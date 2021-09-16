Чотири області України близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, - Ляшко

На заході України значна завантаженість медустанов через зростання кількості хворих на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в інтерв'ю "Слово і діло".

"Зараз рухається в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська ... Тобто ми знову бачимо Західну Україну. Хоча в абсолютних цифрах великі цифри в Києві, в Харкові, але в розрахунку на 100 тисяч населення все -таки Західна Україна страждає більше", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, в цих регіонах завантаженість ліжок більше, як і завантаженість ліжок з киснем.

"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній галузі", - підкреслив міністр.

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