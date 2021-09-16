Комитет Рады по вопросам нацбезопасности завтра рассмотрит законопроект о деолигархизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит в пятницу, 17 сентября, подготовленный ко второму чтению законопроект об деолигархизации (№5599).

Согласно обнародованному на сайте парламента анонсу, заседание комитет начнется в 11:15, передает Цензор.НЕТ.

Кроме рассмотрения законопроекта о деолигархизации, повестка дня предусматривает также заслушивание информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины по направлениям деятельности.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.