям розрахувати ефективність препарату. Серед чоловіків віком від 20 до 60 років ефективність вакцини від Pfizer виявилася на рівні 89,6-93,4%, серед чоловіків старше 60 - на рівні 94,7-96,9%. Серед жінок віком від 20 до 60 років препарат показав ефективність у 85,4% - 91,8%, а серед жінок старших 60 - 92,6-96,1%.

Японські фахівці підкреслили, що дослідження проводилося в період потужного поширення в країні штаму "Дельта", і припустили, що вакцина має доволі високу ефективність і проти цього більш заразного варіанта.

Нині принаймні 50% жителів Японії були щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу. В Японії застосовуються вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca, американо-німецького консорціуму компаній Pfizer і BioNTech, а також американської компанії Moderna.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Рад за японцев.

Сразу видео, что в президентах не клоун 🤡
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13.09.2021 07:53
+7
живу в Украине, привился 19 августа второй дозой крмирнати. первой - 31 июня без особых проблем и ажиотажа, пока нарид атдыхал по турциям. Выбрал где удобно, укололся.. не депутат, не олигарх.
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13.09.2021 08:29
+3
Тпам премьер-министр все решает, а император так, для мебели (церемоний). Как и генерал-губернатор Канады.
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13.09.2021 08:24
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Рад за японцев.

Сразу видео, что в президентах не клоун 🤡
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13.09.2021 07:53 Відповісти
Япония - империя. Там Император, а не президент
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13.09.2021 08:19 Відповісти
Тпам премьер-министр все решает, а император так, для мебели (церемоний). Как и генерал-губернатор Канады.
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13.09.2021 08:24 Відповісти
Ну или как Королева Британии.

Кстати, насчёт терапевтических средств против ковида тишина? Так видится, что все силы кинули на вакцины но теория коллективного и мунитета тут не сработала от слова совсем...
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13.09.2021 08:36 Відповісти
Она и могла сработать эта теория...потому что ни одна вакцина не исключает заражения...и дальнейшего распространения вируса вакцинированным человеком...
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13.09.2021 09:04 Відповісти
..НЕ могла сработать..
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13.09.2021 09:09 Відповісти
Скажите это апологетам насильственной поголовной вакцинации по прививкам их того же календаря вакцинации.......
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13.09.2021 09:13 Відповісти
Я им об этом уже полтора года говорю...к сожалению до них не доходит...
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13.09.2021 09:15 Відповісти
Уже привозили в Украину моноклональные антитела. Но это так себе лекарство, вроде против Дельты не особо эффективное. Там та же беда - новый штамм раз в 2-3 месяца возникает, а их надо 3 года полный цикл испытаний, они тоже для экстренного применения. И при лечении ими ковида иммунитет против ковида будет очень слабый, практически как у непривитых неболевших. Сами моноклональные антитела люди переносят тяжело - немало сильных аллергий и экзем.
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13.09.2021 10:34 Відповісти
Это треш, моноклональные, имхо, решением может быть хим вещество с замком под шип, чтобы часть вируса связывалась веществом и, как следствие, меньшее количество вируса атаковало клетки, так бы репликация вируса резко снизилась
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13.09.2021 13:55 Відповісти
живу в Украине, привился 19 августа второй дозой крмирнати. первой - 31 июня без особых проблем и ажиотажа, пока нарид атдыхал по турциям. Выбрал где удобно, укололся.. не депутат, не олигарх.
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13.09.2021 08:29 Відповісти
Зараз це не проблема зробити щеплення Comirnaty/Pfizer. Записатись можна самому на сайті helsi. Запис дається по п'ятницях на наступний тиждень, тому ввечері у п'ятниця та в суботу чи неділю вільні місця ще є, але вже в понеділок-вівторок може не бути вільних місць. Це на пфайзер, а на астра-зенека завжди є вільні місця.
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13.09.2021 09:40 Відповісти
Как легко воздействовать на сознание людей... нужно всего то навсего добавить нужную фразу к оригиналу новости...

Вот статья в оригинале...

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210912/1000070088.html

Попробуй те найти там фразу

Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата..
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13.09.2021 08:53 Відповісти
Так вроде в статье Цензора кавычек возле этой фразы не наблюдается, т.е. прямого цитирования нет...
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13.09.2021 10:38 Відповісти
Прямого цитирования нет...есть домыслы...а следовательно брехня...только не Цензора а РБК...

Но смысл от этого не меняется...идет воздействие на сознание людей путем манипуляций ...домыслов и брехни...
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13.09.2021 12:31 Відповісти
Ну, напишите то, что Вы считаете правдой. Вы полагаете, что невакцинированных было не подавляющее большинство среди инфицированных ? Каков Ваш вариант видения этой ситуации?
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13.09.2021 12:40 Відповісти
Опровергние, напишите так: "согласно оригинального документа, среди инфицированных невакцинированных было не подавляющее большинство, а 100 невакцинированных на 3-5 вакцинированных!"
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13.09.2021 13:46 Відповісти
Спонсоры подсчёта акционеры компании выпускающей Пфайзер ставшие миллионерами благодаря вакцине ?
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13.09.2021 09:03 Відповісти
вы чего-то не знаете о пфайзер - они, акционеры, очень давно "стали миллионерами" - компания серьезная и работают давно. На одной Виагре поднялись очень существенно. Не напрягайтесь попусту. вам вакцина запором стала?
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13.09.2021 09:31 Відповісти
Я вам щаз по другому эффективность рассчитаю.

Судя по статистике "волн" до вакцинации 10 заразившихся заражали 12 новых. Если бы привитых было бы хотябы половина (это 6 из 12), а эффективность тоже на том же уровне была (3 из 6 не заражались), то эпидемия сразу же пошла бы на спад.

Што мы видим? Мы видим шта щаз модно трындеть о том, что "не защищает а может быть скорей всего чегото там"
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13.09.2021 09:19 Відповісти
 
 