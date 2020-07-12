УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8509 відвідувачів онлайн
Новини
2 229 22

Психіатричні лікарні дофінансують на рівні минулого року, - Степанов

Психіатричні лікарні дофінансують на рівні минулого року, - Степанов

Всі психіатричні лікарні з 1 липня і до кінця 2020 року дофінансують на рівні минулого року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вжили вже такі антикризові кроки… до рівня минулого року, починаючи з липня і до кінця року, будуть дофінансовані всі наші психіатричні лікарні. Окремо ми розробляємо план, у тому числі, спілкуємося з Міністерством соціальної політики, тому що психіатрична служба стоїть на стику з Міністерством соціальної політики, з соціальними службами, яким чином нам створити саме дієву психіатричну службу", - сказав Степанов.

Він додав, що на реформування психіатричної служби потрібен час, а також зауважив, що "зіштовхнувся з наслідками діяльності" минулого керівництва МОЗ щодо психіатричних закладів.

Читайте також: Уряд виділив 2,3 млрд грн на психлікарні і тубдиспансери, - Шмигаль

"Що ми отримали з 1 квітня? Ми отримали суттєве недофінансування цих лікарень у порівнянні з минулим роком. По деяких лікарнях це доходить до 50-70% в порівнянні з 2019 роком. До чого це все могло призвести? Я вважаю, що якщо б ми не виправили ситуацію, не прийнявши такі антикризові дії, це могло б поставити на межу закриття ці лікарні", - зазначив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що в українських психіатричних лікарнях перебуває близько 22 тисяч людей, які хворі на хронічні психічні захворювання. Нерідко це люди, які втратили свої соціальні зв'язки і потребують догляду, перебуваючи в цих лікарнях.

"Звичайно, психіатрична служба потребує реформування, і суттєвого реформування. І про це вам скаже, мабуть кожен медичний працівник, який працює в цих лікарнях. Це в нас залишилися такі уламки радянської системи, на які наклалася наша реальність. Звичайно, під це повинен бути план, який ми зараз розробляємо, саме, щоб була реформована психіатрична служба", - зауважив Степанов.

Читайте: Недофінансування психлікарень в Україні становить близько 898 млн грн, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5418) психлікарня (87) психіатрія (92) Степанов Максим (2198)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
это правильно. в стране 73% нуждающихся в профессиональной помощи. в том числе и врачебной
показати весь коментар
12.07.2020 12:38 Відповісти
+2
Судячи по коментарям більшість з них безнадійні.
показати весь коментар
12.07.2020 12:51 Відповісти
+2
Ця гидота вже псіхіатричні лікарні обворовує.
показати весь коментар
12.07.2020 13:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это правильно. в стране 73% нуждающихся в профессиональной помощи. в том числе и врачебной
показати весь коментар
12.07.2020 12:38 Відповісти
Судячи по коментарям більшість з них безнадійні.
показати весь коментар
12.07.2020 12:51 Відповісти
Це добре. Зєлікі і надалі будуть отримувати галоперидол безкоштовно, а "слуги" дорогі атипові нейролептики
показати весь коментар
12.07.2020 13:05 Відповісти
Та да. Нинішня влада турбується за свій електорат.
показати весь коментар
12.07.2020 13:17 Відповісти
А чому? Хтось буде шукати прихисток?
показати весь коментар
12.07.2020 12:42 Відповісти
Почне працювати каральна психіатрія?
показати весь коментар
12.07.2020 12:44 Відповісти
Для тих хто не дивиться «Гамно-95» і «Скоти».
показати весь коментар
12.07.2020 13:19 Відповісти
На 80 пациентов остается ночью одна медсестра и одна санитарка по метр 50 ростом! Дурдом в дурдоме!
показати весь коментар
12.07.2020 12:57 Відповісти
https://medium.com/@vizua_21912/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-************ В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 ВВС .
" Психиатрические больницы будут дофинансированы на уровне прошлого года"
Зеленский своих не бросает.
показати весь коментар
12.07.2020 12:59 Відповісти
Ця гидота вже псіхіатричні лікарні обворовує.
показати весь коментар
12.07.2020 13:00 Відповісти
Опять в ОП бабло вливают.
показати весь коментар
12.07.2020 13:01 Відповісти
ага, віп-палати потрібно завести для віп-персон, в тюрмах же вже, кажуть, завели.... медицині непотрібно відставати....якщо проаналізувати деякі норми законів на предмет маразму - то можна впевнено стверджувати, що кандидати будуть
показати весь коментар
12.07.2020 13:13 Відповісти
А платные палаты там будут???
показати весь коментар
12.07.2020 13:20 Відповісти
Да, зеленая власть свою альма-матер без поддержки оставить не сможет...
показати весь коментар
12.07.2020 13:24 Відповісти
В ближайшее время диспансеры: психиатрические, туберкулезные, венерические, наркологические всеравно будут закрыты тому как на западе их нет поэтому в Украине тоже не будет - это евроассоциация.
показати весь коментар
12.07.2020 13:33 Відповісти
"Психиатрические больницы будут дофинансированы" - весьма актуально!
показати весь коментар
12.07.2020 13:33 Відповісти
Опять распил бабла, в итоге окажется что даже интернет не провели.
показати весь коментар
12.07.2020 14:17 Відповісти
по-хорошем,у нужно было аудит провести и узнать на что и как на самом деле тратятся бюджетные деньги, только где найти в Украине неподкупных аудиторов!?
показати весь коментар
12.07.2020 19:05 Відповісти
Кто умеет читать - читай: ДОФИНАНСИРОВАНИЕ!!!. Кто разрабатывал бюджет на 19-й год? Порошенко. Кто разрабатывал бюджет на 20-й? Зелёный. Если зелёные и их мертвечуковские друзья вопиют о закрытии психиатрических больниц Порошенком, то почему в этом году потребовалось ДОФИНАНСИРОВАТЬ эти больницы до уровня обеспечения прошлогодним бюджетом? Так кто на самом деле задумал избавиться от этих больниц?
показати весь коментар
12.07.2020 21:01 Відповісти
 
 