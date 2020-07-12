Психиатрические больницы будут дофинансированы на уровне прошлого года, - Степанов

Все психиатрические больницы с 1 июля и до конца 2020 года будут дофинансированы на уровне прошлого года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предприняли уже такие антикризисные шаги... до уровня прошлого года, начиная с июля и до конца года будут дофинансированы все наши психиатрические больницы. Отдельно мы разрабатываем план, в том числе общаемся с Министерством социальной политики, поскольку психиатрическая служба находится на стыке с Министерством социальной политики, с социальными службами, каким образом нам создать именно действенную психиатрическую службу", - сказал Степанов.

Министр добавил, что на реформирование психиатрической службы нужно время, а также подчеркнул, что "столкнулся с последствиями деятельности" предыдущего руководства Минздрава касательно психиатрических учреждений.

"Что мы получили с 1 апреля? Мы получили существенное недофинансирование этих больниц по сравнению с прошлым годом. По некоторым больницам это доходит до 50-70% по сравнению с 2019 годом. К чему это все могло привести? Я считаю, что если бы мы не исправили ситуацию, не предприняв такие антикризисные действия, это могло бы поставить на грань закрытия эти больницы", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что в украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч человек, больных хроническими психическими заболеваниями. Нередко это люди, которые утратили свои социальные связи и нуждаются в уходе, находясь в этих больницах.

"Конечно, психиатрическая служба нуждается в реформировании, и существенном реформировании. И об этом вам скажет, наверное каждый медицинский работник, который работает в этих больницах. Это у нас остались такие обломки советской системы, на которые наложилась наша реальность. Конечно, под это должен быть план, который мы сейчас разрабатываем, для того, чтобы была реформирована психиатрическая служба", - заметил Степанов.