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Польша предложила Украине новый дипломатический формат

Польша предложила Украине новый дипломатический формат

Новый дипломатический формат для консультаций между странами предлагает основать посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Он считает, что к нему нужно привлечь Украину, страны Балтии, а также Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

По его словам, ситуация на внешнеполитической арене из-за завершения строительства "Северного Потока-2", саммита президентов США и России в Женеве и событий в Афганистане и Беларуси, меняется не в лучшую сторону.

Поэтому такой формат, по мнению посла, нужен для совместного преодоления вызовов.

"Мы все, только в разном масштабе, в опасности. Конечно, положение Украины хуже из-за того, что вы не в Европейском Союзе и не в НАТО. На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", - объяснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша готова стать новой площадкой для переговорах в рамках ТКГ, - посол Цихоцкий

Автор: 

дипломатия (1463) Польша (8405) Цихоцкий Бартош (41)


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Топ комментарии
+29
ну вот, Анжела, и новый польский паровоз Восточной Европы образовался вместо гнилого германского

и это хорошо,

и это - правильно !!!
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16.09.2021 16:22
+27
ТІЛЬКИ БЕЗ УГОРЦІВ.

Цей сіярто задовбав і так.
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16.09.2021 15:15
+18
все так, на газову зброю Міжмор'я мусить відреагувати консолідовано
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16.09.2021 15:16
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Империя династии Ягеллонов ( охватывающие современные Польшу, Литву, Беларусь, Украину, Румынию ( в большей части), Чехию, Словакию, Хорватию, с добавкой в виде Латвии и Эстонии)
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16.09.2021 17:41 Ответить
Давно пора создавать крепкий Восточно-европейский Союз для противостояния Моцковской Орде.

Просто смешно надеяться на помощь со стороны вялых политических импотентов типа германских социал-демократов и французских социалистов.

Эти трусливые импотенты НИКОГДА не окажут реальной помощи даже если Орда начнёт наступление танковой армадой из Брянской области через Чернигов на Киев. Выскажут "озабоченность" и призовут к "диалогу".

А вот Польша, зная, что следующей целью Орды будет Варшава, реально окажет помощь Украине.

Кстати, Польша способна за неделю мобилизовать армию в 1 миллион солдат.
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17.09.2021 04:57 Ответить
Только вот подлетное время ракет, несущих ЯО куда как меньше. А после первых же пары применений... никто и нигде не соберется. А воевать за поляков... я не уверен, станут ли.
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17.09.2021 09:46 Ответить
а, что в россии нет АЭС и плотин больших и малых, которые при желании ещё быстрей можно пустить на воздух
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17.09.2021 10:39 Ответить
Есть. Только это будет "потом". То есть уже после того, как разорвутся БЧ боеголовок... и на счет желания я уже не столь уверен.
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17.09.2021 10:52 Ответить
ну,наконец-то озвучили реальное состояние вещей в Европе,очень правильно и вовремя,сейчас главное - не терять драгоценное время..
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16.09.2021 16:59 Ответить
Правильное ,важное решение. Оно можно так сказать даже запоздало, к нему можно присоединить еще и Хорватию, и если это возможно ( по нейтральному статусу) то и Швецию. Да конечно по Венгрии много вопросов, особенно по ее нынешнему руководству в виде Орбана и его партии ( подпевалы Кремля, играющие в национализм, с претензиями ко всем соседям - Румынии, Словакии, Украине,Сербии, Хорватии, вероятно и Австрии, Все потому что у Венгрии фантомные боли "великодержавия" на подобие тех что кукожат Рашу.
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16.09.2021 17:37 Ответить
Недавно стали говорить про новый формат - Триморье.

Во главе Великобритания. Возможные члены альянса Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Молдова, Чехия, Хорватия, Румыния и Болгария.
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16.09.2021 19:45 Ответить
А Финляндия? Она тоже от лишнехромосомных орков пострадала.
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17.09.2021 10:34 Ответить
Там особая ситуация. Финны вынуждены сидеть тихо - граница с РФ очень большая.
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17.09.2021 13:54 Ответить
"Єта нам ні інтересна." В. Членограй (Оманський).
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16.09.2021 17:48 Ответить
Таваріщ Путєн запрєтіт зєльоним даже помишлять о такіх форматах
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16.09.2021 18:00 Ответить
Тогда зеленых просто отодвинут, возможно потом станут активно закрывать через судебные процессы - нельзя вставать на пути дорожного катка )))
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16.09.2021 19:46 Ответить
оптимальная цель - добровольное "расслоение" Евросоюза на западную и восточную части, но с сохранением тесных экономических связей, безвиза, Парламентской Ассамблеи

главное - уход Восточной Европы от ментального и бюрократического засилья "западенцев", погрязших в мечтах о спокойной бюргерской жизни и отягощённых "виной предков" за измывательства над несчастными папуасами, неграми и овцепасами

Восточный Евросоюз должен сам руководить своей перспективой и действовать на основе собственного законодательства

при этом весьма желательны тесные ( в том числе военные) связи Восточного ЕС с США, Британией, Турцией и некоторыми странами Ближнего Востока и Скандинавии
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16.09.2021 18:23 Ответить
Поляки правильно делают, что беспокоятся
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16.09.2021 20:36 Ответить
100% , бо на німчуру з жабоїдами надії немає .
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16.09.2021 20:55 Ответить
Та до сраки вже оті всі формати. Єдина надія що США надасть нам зброю в повному обсязі, але цього не буде, тому ми скоріш за все програємо в цій війні.
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16.09.2021 23:17 Ответить
Если проиграем, то надо подороже.
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17.09.2021 04:20 Ответить
ты русских вояк видел? (не по телевизору) кому ты бл...собрался проигрывать...
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17.09.2021 10:43 Ответить
Ты случайно не в курсе под чьим контролем сейчас Дебальцево?
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17.09.2021 15:28 Ответить
а Славянск?
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17.09.2021 17:26 Ответить
Жаль, що не Україна проявила ініціативу з цього питання.

Але з зе-владою це не можливо.
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17.09.2021 00:12 Ответить
"Крысятничество" Германии с СП-2 ставит под угрозу и весь Евросоюза , вынуждая партнёров искать новые компромиссы . Кремль нашёл слабое звено и действует .
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17.09.2021 01:25 Ответить
А кто из этих двух больше "озабочен" - Польша или Германия? Кто крыса на трубе?
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17.09.2021 02:44 Ответить
Это единственный вариант выживания, ньюссср(евросоюз) не выдержит наплыва элементов с низкой социальной ответственностью, желающих сесть на соцвыплаты плюс стремительное превращение рыночной экономики в социалистическую. Всё это приводит уже к дефициту товаров. Так что негры с арабами зря старались внедриться в Европу, они опять все оказались в Африке, только пока не поняли это.
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17.09.2021 04:19 Ответить
Польша и Украина строят газовый мост из Норвегии в обход срани Путлерской,а это есть хорошо...Анджей Дуда это круто...,************ и опричнина на РАБссии волком завоют....
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17.09.2021 05:50 Ответить
СПГ в Польше ждут омериканский газ...
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17.09.2021 05:54 Ответить
Новий "Варшавський договір" але з Києвом замість москви
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17.09.2021 11:55 Ответить
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