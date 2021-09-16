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Кулеба о назначении нового посла США в Украине: "Пока новостей нет"

Кулеба о назначении нового посла США в Украине:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда Вашингтон назначит посла США в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Относительно назначения нового посла США в Украине пока новостей нет", - сказал Кулеба. Других подробностей глава МИД не предоставил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о "Северном потоке - 2": США и Германии время переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям

Автор: 

назначение (2170) посол (1797) США (26513) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
В США думають кого ж послати до кловунів.
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16.09.2021 12:07
+3
клоун позвонил кулебе и снова пожаловался на Вашингтон))
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16.09.2021 12:15
+2
Такую же "замазанную" не найдут.
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16.09.2021 12:09
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В США думають кого ж послати до кловунів.
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16.09.2021 12:07 Ответить
Такую же "замазанную" не найдут.
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16.09.2021 12:09 Ответить
Може Джіма Керрі?
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16.09.2021 12:11 Ответить
клоун позвонил кулебе и снова пожаловался на Вашингтон))
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16.09.2021 12:15 Ответить
Дык и не будет. В США о кандидате в послицы осведомлены лучше у нас. У нас просто не разрешили возбуждать уголовное дело и всё. А раз нет уголовного дела значит человек "чистый".
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16.09.2021 12:08 Ответить
Министерство иностранных дел США пока не определилось что подарить ЗЕписюанисту при вручении верительных грамот. Рояль, пианино или фортепьяно..
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16.09.2021 12:08 Ответить
Закрийте справу "Бурісми" за відсутністю складу злочину і посол одразу буде.
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16.09.2021 12:27 Ответить
Бенедиктовна всё ещё Байдена на "крючке" держит ?
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16.09.2021 12:54 Ответить
А на фига он нам нужен?
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16.09.2021 12:32 Ответить
Ніхто не хоче їхати в зелений цирк.
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16.09.2021 13:21 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWajiA1vcaSk930QM88h60Ivx08VF4CL-gx9JkqtexID1QfwvVWIUQO22m0_54ht8_708bLtwD7Wr2Yd2I94CeIa-6****************************-QuiLfZui8ys&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWajiA1vcaSk930QM88h60Ivx08VF4CL-gx9JkqtexID1QfwvVWIUQO22m0_54ht8_708bLtwD7Wr2Yd2I94CeIa-6****************************-QuiLfZui8ys&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5992570530816975?__cft__[0]=AZWajiA1vcaSk930QM88h60Ivx08VF4CL-gx9JkqtexID1QfwvVWIUQO22m0_54ht8_708bLtwD7Wr2Yd2I94CeIa-6****************************-QuiLfZui8ys&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Новым публичным клоуном-спикером у власти стал глава МИД Кулеба. Прямо «подсиживает» выходящих в тираж Арестовича, Милованова, Данилова и Резникова.

Теперь именно он несёт в СМИ полную дичь.

Так, на брифинге Кулеба заявил, что Украина «трусит партнеров» для выполнения гарантий по «Северному потоку-2».

Кого там Зеленский и Кулеба «трусят»? Меркель? Макрона? Байдена?

Скорее, не мы «трусим», а западные партнеры на наших гениев дипломатии «стряхивают»…
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16.09.2021 13:30 Ответить
А шо ж таке ? "великий дружок" не призначає посла. Ай-яй-яй.

Бідонобіли ще чекають не дочекаються спецпосланника по Україні від свого "животворящого".
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17.09.2021 01:03 Ответить
 
 