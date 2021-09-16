США, Великобритания и Австралия создали новый оборонный альянс AUKUS

В среду, 15 сентября, президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты формируют новый – индо-тихоокеанский – альянс в области безопасности, вместе с двумя другими анлгоязычными государствами – Великобританией и Австралией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, этот альянс позволит странам-участницам расширять совместный оборонный потенциал, включая решение Австралии укрепить свои ВМС подводными лодками с атомными силовыми установками.

Решение о создании индо-тихоокеанского альянса под названием AUKUS было принято на совместном виртуальном заседании с участием Джо Байдена, британского премьер-министра Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона.

"Мы все осознаем первостепенное значение обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, – заявил по итогам встречи президент Байден. – Нам необходимо отслеживать как существующую стратегическую обстановку в регионе, так и то, как она может развиваться дальше".

Обозреватели "Ассошиэйтед Пресс" (АП) отмечают, что новый стратегический альянс может быть оценен властями Китая как провокационный шаг. Официальный Пекин уже не раз выражал недовольство по поводу того, что Джо Байден с самого начала своего президентства добивался того, чтобы сферы влияния в Тихоокеанском регионе оказались в фокусе внешней политики США.

В то же время, еще до объявления о формировании нового альянса представитель администрации США, на условиях анонимности, попытался разубедить корреспондентов АП в том, что идея такой организации продиктована необходимостью сдерживания геополитического влияния КНР. Он дал понять, что в цели AUKUS входит не противостояние какому-то одному государству, а сдерживание любых агрессивных амбиций в регионе.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал, что для трех демократических государств, каждое из которых располагает протяженным океанским побережьем и обладает значительным флотом, важно укреплять связи, особенно в тихоокеанском регионе, который, по словам Джонсона, геополитически "становится все более сложным".

В этой связи лидеры трех стран-участниц договорились более детально делиться друг с другом информацией о своем оборонном потенциале в таких областях как кибероперации, искусственный интеллект и противолодочная оборона.