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США, Великобритания и Австралия создали новый оборонный альянс AUKUS

США, Великобритания и Австралия создали новый оборонный альянс AUKUS

В среду, 15 сентября, президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты формируют новый – индо-тихоокеанский – альянс в области безопасности, вместе с двумя другими анлгоязычными государствами – Великобританией и Австралией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки". 

Как сообщается, этот альянс позволит странам-участницам расширять совместный оборонный потенциал, включая решение Австралии укрепить свои ВМС подводными лодками с атомными силовыми установками.

Решение о создании индо-тихоокеанского альянса под названием AUKUS было принято на совместном виртуальном заседании с участием Джо Байдена, британского премьер-министра Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона.

"Мы все осознаем первостепенное значение обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, – заявил по итогам встречи президент Байден. – Нам необходимо отслеживать как существующую стратегическую обстановку в регионе, так и то, как она может развиваться дальше".

Обозреватели "Ассошиэйтед Пресс" (АП) отмечают, что новый стратегический альянс может быть оценен властями Китая как провокационный шаг. Официальный Пекин уже не раз выражал недовольство по поводу того, что Джо Байден с самого начала своего президентства добивался того, чтобы сферы влияния в Тихоокеанском регионе оказались в фокусе внешней политики США.

В то же время, еще до объявления о формировании нового альянса представитель администрации США, на условиях анонимности, попытался разубедить корреспондентов АП в том, что идея такой организации продиктована необходимостью сдерживания геополитического влияния КНР. Он дал понять, что в цели AUKUS входит не противостояние какому-то одному государству, а сдерживание любых агрессивных амбиций в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден впервые в истории проведет очный саммит с лидерами Австралии, Индии и Японии для решения вызовов ХХІ века

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал, что для трех демократических государств, каждое из которых располагает протяженным океанским побережьем и обладает значительным флотом, важно укреплять связи, особенно в тихоокеанском регионе, который, по словам Джонсона, геополитически "становится все более сложным".

В этой связи лидеры трех стран-участниц договорились более детально делиться друг с другом информацией о своем оборонном потенциале в таких областях как кибероперации, искусственный интеллект и противолодочная оборона.

Австралия (430) Байден Джо (2785) безопасность (1103) Великобритания (4941) оборона (5202) США (26511) Джонсон_Борис (504) AUKUS (7)


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Топ комментарии
+14
Пачіму ми еше нє в АКУСЕ?

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16.09.2021 10:23
+12
Англосаксы единственные в этом мире кто знает как правильно жить. Все остальные в той или иной степени мудаки.
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16.09.2021 10:05
+12
А то, что невозможно сделать страну нормальной, если она сама того не хочет.

Невозможно защитить страну, если она сама не хочет защищаться.
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16.09.2021 10:13
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Правила форума Совет форумчан
Китай сдаёт каждый месяц по эсминцу. Что то однажды произойдет....
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16.09.2021 09:55 Ответить
Совок тоже вбухивал в ракеты пока народ стоял в очередях за молоком и мечтал об импортных джинсах и юглславской мебели
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16.09.2021 12:45 Ответить
Сравнил сейчас экономику Китая и обосраного голодного совка?!
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19.09.2021 12:30 Ответить
Вот кого нужно стремиться всеми силами получить в союзники. И думать как сделать сотрудничество с Украиной для них взаимовыгодной. А не трындеть лохам тупые расскахки про Китай.
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16.09.2021 09:56 Ответить
Эти же самые деятели были в Афганистане. И что?
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16.09.2021 10:03 Ответить
А то, что невозможно сделать страну нормальной, если она сама того не хочет.

Невозможно защитить страну, если она сама не хочет защищаться.
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16.09.2021 10:13 Ответить
И эти же самые деятели были в Южной Корее, Японии, Западной Германии. И что? И что ты хотел сказать этим?
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16.09.2021 13:03 Ответить
Гонконг не забывай
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19.09.2021 12:31 Ответить
Нужно не голосовать за "просто перестать стрелять" и все будет нормально. Доказано историей.
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16.09.2021 16:17 Ответить
Британська суднобудівна компанія Babcock підписала угоду з Укроборонпромом

Під час виставки DSEI 2021, яка нині триває у Лондоні, між британською Babcock та Укроборонпромом підписано угоду про співпрацю у рамках Програми підвищення військово-морського потенціалу України (UNCEP).

У компанії зазначають, що підписана угода розвиває домовленості викладені у тристоронньому https://www.ukrmilitary.com/2021/06/uk.html меморандумі , який Babcock підписала 21 червня в Одесі з Міністерством оборони України та урядом Великобританії, який визначив Babcock головним промисловим партнером.

Згідно з меморандумом https://www.ukrmilitary.com/2021/06/babcock.html Babcock очолить програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України , зокрема йдеться про швидкісні ракетні катери, фрегати та корабельне озброєння. Також будуть залучені MBDA, Thale, Royal Haskoning DHV та українська промисловість.

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16.09.2021 09:57 Ответить
Англосаксы единственные в этом мире кто знает как правильно жить. Все остальные в той или иной степени мудаки.
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16.09.2021 10:05 Ответить
100% где они строили государственный университет всё работает на ура ,в Австралию ссылали уголовников в итоге процветание,из людоедов новой Зеландии сделали тоже конфетку,Канада США везде хорошо.
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16.09.2021 11:15 Ответить
Пачіму ми еше нє в АКУСЕ?

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16.09.2021 10:23 Ответить
Вообще-то Вава постоянно в состоянии ахуса. Он из него и не выходил.
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16.09.2021 10:47 Ответить
Достаточно того, что мы в ****
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16.09.2021 10:55 Ответить
Очень интересно. Очень.

А как быть с А́НЗЮС (ANZUS Security Treaty - Australia, New Zealand, United States), или «Тихоокеанский пакт безопасности»?

Там тоже очень интересные направления.

Это как бы, договор, договором, договор подпирает?
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16.09.2021 10:26 Ответить
и нату на хренату?
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16.09.2021 10:35 Ответить
А что мешает создать ВЕВА (Восточно-европейский военный альянс)? Латвия, Литва, Эстония, Польша, Украина, Молдова в партнёрстве с США. Такой альянс мог бы вмиг посадить ***** на бутылку.
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16.09.2021 11:02 Ответить
мовні і частково культурні перешкоди
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16.09.2021 11:41 Ответить
Какая Молдова? У них совок в голове, как у белорусов, и нас до 2014-го.

30 лет они выбирали комуняк во власть. Что впрочем, не помогло им разглядеть мир в глазах русни и вернуть приднестровье
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16.09.2021 12:49 Ответить
Так у половины украинцев и сейчас совок в голове. На данный момент у всех этих стран совпадают стратегические интересы, т.к. все пострадали от лишнехромосомных орков.
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16.09.2021 13:11 Ответить
Нам би туди, але не при цій владі.
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16.09.2021 11:02 Ответить
непотопляємий авіаносець Україна - також англомовна держава у центрі Європи з давніми морськими традиціями..)
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16.09.2021 11:58 Ответить
НАТА фсе?
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16.09.2021 12:02 Ответить
 
 