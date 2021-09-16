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Сокращать или ликвидировать психиатрические больницы не планируем, - Минздрав

Сокращать или ликвидировать психиатрические больницы не планируем, - Минздрав

Вопрос о закрытии психиатрических больниц может поднимать только местная или областная власть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Министерство здравоохранения не инициировало и не планирует инициировать оптимизацию, сокращение или ликвидацию психиатрических больниц. Минздрав выступает за формирование системы психиатрической помощи, саморегулирующейся. Что имеется в виду? Количество заведений, которые призваны помочь человеку с преодолением ментальных заболеваний, имеет соотноситься с потребностями самого населения. То есть этот вопрос должен решаться на уровне громад", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что сейчас больницы находятся в собственности местных территориальных громад или областных советов, а, следовательно, вопрос об их закрытии может поднимать только местная или областная власть, а никак не Минздрав.

"Местные власти также могут перепрофилировать больницу на учреждение социальной поддержки. Редкость, что психиатрические больницы часто предоставляют не сугубо медицинскую, а и социальную помощь, заботясь людьми, которым некуда больше идти. Социальные службы работают уже более 20 лет, и финансируются именно местными бюджетами. Значит, государство не должно их создавать", - добавили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что 1 апреля 2020 начался второй этап медицинской реформы, который распространился и на психиатрическую отрасль. За 3 года до этого Кабинет Министров одобрил Концепцию развития охраны психического здоровья на период до 2030 года, которая предусматривает смещение акцента со стационарного лечения в профильных больницах на амбулаторное. До 30% людей, которых ранее госпитализировали, вообще не надо было госпитализировать в больницу. Они требовали только адекватной медикаментозной терапии.

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Автор: 

Минздрав (4899) психбольница (156)


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Топ комментарии
+3
Так что,ВР будет и дальше работать?
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16.09.2021 13:04
+1
Місцева влада скорочує фінансування медицини і пускає ті гроші які надходять з центрального бюджету на інші ідіотські проекти - тротуарну плитку, фонтани, паркани!
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16.09.2021 13:06
+1
куда сокращать? больше 45% дебилов в стране
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16.09.2021 13:09
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Так что,ВР будет и дальше работать?
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16.09.2021 13:04 Ответить
Місцева влада скорочує фінансування медицини і пускає ті гроші які надходять з центрального бюджету на інші ідіотські проекти - тротуарну плитку, фонтани, паркани!
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16.09.2021 13:06 Ответить
"Велика фантанізація" України триває !!!)))
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16.09.2021 13:10 Ответить
После избрания зебила, я думаю пора задуматься о наращивании
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16.09.2021 13:05 Ответить
Та да- психів у нас вистачає.
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16.09.2021 13:07 Ответить
За такої кількості зебілоїдів ,ліквідувати дурки ,ні в якому разі !!!))))
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16.09.2021 13:09 Ответить
куда сокращать? больше 45% дебилов в стране
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16.09.2021 13:09 Ответить
Если быть точным то их 73 процента...
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16.09.2021 13:10 Ответить
если быть точным то 73% от явки 61% выборцев составляет 45%
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16.09.2021 13:22 Ответить
Учитывая данные по состоянию на осень 2019 года констатирующих в стране 73% умственно недоразвитых в своём развитии, безусловно речи не может о сокращении профильных психиатрических учреждений. А вот количество дневных диспансеров для 73% выше означенного контингента в нашей стране надобно увеличивать.
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16.09.2021 13:13 Ответить
так они уже их сократили в 2020м, куда дальше) при этом зеленая падаль продолжает кивать на медреформу, типо - а шо, это ж не мы придумали. хотя медреформа нихрена не предусматривала лишения психббольниц финансирования
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16.09.2021 13:25 Ответить
психіатричні клініки розширяти потрібно та загружати Ківами та подібним..
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16.09.2021 13:26 Ответить
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16.09.2021 13:34 Ответить
 
 