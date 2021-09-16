Польша предложила Украине новый дипломатический формат
Новый дипломатический формат для консультаций между странами предлагает основать посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Он считает, что к нему нужно привлечь Украину, страны Балтии, а также Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
По его словам, ситуация на внешнеполитической арене из-за завершения строительства "Северного Потока-2", саммита президентов США и России в Женеве и событий в Афганистане и Беларуси, меняется не в лучшую сторону.
Поэтому такой формат, по мнению посла, нужен для совместного преодоления вызовов.
"Мы все, только в разном масштабе, в опасности. Конечно, положение Украины хуже из-за того, что вы не в Европейском Союзе и не в НАТО. На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", - объяснил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто смешно надеяться на помощь со стороны вялых политических импотентов типа германских социал-демократов и французских социалистов.
Эти трусливые импотенты НИКОГДА не окажут реальной помощи даже если Орда начнёт наступление танковой армадой из Брянской области через Чернигов на Киев. Выскажут "озабоченность" и призовут к "диалогу".
А вот Польша, зная, что следующей целью Орды будет Варшава, реально окажет помощь Украине.
Кстати, Польша способна за неделю мобилизовать армию в 1 миллион солдат.
Во главе Великобритания. Возможные члены альянса Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Молдова, Чехия, Хорватия, Румыния и Болгария.
главное - уход Восточной Европы от ментального и бюрократического засилья "западенцев", погрязших в мечтах о спокойной бюргерской жизни и отягощённых "виной предков" за измывательства над несчастными папуасами, неграми и овцепасами
Восточный Евросоюз должен сам руководить своей перспективой и действовать на основе собственного законодательства
при этом весьма желательны тесные ( в том числе военные) связи Восточного ЕС с США, Британией, Турцией и некоторыми странами Ближнего Востока и Скандинавии
Але з зе-владою це не можливо.