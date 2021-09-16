Кулеба о назначении нового посла США в Украине: "Пока новостей нет"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда Вашингтон назначит посла США в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Относительно назначения нового посла США в Украине пока новостей нет", - сказал Кулеба. Других подробностей глава МИД не предоставил.

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