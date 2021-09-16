Нет гарантий, что повторное инфицирование COVID-19 будет протекать легче, - Ляшко

Есть достаточно много фактов, что у тех, кто переболел коронавирусом и заразился повторно, болезнь протекает тяжело.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "24 канала", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о перенесенной болезни и повторном инфицировании, повторном течении болезни, такие случаи зарегистрированы, их большое количество. Есть ли гарантии того, что у людей, которые переболели и снова заразились, болезнь протекает легче, как у вакцинированных? Никаких. Потому что достаточно многие факты есть, что у тех, кто переболел и повторно заразился, болезнь протекает тяжело", - объяснил глава Минздрава.

По словам министра, после перенесенного COVID-19 можно спокойно вакцинироваться.

"Не надо ждать 6 месяцев. Это я рекомендую всем сделать, независимо от того, сдавали ли анализы на наличие антител, или не сдавали, были они обнаружены, или нет. Перенесенная коронавирусная болезнь не является противопоказанием к вакцинации", - подчеркнул он.

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