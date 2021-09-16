Скорочувати або ліквідовувати психіатричні лікарні не плануємо, - МОЗ

Питання про закриття психіатричних лікарень може порушувати тільки місцева або обласна влада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Міністерство охорони здоров’я не ініціювало і не планує ініціювати оптимізацію, скорочення або ліквідацію психіатричних лікарень. МОЗ виступає за формування системи психіатричної допомоги, що саморегулюється. Що мається на увазі? Кількість закладів, які покликані допомогти людині із подоланням ментальних захворювань, має співвідноситись із потребами самого населення. Тобто це питання має вирішуватись на рівні громад", - підкреслили в міністерстві.

Зазначається, що наразі лікарні перебувають у власності місцевих територіальних громад або обласних рад, а, отже, питання про їх закриття може піднімати лише місцева чи обласна влада, а ніяк не МОЗ.

Читайте також: Психіатричні лікарні дофінансують на рівні минулого року, - Степанов

"Місцева влада також може перепрофілювати лікарні на заклади соціальної підтримки. Нерідкість, що психіатричні лікарні часто надають не суто медичну, а і соціальну допомогу, опікуючись людьми, яким немає куди більше йти. Соціальні служби працюють уже понад 20 років, і фінансуються саме місцевими бюджетами. Отже, держава не повинна їх створювати", - додали в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що 1 квітня 2020 року розпочався другий етап медичної реформи, який поширився і на психіатричну галузь. За 3 роки до цього Кабінет Міністрів схвалив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я на період до 2030 року, яка передбачає зміщення акценту зі стаціонарного лікування у профільних лікарнях на амбулаторне. До 30% людей, яких раніше госпіталізували, взагалі не треба було класти в лікарні. Вони потребували лише адекватної медикаментозної терапії.