Психиатрические больницы будут дофинансированы на уровне прошлого года, - Степанов

Психиатрические больницы будут дофинансированы на уровне прошлого года, - Степанов

Все психиатрические больницы с 1 июля и до конца 2020 года будут дофинансированы на уровне прошлого года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

"Мы предприняли уже такие антикризисные шаги... до уровня прошлого года, начиная с июля и до конца года будут дофинансированы все наши психиатрические больницы. Отдельно мы разрабатываем план, в том числе общаемся с Министерством социальной политики, поскольку психиатрическая служба находится на стыке с Министерством социальной политики, с социальными службами, каким образом нам создать именно действенную психиатрическую службу", - сказал Степанов.

Министр добавил, что на реформирование психиатрической службы нужно время, а также подчеркнул, что "столкнулся с последствиями деятельности" предыдущего руководства Минздрава касательно психиатрических учреждений.

Правительство выделило 2,3 млрд грн на психбольницы и тубдиспансеры, - Шмыгаль

"Что мы получили с 1 апреля? Мы получили существенное недофинансирование этих больниц по сравнению с прошлым годом. По некоторым больницам это доходит до 50-70% по сравнению с 2019 годом. К чему это все могло привести? Я считаю, что если бы мы не исправили ситуацию, не предприняв такие антикризисные действия, это могло бы поставить на грань закрытия эти больницы", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что в украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч человек, больных хроническими психическими заболеваниями. Нередко это люди, которые утратили свои социальные связи и нуждаются в уходе, находясь в этих больницах.

Пациент с психическим расстройством сбежал из спецпалаты и убил врача-педиатра на Киевщине, - полиция. ФОТО

"Конечно, психиатрическая служба нуждается в реформировании, и существенном реформировании. И об этом вам скажет, наверное каждый медицинский работник, который работает в этих больницах. Это у нас остались такие обломки советской системы, на которые наложилась наша реальность. Конечно, под это должен быть план, который мы сейчас разрабатываем, для того, чтобы была реформирована психиатрическая служба", - заметил Степанов.

Минздрав (4912) психбольница (156) психиатрия (124) Степанов Максим (2062)
Топ комментарии
+2
это правильно. в стране 73% нуждающихся в профессиональной помощи. в том числе и врачебной
12.07.2020 12:38 Ответить
+2
Судячи по коментарям більшість з них безнадійні.
12.07.2020 12:51 Ответить
+2
Ця гидота вже псіхіатричні лікарні обворовує.
12.07.2020 13:00 Ответить
это правильно. в стране 73% нуждающихся в профессиональной помощи. в том числе и врачебной
12.07.2020 12:38 Ответить
Судячи по коментарям більшість з них безнадійні.
12.07.2020 12:51 Ответить
Це добре. Зєлікі і надалі будуть отримувати галоперидол безкоштовно, а "слуги" дорогі атипові нейролептики
12.07.2020 13:05 Ответить
Та да. Нинішня влада турбується за свій електорат.
12.07.2020 13:17 Ответить
А чому? Хтось буде шукати прихисток?
12.07.2020 12:42 Ответить
Почне працювати каральна психіатрія?
12.07.2020 12:44 Ответить
Для тих хто не дивиться «Гамно-95» і «Скоти».
12.07.2020 13:19 Ответить
На 80 пациентов остается ночью одна медсестра и одна санитарка по метр 50 ростом! Дурдом в дурдоме!
12.07.2020 12:57 Ответить
https://medium.com/@vizua_21912/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-************ В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 ВВС .
" Психиатрические больницы будут дофинансированы на уровне прошлого года"
Зеленский своих не бросает.
12.07.2020 12:59 Ответить
Ця гидота вже псіхіатричні лікарні обворовує.
12.07.2020 13:00 Ответить
Опять в ОП бабло вливают.
12.07.2020 13:01 Ответить
ага, віп-палати потрібно завести для віп-персон, в тюрмах же вже, кажуть, завели.... медицині непотрібно відставати....якщо проаналізувати деякі норми законів на предмет маразму - то можна впевнено стверджувати, що кандидати будуть
12.07.2020 13:13 Ответить
А платные палаты там будут???
12.07.2020 13:20 Ответить
Да, зеленая власть свою альма-матер без поддержки оставить не сможет...
12.07.2020 13:24 Ответить
В ближайшее время диспансеры: психиатрические, туберкулезные, венерические, наркологические всеравно будут закрыты тому как на западе их нет поэтому в Украине тоже не будет - это евроассоциация.
12.07.2020 13:33 Ответить
"Психиатрические больницы будут дофинансированы" - весьма актуально!
12.07.2020 13:33 Ответить
Опять распил бабла, в итоге окажется что даже интернет не провели.
12.07.2020 14:17 Ответить
по-хорошем,у нужно было аудит провести и узнать на что и как на самом деле тратятся бюджетные деньги, только где найти в Украине неподкупных аудиторов!?
12.07.2020 19:05 Ответить
Кто умеет читать - читай: ДОФИНАНСИРОВАНИЕ!!!. Кто разрабатывал бюджет на 19-й год? Порошенко. Кто разрабатывал бюджет на 20-й? Зелёный. Если зелёные и их мертвечуковские друзья вопиют о закрытии психиатрических больниц Порошенком, то почему в этом году потребовалось ДОФИНАНСИРОВАТЬ эти больницы до уровня обеспечения прошлогодним бюджетом? Так кто на самом деле задумал избавиться от этих больниц?
12.07.2020 21:01 Ответить
 
 