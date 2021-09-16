УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10912 відвідувачів онлайн
Новини
716 13

Комітет Ради з питань нацбезпеки завтра розгляне законопроєкт про деолігархізацію

Комітет Ради з питань нацбезпеки завтра розгляне законопроєкт про деолігархізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне в п'ятницю, 17 вересня, підготовлений до другого читання законопроєкт про деолігархізацію (№5599).

Згідно з оприлюдненим на сайті парламенту анонсом, засідання комітету почнеться об 11:15, передає Цензор.НЕТ.

Крім розгляду законопроєкту про деолігархізацію, порядок денний передбачає також заслуховування інформації головнокомандувача Збройних сил України за напрямками діяльності.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5599 на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія почала перевірку українського законопроєкту про олігархів

Автор: 

ВР (14950) олігарх (931)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Украинский политический театр - дешёвая постановка с низкопробными актёрами без сюжетной линии и даже без интриги. Вброс за вбросом и до бесконечности. Надоело уже отслеживать. Новостей нет.(c)
показати весь коментар
16.09.2021 14:22
+2
Вистава лялькового балагана триває !!! ))
показати весь коментар
16.09.2021 14:23
+2
а шо Венеціанська комісія схвалила, чи ініціативи президента під сумнів ставити вже не можна?
показати весь коментар
16.09.2021 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже була антикорупція, тепер деолігофренархізація. Є купа папірців на макулатуру, і ні процесу, ні результату.
показати весь коментар
16.09.2021 14:11 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!!)))
показати весь коментар
16.09.2021 14:25 Відповісти
а какой ты ждешь результат? что бы отобрали телеканалы, или что то бы олигархи начали платить Родине? смотри структуру доходов бюджета. 10 человек экспортеров(олигархов) владеют 80% ресурсами и предприятиями всей Украины, но пополняют бюджет на 15%. остальные фирмы, большие средние и мелкие, пополняют на 80.
показати весь коментар
16.09.2021 14:29 Відповісти
Украинский политический театр - дешёвая постановка с низкопробными актёрами без сюжетной линии и даже без интриги. Вброс за вбросом и до бесконечности. Надоело уже отслеживать. Новостей нет.(c)
показати весь коментар
16.09.2021 14:22 Відповісти
ич як приспічило
показати весь коментар
16.09.2021 14:23 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!! ))
показати весь коментар
16.09.2021 14:23 Відповісти
а шо Венеціанська комісія схвалила, чи ініціативи президента під сумнів ставити вже не можна?
показати весь коментар
16.09.2021 14:26 Відповісти
Ставити під сумнів ініціативи Генітальнішего ,це злочин проти державності України !!!)))
показати весь коментар
16.09.2021 14:32 Відповісти
от і я думаю шо всьо шо каже "найкращий політик **********" тре виконувати і приймати на віру
показати весь коментар
16.09.2021 14:35 Відповісти
Все як книга пише-"Царь хороший ....." !!!)))
показати весь коментар
16.09.2021 14:37 Відповісти
помолимось за Володимира Олександровича! хай боже береже його
показати весь коментар
16.09.2021 14:52 Відповісти
олександрочева жи.
показати весь коментар
16.09.2021 15:05 Відповісти
пора начать подпиливать олигархические яйца
показати весь коментар
16.09.2021 15:03 Відповісти
 
 