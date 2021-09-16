Кулеба про призначення нового посла США в Україні: "Поки новин немає"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поки невідомо, коли Вашингтон призначить посла США в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо призначення нового посла США в Україні поки новин немає", - сказав Кулеба. Інших подробиць очільник МЗС не надав.

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