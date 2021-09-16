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Новости Коронавирус и карантин
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Четыре области Украины близки к "красному" уровню эпидемической опасности, - Ляшко

Четыре области Украины близки к

На западе Украины значительная загруженность медучреждений из-за роста больных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в интервью "Слово і діло".

"Сейчас движется в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская ... То есть мы опять видим западную Украину. Хотя в абсолютных цифрах большие цифры в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения все-таки западная Украина страдает больше", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, в этих регионах загруженность коек больше, как и загруженность коек с кислородом.

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестироваться на наличие антител после вакцинации не нужно, это исключительно маркетинговые ловушки, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Із західних областей України просто можуть поїхати в Київ і запитати, хто злив інформацію про терористів "Вагнерівців". Тому і мають там ввести "червоний" рівень. А так, наш облік показав хворих в Умахі, де були хасиди, бо коли ті повернулися в Ізраїль, то серед них виявили сотні хворих, а в нас все гут. Просто можуть підігнати статистику, коли потрібно владі, ось і вся наука.
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16.09.2021 13:57
+2
На Західній Україні просто медицина ще працює, а в інших регіонах України медицина вже померла і не може відстежити хворих на коронавірус.
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16.09.2021 13:39
+2
В Одесі абсолютно не дотримуються масочного режиму в магазинах та транспорті і хворих на коронавірус тут не менше ані в абсолютних цифрах, ані у відсотках на 1000 населення. Просто в Одеській області лікарні настільки жахливі, а медперсонал настільки некваліфікований що потрапляння в лікарню з ковідом це гарантована смерть і люди відмовляються від лікування в лікарнях навіть якщо їм потрібна реанімація! Немає медицини в Одесі, давно вимерла!
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16.09.2021 13:43
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Правила форума Совет форумчан
На Західній Україні просто медицина ще працює, а в інших регіонах України медицина вже померла і не може відстежити хворих на коронавірус.
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16.09.2021 13:39 Ответить
Із західних областей України просто можуть поїхати в Київ і запитати, хто злив інформацію про терористів "Вагнерівців". Тому і мають там ввести "червоний" рівень. А так, наш облік показав хворих в Умахі, де були хасиди, бо коли ті повернулися в Ізраїль, то серед них виявили сотні хворих, а в нас все гут. Просто можуть підігнати статистику, коли потрібно владі, ось і вся наука.
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16.09.2021 13:57 Ответить
З хасидами взагалі якось невдобно вийшло, хто ж їх всіх заразив, хто всі ці люди? Де вони живуть? Де їх результати тестувань та вакцинувань! Я б на місці Ізраїлю взагалі заборонив би польоти в Україну, щоб заразу не привозили!
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16.09.2021 13:59 Ответить
А де ''державні'' кордони твоєї ''Західної України'' знаходяться можеш вказати , сєпарок?
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16.09.2021 13:59 Ответить
По Збручу, вчить історію. Західна Україна це регіон який раніше входив в склад Австро-Угорщини, кордон проходив по Збручу.
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16.09.2021 14:00 Ответить
австрохерощини. австроугорщина НІЧОГО не робила, лише вивозмла ресурси. А на колишню австро-угорщину всі на..ти. разом з орбанами та іншими смердячими руцьке-псами.

Це - УКРАЇНА.
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16.09.2021 14:14 Ответить
Один рік ЗУНР проіснувала до Великої Злуки , а штемпа вштирило назавжди.
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16.09.2021 14:35 Ответить
Ой... А я дивлюсь на мапу Великого Князівства Литовського Жемойтського Руського та ін. І шо тепер робити? По ходу у нас з тобою конфлікт інтересів , мадьор?
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16.09.2021 14:25 Ответить
Да забей закрой парки.

Лещенко сегодня слушал, с ним он где-то на ток шоу или где там был - грит шо Ляшко очень порядочный и т.д.(то есть всю страну *****ть это порядочно?)
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16.09.2021 13:40 Ответить
В Одесі абсолютно не дотримуються масочного режиму в магазинах та транспорті і хворих на коронавірус тут не менше ані в абсолютних цифрах, ані у відсотках на 1000 населення. Просто в Одеській області лікарні настільки жахливі, а медперсонал настільки некваліфікований що потрапляння в лікарню з ковідом це гарантована смерть і люди відмовляються від лікування в лікарнях навіть якщо їм потрібна реанімація! Немає медицини в Одесі, давно вимерла!
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16.09.2021 13:43 Ответить
Та до задницы этот хвалёный масочный режим - вот основная причина.
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16.09.2021 13:45 Ответить
В інших регіонах ситуація взагалі неконтрольована, на Західній Україні хоч якийсь порядок зберігся, бо там більш цивілізоване населення!
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16.09.2021 13:58 Ответить
ну ш шо, 700% шо упакоілісь дома - записують як? - типу покашляв і РАПТОВО відправився до біс, ой, до ангелів?(захлинувся чаєм з горілкою чи задихнувся від сміху з Ква.рталу?)

тоді це служб. підстава чи як там.
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16.09.2021 13:51 Ответить
Поэтому не дотримуються масочного режиму в магазинах та транспорті???? Дунканы Маклауды? Дебилы б... В транспорт даже не суюсь.
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16.09.2021 14:02 Ответить
Зато есть хороший мер, за него наверное 90 процентов голосов было?
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16.09.2021 16:24 Ответить
Согласна на 100%. Такого бардака, как в Одессе больше нет нигде.
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16.09.2021 18:10 Ответить
Урааа, панеслася!!!
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16.09.2021 13:43 Ответить
просто на западе Украины плотность населения намного выше, чем на востоке
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16.09.2021 13:47 Ответить
нет никакого вируса, нас просто считают послушным стадом, запугать надо, будет легче управлять. маски не нужны, прививки хай себе сами делают, мы как разумные люди станем на своем и будем стоять! так победим.
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16.09.2021 13:52 Ответить
мабуть пилять ковідні бабки дюже солодко..
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16.09.2021 13:52 Ответить
Яка ''западная Україна'' , Ляшко , чмо сєпаро-совкодрочерне? Може '' на заході чи захід України'' , нє?
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16.09.2021 13:56 Ответить
Сволочи! Прекратите антиконституционно ограничивать права людей!

Хотите ограничить - вводите чрезвычайное положение как предусмотрено законом.
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16.09.2021 14:05 Ответить
Ляшко все ближе к покупке пенджа ,как у Степанова
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16.09.2021 14:26 Ответить
Ветром с Европы приносит вирус?
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16.09.2021 15:09 Ответить
но в расчете на 100 тысяч населения Источник: https://censor.net

Давно не переписывавшегося населения...
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16.09.2021 15:34 Ответить
Куда подевался наш старый грипп? Один ковид вокруг
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16.09.2021 17:52 Ответить
 
 