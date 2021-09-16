Польша предложила Украине новый дипломатический формат

Новый дипломатический формат для консультаций между странами предлагает основать посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Он считает, что к нему нужно привлечь Украину, страны Балтии, а также Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

По его словам, ситуация на внешнеполитической арене из-за завершения строительства "Северного Потока-2", саммита президентов США и России в Женеве и событий в Афганистане и Беларуси, меняется не в лучшую сторону.

Поэтому такой формат, по мнению посла, нужен для совместного преодоления вызовов.

"Мы все, только в разном масштабе, в опасности. Конечно, положение Украины хуже из-за того, что вы не в Европейском Союзе и не в НАТО. На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", - объяснил он.

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