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Новини Коронавірус і карантин
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Немає гарантій, що повторне інфікування COVID-19 матиме легший перебіг, - Ляшко

Немає гарантій, що повторне інфікування COVID-19 матиме легший перебіг, - Ляшко

Є досить багато фактів, що у тих, хто перехворів на коронавірус і заразився повторно, хвороба протікає важко.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про перенесену хворобу та повторне інфікування, повторний перебіг хвороби, такі випадки зареєстровані, їх велика кількість. Чи є гарантії того, що у людей, які перехворіли і знову заразилися, хвороба протікає легше, як у вакцинованих? Немає. Тому що досить багато фактів є, що у тих, хто перехворів і повторно заразився, хвороба протікає важко", - пояснив очільник МОЗ.

За словами міністра, після перенесеного COVID-19 можна спокійно вакцинуватися.

"Не треба чекати 6 місяців. Це я рекомендую всім зробити, незалежно від того, чи здавали аналізи на наявність антитіл, чи не здавали, були вони виявлені, чи ні. Перенесена коронавірусна хвороба не є протипоказанням до вакцинації", - підкреслив він.

Читайте також: Ляшко про вакцинацію дітей від коронавірусу: Тільки після імунізації 50% дорослого населення

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Но и нет гарантий, что повторное инфицирование COVID-19 будет протекать тяжче
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16.09.2021 11:30
+4
Поддержу на 100% как врач и как пациент, перенесший ковид еще в марте 2020. Спустя полтора года (18 мес!) титр S-белка IgG (а это по-сути единственный специфический маркер перенесенного ковид) = 1045 ЕД при референтном значении не менее 50. После 2-х доз зарегистрированных в Украине вакцин ХОРОШИМ иммунным ответом считается титр антител порядка 200-300. Понятно, что закупленные вакцины нужно как-то списать, но вакцинировать переболевших с реальным уровнем антител - антинаучно и нецелесообразно. Что касается повторного заболевания и массовости таких случаев - вранье! У всех переболевших (а подтверждение перенесенной болезни - это только наличие S-белка IgG) есть достаточная иммунная защита. Нет достоверно подтвержденных случаем, что лица, перенесшие ковид и имеющие S-белок IgG повторно заболели ковид! Также нужно учитывать, что ПЦР - это 30% ложно положительных/отрицательных результатов и не может быть маркером того, болел человек или нет.
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16.09.2021 12:03
+4
В 2020 году много в СМИ было случаев разъяснений, что естественный иммунитет у многих людей может не допустить ковид в организм и при этом выработать свои собственные антитела, сильные и долговечные.
Например: https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE&t=3s
Сейчас вакцинаторы на вопрос про естественный иммунитет молчат как рыбы.
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16.09.2021 12:22
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Но и нет гарантий, что повторное инфицирование COVID-19 будет протекать тяжче
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16.09.2021 11:30 Відповісти
да, до весны будет все многим ясно. Я вакцинировался - жена и ребенок - нет. Жинка хочет посмотреть разницу с вакциной и без. ну то такое - ее право! То, что ребенок принесет со школы вирус - это безспорно и вопрос лишь времени! в прошлом году все именно так и было после хэловина. Будем посмотреть в чем разница
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16.09.2021 11:36 Відповісти
А как же мантра, что 80% жителей планеты вообще переносят ковид-19 даже того не замечая? Жена сильно болела в прошлом году или попала в 80 %?
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16.09.2021 11:41 Відповісти
значительно легче меня... ну она и моложе на много ребенок пару дней нездоровилось... хомяк как обычно чухал себя за ухом и видимых признаков не подавал. Кашель у жены был сильный, потеря обоняния, сильная слабость, головная боль...
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16.09.2021 11:45 Відповісти
торба была когда оба слегли одновременно.. ребенку было страшно!
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16.09.2021 11:47 Відповісти
А как же сказки об иммунитете?
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16.09.2021 11:31 Відповісти
В 2020 году много в СМИ было случаев разъяснений, что естественный иммунитет у многих людей может не допустить ковид в организм и при этом выработать свои собственные антитела, сильные и долговечные.
Например: https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE&t=3s
Сейчас вакцинаторы на вопрос про естественный иммунитет молчат как рыбы.
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16.09.2021 12:22 Відповісти
Заспокоїв.
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16.09.2021 11:31 Відповісти


