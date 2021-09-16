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Скорочувати або ліквідовувати психіатричні лікарні не плануємо, - МОЗ

Скорочувати або ліквідовувати психіатричні лікарні не плануємо, - МОЗ

Питання про закриття психіатричних лікарень може порушувати тільки місцева або обласна влада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Міністерство охорони здоров’я не ініціювало і не планує ініціювати оптимізацію, скорочення або ліквідацію психіатричних лікарень. МОЗ виступає за формування системи психіатричної допомоги, що саморегулюється. Що мається на увазі? Кількість закладів, які покликані допомогти людині із подоланням ментальних захворювань, має співвідноситись із потребами самого населення. Тобто це питання має вирішуватись на рівні громад", - підкреслили в міністерстві.

Зазначається, що наразі лікарні перебувають у власності місцевих територіальних громад або обласних рад, а, отже, питання про їх закриття може піднімати лише місцева чи обласна влада, а ніяк не МОЗ.

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"Місцева влада також може перепрофілювати лікарні на заклади соціальної підтримки. Нерідкість, що психіатричні лікарні часто надають не суто медичну, а і соціальну допомогу, опікуючись людьми, яким немає куди більше йти. Соціальні служби працюють уже понад 20 років, і фінансуються саме місцевими бюджетами. Отже, держава не повинна їх створювати", - додали в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що 1 квітня 2020 року розпочався другий етап медичної реформи, який поширився і на психіатричну галузь. За 3 роки до цього Кабінет Міністрів схвалив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я на період до 2030 року, яка передбачає зміщення акценту зі стаціонарного лікування у профільних лікарнях на амбулаторне. До 30% людей, яких раніше госпіталізували, взагалі не треба було класти в лікарні. Вони потребували лише адекватної медикаментозної терапії.

Автор: 

МОЗ (5391) психлікарня (87)


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Топ коментарі
+3
Так что,ВР будет и дальше работать?
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16.09.2021 13:04
+1
Місцева влада скорочує фінансування медицини і пускає ті гроші які надходять з центрального бюджету на інші ідіотські проекти - тротуарну плитку, фонтани, паркани!
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16.09.2021 13:06
+1
куда сокращать? больше 45% дебилов в стране
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16.09.2021 13:09
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Так что,ВР будет и дальше работать?
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16.09.2021 13:04 Відповісти
Місцева влада скорочує фінансування медицини і пускає ті гроші які надходять з центрального бюджету на інші ідіотські проекти - тротуарну плитку, фонтани, паркани!
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16.09.2021 13:06 Відповісти
"Велика фантанізація" України триває !!!)))
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16.09.2021 13:10 Відповісти
После избрания зебила, я думаю пора задуматься о наращивании
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16.09.2021 13:05 Відповісти
Та да- психів у нас вистачає.
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16.09.2021 13:07 Відповісти
За такої кількості зебілоїдів ,ліквідувати дурки ,ні в якому разі !!!))))
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16.09.2021 13:09 Відповісти
куда сокращать? больше 45% дебилов в стране
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16.09.2021 13:09 Відповісти
Если быть точным то их 73 процента...
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16.09.2021 13:10 Відповісти
если быть точным то 73% от явки 61% выборцев составляет 45%
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16.09.2021 13:22 Відповісти
Учитывая данные по состоянию на осень 2019 года констатирующих в стране 73% умственно недоразвитых в своём развитии, безусловно речи не может о сокращении профильных психиатрических учреждений. А вот количество дневных диспансеров для 73% выше означенного контингента в нашей стране надобно увеличивать.
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16.09.2021 13:13 Відповісти
так они уже их сократили в 2020м, куда дальше) при этом зеленая падаль продолжает кивать на медреформу, типо - а шо, это ж не мы придумали. хотя медреформа нихрена не предусматривала лишения психббольниц финансирования
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16.09.2021 13:25 Відповісти
психіатричні клініки розширяти потрібно та загружати Ківами та подібним..
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16.09.2021 13:26 Відповісти
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16.09.2021 13:34 Відповісти
 
 