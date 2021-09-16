Кулеба о назначении нового посла США в Украине: "Пока новостей нет"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда Вашингтон назначит посла США в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Относительно назначения нового посла США в Украине пока новостей нет", - сказал Кулеба. Других подробностей глава МИД не предоставил.
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Новым публичным клоуном-спикером у власти стал глава МИД Кулеба. Прямо «подсиживает» выходящих в тираж Арестовича, Милованова, Данилова и Резникова.
Теперь именно он несёт в СМИ полную дичь.
Так, на брифинге Кулеба заявил, что Украина «трусит партнеров» для выполнения гарантий по «Северному потоку-2».
Кого там Зеленский и Кулеба «трусят»? Меркель? Макрона? Байдена?
Скорее, не мы «трусим», а западные партнеры на наших гениев дипломатии «стряхивают»…
Бідонобіли ще чекають не дочекаються спецпосланника по Україні від свого "животворящого".