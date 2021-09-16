Сокращать или ликвидировать психиатрические больницы не планируем, - Минздрав

Вопрос о закрытии психиатрических больниц может поднимать только местная или областная власть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Министерство здравоохранения не инициировало и не планирует инициировать оптимизацию, сокращение или ликвидацию психиатрических больниц. Минздрав выступает за формирование системы психиатрической помощи, саморегулирующейся. Что имеется в виду? Количество заведений, которые призваны помочь человеку с преодолением ментальных заболеваний, имеет соотноситься с потребностями самого населения. То есть этот вопрос должен решаться на уровне громад", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что сейчас больницы находятся в собственности местных территориальных громад или областных советов, а, следовательно, вопрос об их закрытии может поднимать только местная или областная власть, а никак не Минздрав.

"Местные власти также могут перепрофилировать больницу на учреждение социальной поддержки. Редкость, что психиатрические больницы часто предоставляют не сугубо медицинскую, а и социальную помощь, заботясь людьми, которым некуда больше идти. Социальные службы работают уже более 20 лет, и финансируются именно местными бюджетами. Значит, государство не должно их создавать", - добавили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что 1 апреля 2020 начался второй этап медицинской реформы, который распространился и на психиатрическую отрасль. За 3 года до этого Кабинет Министров одобрил Концепцию развития охраны психического здоровья на период до 2030 года, которая предусматривает смещение акцента со стационарного лечения в профильных больницах на амбулаторное. До 30% людей, которых ранее госпитализировали, вообще не надо было госпитализировать в больницу. Они требовали только адекватной медикаментозной терапии.

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