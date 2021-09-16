Четыре области Украины близки к "красному" уровню эпидемической опасности, - Ляшко

На западе Украины значительная загруженность медучреждений из-за роста больных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в интервью "Слово і діло".

"Сейчас движется в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская ... То есть мы опять видим западную Украину. Хотя в абсолютных цифрах большие цифры в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения все-таки западная Украина страдает больше", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, в этих регионах загруженность коек больше, как и загруженность коек с кислородом.

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", - подчеркнул министр.

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