Кулеба про призначення нового посла США в Україні: "Поки новин немає"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поки невідомо, коли Вашингтон призначить посла США в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Щодо призначення нового посла США в Україні поки новин немає", - сказав Кулеба. Інших подробиць очільник МЗС не надав.
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар16.09.2021 12:07
+3 Scorpman Y
показати весь коментар16.09.2021 12:15
+2 Vladimir Soukhov
показати весь коментар16.09.2021 12:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5992570530816975?__cft__[0]=AZWajiA1vcaSk930QM88h60Ivx08VF4CL-gx9JkqtexID1QfwvVWIUQO22m0_54ht8_708bLtwD7Wr2Yd2I94CeIa-6****************************-QuiLfZui8ys&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Новым публичным клоуном-спикером у власти стал глава МИД Кулеба. Прямо «подсиживает» выходящих в тираж Арестовича, Милованова, Данилова и Резникова.
Теперь именно он несёт в СМИ полную дичь.
Так, на брифинге Кулеба заявил, что Украина «трусит партнеров» для выполнения гарантий по «Северному потоку-2».
Кого там Зеленский и Кулеба «трусят»? Меркель? Макрона? Байдена?
Скорее, не мы «трусим», а западные партнеры на наших гениев дипломатии «стряхивают»…
Бідонобіли ще чекають не дочекаються спецпосланника по Україні від свого "животворящого".