в этой жизни вообще гарантий мало

пилять, когда этот треш угаснет ?
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16.09.2021 11:33 Відповісти
Каждый говорит свое, часто противоположное. Никто ничего толком не знает
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16.09.2021 11:33 Відповісти
знание основано на опыте, а опыт основывается на пробах, наблюдениях и ошибках своих или чужих - неважно, лучше конечно на чужих....
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16.09.2021 11:38 Відповісти
сейчас нет приемственности знаний, отрицание знаний и умений предыдущих поколений.... извечная философская категория
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16.09.2021 11:39 Відповісти
Ви плутаєте ЗНАННЯ та ВІРУ.
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16.09.2021 11:46 Відповісти
вера - это вообще - способ управления людьми
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16.09.2021 12:14 Відповісти
Ну тоисть иммунитет от прививок тоже гарантий не дайот.
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16.09.2021 11:41 Відповісти
Гарантий нет.
Но есть такая штука как вероятность склеить ласты или тяжело переболеть.
Вот её прививка снижает как минимум раз в десять судя по имеющимся уже статистикам.
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16.09.2021 12:13 Відповісти
Тільки вакцинація дозволяє переносити хворобу легше. Бо імунітет від вакцини він у всіх однаково потужний, а побічний вплив вакцинування на організм людини тільки позитивний. 😂

І повнісю здорові люди наносять дуже велику шкоду економіці. 😁
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16.09.2021 11:42 Відповісти
иди в жопу.
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16.09.2021 11:45 Відповісти
когда нет никаких фактов,то высокопоставленное подлецо обычно ссылается на какие то множественные факты...а поди проверь!
нет никаких гарантий,что после прививки вы не сдохнете.
никто же не выдаёт вам гарантийный лист,что если вы сдохнете,то семье будет выплачен $1000000.
у меня знакомые мать и дочь сделали прививки,матьери было херово дня три,а дочь чуть копыта не откинула...
а гарантий нет!
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16.09.2021 11:44 Відповісти
да, у моего товарища тоже после прививки было, как он говорил , "как будто снова заболел ковидом" У меня все ок - слабость небольшая, после второй вообще среди дня на 3 часа уснул, чего никогда не делаю проснулся - зеленый и в пупырышек
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16.09.2021 11:50 Відповісти
и ещё неизвестно к каким последствиям может привести прививка скажем через года три или пять...а не приведёт ли она к альцгеймеру или раку?
а как она повлияет на будущие поколения при зачатии,и в период беременности?
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16.09.2021 11:52 Відповісти
решил жить вечно. пока все идет по плану!
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16.09.2021 12:10 Відповісти
год - это слишком много в Украине. Здесь сложно планировать что-0то даже на неделю.... Казалось бы... ну сделал свой 3д принтер, что может пойти не так -
https://www.youtube.com/watch?v=PI2zj5g-ek0
так блин сломался через 30 минут после первого включения.. вот так же и в жизни....
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16.09.2021 12:12 Відповісти
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.
https://www.bbc.com/russian/news-57270589
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16.09.2021 11:45 Відповісти
Это все ложь, пис…..жь и провокация 😅. Чудодейственная прививка круче
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16.09.2021 11:49 Відповісти
По Вашей же ссылке

https://www.bbc.com/russian/news-57270589 Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.
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16.09.2021 11:53 Відповісти
Да такие же ыксперды, как и Антип шиисят первый.

Апрочем до весны уже немного осталось, там и посмотрим, кто был прав
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16.09.2021 11:55 Відповісти
Ты мог бы и напрямую высказать претензии если считаешь, что он хреновую ссылку привел...
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16.09.2021 12:01 Відповісти
Та норм сцылка, чо. Одни щитают так, другие эдак. Пока не подтверждено, но и не опровергнуто.

В отличие от бесполезности масок - тут вся Одесса эксперимент провернула.
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16.09.2021 12:08 Відповісти
По поводу эксперимена в Одессе - весна покажет, кто где срал (с)
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16.09.2021 12:26 Відповісти
Покажет канечна Яб сказал, что одна уже показала - в прошлом году тоже мало кто таскал масок за пределами Киева, иничо.
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16.09.2021 12:33 Відповісти
Не ничо, а прошлой весной суточная смертность по Украине неоднократно превышала 400.
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16.09.2021 12:46 Відповісти
а что весной будет? (не,реально интересно чего люди ждут)

учителя вот знаю ждут ноябрь и удаленку, поэтому программу сейчас гонят как ненормальные,часы себе забивают ,делают нулевые на 7,30.

