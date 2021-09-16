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Кулеба про призначення нового посла США в Україні: "Поки новин немає"

Кулеба про призначення нового посла США в Україні:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поки невідомо, коли Вашингтон призначить посла США в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо призначення нового посла США в Україні поки новин немає", - сказав Кулеба. Інших подробиць очільник МЗС не надав.

Читайте також: США визначилися з кандидатурою на посаду посла в Україні, - Тейлор

Автор: 

призначення (2281) посол (1099) США (22665) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
В США думають кого ж послати до кловунів.
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16.09.2021 12:07
+3
клоун позвонил кулебе и снова пожаловался на Вашингтон))
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16.09.2021 12:15
+2
Такую же "замазанную" не найдут.
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16.09.2021 12:09
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В США думають кого ж послати до кловунів.
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16.09.2021 12:07 Відповісти
Такую же "замазанную" не найдут.
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16.09.2021 12:09 Відповісти
Може Джіма Керрі?
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16.09.2021 12:11 Відповісти
клоун позвонил кулебе и снова пожаловался на Вашингтон))
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16.09.2021 12:15 Відповісти
Дык и не будет. В США о кандидате в послицы осведомлены лучше у нас. У нас просто не разрешили возбуждать уголовное дело и всё. А раз нет уголовного дела значит человек "чистый".
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16.09.2021 12:08 Відповісти
Министерство иностранных дел США пока не определилось что подарить ЗЕписюанисту при вручении верительных грамот. Рояль, пианино или фортепьяно..
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16.09.2021 12:08 Відповісти
Закрийте справу "Бурісми" за відсутністю складу злочину і посол одразу буде.
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16.09.2021 12:27 Відповісти
Бенедиктовна всё ещё Байдена на "крючке" держит ?
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16.09.2021 12:54 Відповісти
А на фига он нам нужен?
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16.09.2021 12:32 Відповісти
Ніхто не хоче їхати в зелений цирк.
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16.09.2021 13:21 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWajiA1vcaSk930QM88h60Ivx08VF4CL-gx9JkqtexID1QfwvVWIUQO22m0_54ht8_708bLtwD7Wr2Yd2I94CeIa-6****************************-QuiLfZui8ys&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWajiA1vcaSk930QM88h60Ivx08VF4CL-gx9JkqtexID1QfwvVWIUQO22m0_54ht8_708bLtwD7Wr2Yd2I94CeIa-6****************************-QuiLfZui8ys&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5992570530816975?__cft__[0]=AZWajiA1vcaSk930QM88h60Ivx08VF4CL-gx9JkqtexID1QfwvVWIUQO22m0_54ht8_708bLtwD7Wr2Yd2I94CeIa-6****************************-QuiLfZui8ys&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Новым публичным клоуном-спикером у власти стал глава МИД Кулеба. Прямо «подсиживает» выходящих в тираж Арестовича, Милованова, Данилова и Резникова.

Теперь именно он несёт в СМИ полную дичь.

Так, на брифинге Кулеба заявил, что Украина «трусит партнеров» для выполнения гарантий по «Северному потоку-2».

Кого там Зеленский и Кулеба «трусят»? Меркель? Макрона? Байдена?

Скорее, не мы «трусим», а западные партнеры на наших гениев дипломатии «стряхивают»…
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16.09.2021 13:30 Відповісти
А шо ж таке ? "великий дружок" не призначає посла. Ай-яй-яй.

Бідонобіли ще чекають не дочекаються спецпосланника по Україні від свого "животворящого".
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17.09.2021 01:03 Відповісти
 
 