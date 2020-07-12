Психіатричні лікарні дофінансують на рівні минулого року, - Степанов

Всі психіатричні лікарні з 1 липня і до кінця 2020 року дофінансують на рівні минулого року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вжили вже такі антикризові кроки… до рівня минулого року, починаючи з липня і до кінця року, будуть дофінансовані всі наші психіатричні лікарні. Окремо ми розробляємо план, у тому числі, спілкуємося з Міністерством соціальної політики, тому що психіатрична служба стоїть на стику з Міністерством соціальної політики, з соціальними службами, яким чином нам створити саме дієву психіатричну службу", - сказав Степанов.

Він додав, що на реформування психіатричної служби потрібен час, а також зауважив, що "зіштовхнувся з наслідками діяльності" минулого керівництва МОЗ щодо психіатричних закладів.

"Що ми отримали з 1 квітня? Ми отримали суттєве недофінансування цих лікарень у порівнянні з минулим роком. По деяких лікарнях це доходить до 50-70% в порівнянні з 2019 роком. До чого це все могло призвести? Я вважаю, що якщо б ми не виправили ситуацію, не прийнявши такі антикризові дії, це могло б поставити на межу закриття ці лікарні", - зазначив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що в українських психіатричних лікарнях перебуває близько 22 тисяч людей, які хворі на хронічні психічні захворювання. Нерідко це люди, які втратили свої соціальні зв'язки і потребують догляду, перебуваючи в цих лікарнях.

"Звичайно, психіатрична служба потребує реформування, і суттєвого реформування. І про це вам скаже, мабуть кожен медичний працівник, який працює в цих лікарнях. Це в нас залишилися такі уламки радянської системи, на які наклалася наша реальність. Звичайно, під це повинен бути план, який ми зараз розробляємо, саме, щоб була реформована психіатрична служба", - зауважив Степанов.