А что весной?
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16.09.2021 12:13 Відповісти
Весна покажет, кто где срал (с) Извените, из песни слов не выкинешь.
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16.09.2021 12:15 Відповісти
Учителя вакцинируются...какая удаленка?
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16.09.2021 14:44 Відповісти
читайте статистику, даже 50% одной дозой нет, еденицы вакцинировали 90-100%.Или вы думаете Шкарлет зря пукан рвет а главы ОГА угрожают увольнением всех непривитых?
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16.09.2021 14:52 Відповісти
Учителя прохавали не хуже правительства, что бабло можно подымать не напрягаясь, многие и зп снимали и репетиторством в течении дня занимались.
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16.09.2021 14:53 Відповісти
"Хоть и очень правдоподобной". А у Ляшка правдоподобнее?))
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16.09.2021 12:00 Відповісти
Давай прикинем. Простая логика подсказывает, что если бы люди повторно не болели ковидом, в каждой стране была бы одна волна заболеваемости, а практически во всех странах их несколько. Период между пиками волн примерно и указывает, через сколько времени люди заболевают повторно.

Оценим величину волн (они весьма близки к гауссовской кривой нормального распределения, поэтому оценку можно прикинуть по пиковым значениям.)

1-я волна заболеваемости 16,2 тыс........... 2-я волна ..... 20,3 тыс (125% от первой)

1-я волна смертности 285 ........... 2-я волна ..... 481 (169% от первой)

Вывод: повторно ковидом люди болеют тяжелее.
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16.09.2021 12:13 Відповісти
Да уж нет, не пойдёть. Так вы договоритесь до того, что после прививок тоже болеют, причём тяжелее, чем без.

Что главное в расследовании? На себя не выйти
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16.09.2021 12:16 Відповісти
Это Ваши предположения, а я показал на основе реальных данных отсюда

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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16.09.2021 12:24 Відповісти
Вы показали свои предположения вроде бы как на основе данных. Вот так это звучит.

А предположение ваше таково: "Простая логика подсказывает" так вот нихрена у вас не прокатывает логика про то, что все болели. В начале зимы я болел, весной нет. Всё, ваша логика на помойке.
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16.09.2021 12:28 Відповісти
Ваш единичный пример непроверенной информации никак не опровергает статистических данных со всей Украины. Если Вас авто за год не задавило, это вовсе не значит, что за год в Украине нулевая смертность в ДТП.
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16.09.2021 12:37 Відповісти
Поддержу на 100% как врач и как пациент, перенесший ковид еще в марте 2020. Спустя полтора года (18 мес!) титр S-белка IgG (а это по-сути единственный специфический маркер перенесенного ковид) = 1045 ЕД при референтном значении не менее 50. После 2-х доз зарегистрированных в Украине вакцин ХОРОШИМ иммунным ответом считается титр антител порядка 200-300. Понятно, что закупленные вакцины нужно как-то списать, но вакцинировать переболевших с реальным уровнем антител - антинаучно и нецелесообразно. Что касается повторного заболевания и массовости таких случаев - вранье! У всех переболевших (а подтверждение перенесенной болезни - это только наличие S-белка IgG) есть достаточная иммунная защита. Нет достоверно подтвержденных случаем, что лица, перенесшие ковид и имеющие S-белок IgG повторно заболели ковид! Также нужно учитывать, что ПЦР - это 30% ложно положительных/отрицательных результатов и не может быть маркером того, болел человек или нет.
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16.09.2021 12:03 Відповісти
Бред сивой кобылы...
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16.09.2021 11:49 Відповісти
Болела дважды. Первый раз в легкой форме 7 дней, через 5 месяцев заразилась при контакте с ковидным второй раз 3 дня и ощущала себя еще намного легче . Удивительно то, что несколько людей намного старше меня (тоже переболевшие и не вакцинированные) после того же контакта вообще не заразились.

А то что нет данных, так конечно - после ощущения ковидных симптомов второй раз никто не пойдет выкладывать 1000 грн на пцр тест, а просто самоизолируется на 14 дней и ни в какую статистику это не попадет. Сделайте бесплатные тесты как в развитых странах и получите совсем другие цифры.
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16.09.2021 12:26 Відповісти
Повторюсь - ПЦР не является подтверждением перенесенного ковид - а только S-белок IgG ! Ощущения и симптомы при ковид-инфенкии очень часто схожи с такими же при гриппе, аденовирусе, риновирусе и прочим ОРВИ! А то, что не заразились от Вас при контакте - значит у них были антитела. Тест на S-белок IgG в Синево при записи через сайт - 480 грн. - это много? Если на кону стоит здоровье. что касается вакцинации - это сугубо личное дело каждого, и если у Вас нет достаточного уровня антител S-белка IgG, то вакцинироваться можно, и скорее всего, необходимо! Наиболее безопасной вакциной насегодня (исходя из методики изготовления и инф о побочных инфекциях) является (как ни странно) китайский Синовак.
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16.09.2021 13:44 Відповісти
Треба почекати тих, хто втретє заразиться.
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16.09.2021 12:49 Відповісти
Вы с юмором! это хорошо - оптимизм нам точно не помешает!
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16.09.2021 13:45 Відповісти
 
 