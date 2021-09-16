Нет гарантий, что повторное инфицирование COVID-19 будет протекать легче, - Ляшко
Есть достаточно много фактов, что у тех, кто переболел коронавирусом и заразился повторно, болезнь протекает тяжело.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "24 канала", передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о перенесенной болезни и повторном инфицировании, повторном течении болезни, такие случаи зарегистрированы, их большое количество. Есть ли гарантии того, что у людей, которые переболели и снова заразились, болезнь протекает легче, как у вакцинированных? Никаких. Потому что достаточно многие факты есть, что у тех, кто переболел и повторно заразился, болезнь протекает тяжело", - объяснил глава Минздрава.
По словам министра, после перенесенного COVID-19 можно спокойно вакцинироваться.
"Не надо ждать 6 месяцев. Это я рекомендую всем сделать, независимо от того, сдавали ли анализы на наличие антител, или не сдавали, были они обнаружены, или нет. Перенесенная коронавирусная болезнь не является противопоказанием к вакцинации", - подчеркнул он.
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Например: https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE&t=3s
Сейчас вакцинаторы на вопрос про естественный иммунитет молчат как рыбы.
в этой жизни вообще гарантий мало
пилять, когда этот треш угаснет ?
Но есть такая штука как вероятность склеить ласты или тяжело переболеть.
Вот её прививка снижает как минимум раз в десять судя по имеющимся уже статистикам.
І повнісю здорові люди наносять дуже велику шкоду економіці. 😁
нет никаких гарантий,что после прививки вы не сдохнете.
никто же не выдаёт вам гарантийный лист,что если вы сдохнете,то семье будет выплачен $1000000.
у меня знакомые мать и дочь сделали прививки,матьери было херово дня три,а дочь чуть копыта не откинула...
а гарантий нет!
а как она повлияет на будущие поколения при зачатии,и в период беременности?
https://www.youtube.com/watch?v=PI2zj5g-ek0
так блин сломался через 30 минут после первого включения.. вот так же и в жизни....
https://www.bbc.com/russian/news-57270589
https://www.bbc.com/russian/news-57270589 Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.
Апрочем до весны уже немного осталось, там и посмотрим, кто был прав
В отличие от бесполезности масок - тут вся Одесса эксперимент провернула.
учителя вот знаю ждут ноябрь и удаленку, поэтому программу сейчас гонят как ненормальные,часы себе забивают ,делают нулевые на 7,30.
А что весной?
Оценим величину волн (они весьма близки к гауссовской кривой нормального распределения, поэтому оценку можно прикинуть по пиковым значениям.)
1-я волна заболеваемости 16,2 тыс........... 2-я волна ..... 20,3 тыс (125% от первой)
1-я волна смертности 285 ........... 2-я волна ..... 481 (169% от первой)
Вывод: повторно ковидом люди болеют тяжелее.
Что главное в расследовании? На себя не выйти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
А предположение ваше таково: "Простая логика подсказывает" так вот нихрена у вас не прокатывает логика про то, что все болели. В начале зимы я болел, весной нет. Всё, ваша логика на помойке.
А то что нет данных, так конечно - после ощущения ковидных симптомов второй раз никто не пойдет выкладывать 1000 грн на пцр тест, а просто самоизолируется на 14 дней и ни в какую статистику это не попадет. Сделайте бесплатные тесты как в развитых странах и получите совсем другие цифры.