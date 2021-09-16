Комітет Ради з питань нацбезпеки завтра розгляне законопроєкт про деолігархізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне в п'ятницю, 17 вересня, підготовлений до другого читання законопроєкт про деолігархізацію (№5599).

Згідно з оприлюдненим на сайті парламенту анонсом, засідання комітету почнеться об 11:15, передає Цензор.НЕТ.

Крім розгляду законопроєкту про деолігархізацію, порядок денний передбачає також заслуховування інформації головнокомандувача Збройних сил України за напрямками діяльності.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5599 на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

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