Чотири області України близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, - Ляшко
На заході України значна завантаженість медустанов через зростання кількості хворих на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в інтерв'ю "Слово і діло".
"Зараз рухається в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська ... Тобто ми знову бачимо Західну Україну. Хоча в абсолютних цифрах великі цифри в Києві, в Харкові, але в розрахунку на 100 тисяч населення все -таки Західна Україна страждає більше", - зазначив глава МОЗ.
За словами Ляшка, в цих регіонах завантаженість ліжок більше, як і завантаженість ліжок з киснем.
"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній галузі", - підкреслив міністр.
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забейзакрой парки.
Лещенко сегодня слушал, с ним он где-то на ток шоу или где там был - грит шо Ляшко очень порядочный и т.д.(то есть всю страну *****ть это порядочно?)
тоді це служб. підстава чи як там.
Хотите ограничить - вводите чрезвычайное положение как предусмотрено законом.
Давно не переписывавшегося населения...