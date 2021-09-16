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Комитет Рады по вопросам нацбезопасности завтра рассмотрит законопроект о деолигархизации

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности завтра рассмотрит законопроект о деолигархизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит в пятницу, 17 сентября, подготовленный ко второму чтению законопроект об деолигархизации (№5599).

Согласно обнародованному на сайте парламента анонсу, заседание комитет начнется в 11:15, передает Цензор.НЕТ.

Кроме рассмотрения законопроекта о деолигархизации, повестка дня предусматривает также заслушивание информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины по направлениям деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия начала проверку украинского законопроекта об олигархах

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Автор: 

ВР (29234) олигарх (1027)


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Топ комментарии
+2
Украинский политический театр - дешёвая постановка с низкопробными актёрами без сюжетной линии и даже без интриги. Вброс за вбросом и до бесконечности. Надоело уже отслеживать. Новостей нет.(c)
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16.09.2021 14:22
+2
Вистава лялькового балагана триває !!! ))
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16.09.2021 14:23
+2
а шо Венеціанська комісія схвалила, чи ініціативи президента під сумнів ставити вже не можна?
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16.09.2021 14:26
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Уже була антикорупція, тепер деолігофренархізація. Є купа папірців на макулатуру, і ні процесу, ні результату.
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16.09.2021 14:11 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!!)))
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16.09.2021 14:25 Ответить
а какой ты ждешь результат? что бы отобрали телеканалы, или что то бы олигархи начали платить Родине? смотри структуру доходов бюджета. 10 человек экспортеров(олигархов) владеют 80% ресурсами и предприятиями всей Украины, но пополняют бюджет на 15%. остальные фирмы, большие средние и мелкие, пополняют на 80.
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16.09.2021 14:29 Ответить
Украинский политический театр - дешёвая постановка с низкопробными актёрами без сюжетной линии и даже без интриги. Вброс за вбросом и до бесконечности. Надоело уже отслеживать. Новостей нет.(c)
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16.09.2021 14:22 Ответить
ич як приспічило
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16.09.2021 14:23 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!! ))
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16.09.2021 14:23 Ответить
а шо Венеціанська комісія схвалила, чи ініціативи президента під сумнів ставити вже не можна?
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16.09.2021 14:26 Ответить
Ставити під сумнів ініціативи Генітальнішего ,це злочин проти державності України !!!)))
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16.09.2021 14:32 Ответить
от і я думаю шо всьо шо каже "найкращий політик **********" тре виконувати і приймати на віру
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16.09.2021 14:35 Ответить
Все як книга пише-"Царь хороший ....." !!!)))
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16.09.2021 14:37 Ответить
помолимось за Володимира Олександровича! хай боже береже його
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16.09.2021 14:52 Ответить
олександрочева жи.
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16.09.2021 15:05 Ответить
пора начать подпиливать олигархические яйца
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16.09.2021 15:03 Ответить
 
 