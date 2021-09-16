Немає гарантій, що повторне інфікування COVID-19 матиме легший перебіг, - Ляшко

Є досить багато фактів, що у тих, хто перехворів на коронавірус і заразився повторно, хвороба протікає важко.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про перенесену хворобу та повторне інфікування, повторний перебіг хвороби, такі випадки зареєстровані, їх велика кількість. Чи є гарантії того, що у людей, які перехворіли і знову заразилися, хвороба протікає легше, як у вакцинованих? Немає. Тому що досить багато фактів є, що у тих, хто перехворів і повторно заразився, хвороба протікає важко", - пояснив очільник МОЗ.

За словами міністра, після перенесеного COVID-19 можна спокійно вакцинуватися.

"Не треба чекати 6 місяців. Це я рекомендую всім зробити, незалежно від того, чи здавали аналізи на наявність антитіл, чи не здавали, були вони виявлені, чи ні. Перенесена коронавірусна хвороба не є протипоказанням до вакцинації", - підкреслив він.

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