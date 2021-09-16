Польща запропонувала Україні новий дипломатичний формат
Новий дипломатичний формат для консультацій між країнами пропонує заснувати посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Він вважає, що до нього потрібно залучити Україну, країни Балтії, а також Чехію, Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".
За його словами, ситуація на зовнішньополітичній арені через завершення будівництва "Північного Потоку-2", саміт президентів США та Росії в Женеві та події в Афганістані та Білорусі змінюється не на краще.
Тому такий формат, на думку посла, потрібен для спільного подолання викликів.
"Ми всі, тільки в різному масштабі, — у небезпеці. Звичайно, становище України гірше через те, що ви не в Європейському Союзі та не в НАТО. На вашій території триває агресія та окупація. У нас цього ще не відбувається. Але країни нашого регіону тим чи іншим чином є жертвами цієї невтішної динаміки. Ми повинні спільно знайти відповіді на ці виклики й загрози", — резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто смешно надеяться на помощь со стороны вялых политических импотентов типа германских социал-демократов и французских социалистов.
Эти трусливые импотенты НИКОГДА не окажут реальной помощи даже если Орда начнёт наступление танковой армадой из Брянской области через Чернигов на Киев. Выскажут "озабоченность" и призовут к "диалогу".
А вот Польша, зная, что следующей целью Орды будет Варшава, реально окажет помощь Украине.
Кстати, Польша способна за неделю мобилизовать армию в 1 миллион солдат.
Во главе Великобритания. Возможные члены альянса Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Молдова, Чехия, Хорватия, Румыния и Болгария.
главное - уход Восточной Европы от ментального и бюрократического засилья "западенцев", погрязших в мечтах о спокойной бюргерской жизни и отягощённых "виной предков" за измывательства над несчастными папуасами, неграми и овцепасами
Восточный Евросоюз должен сам руководить своей перспективой и действовать на основе собственного законодательства
при этом весьма желательны тесные ( в том числе военные) связи Восточного ЕС с США, Британией, Турцией и некоторыми странами Ближнего Востока и Скандинавии
Але з зе-владою це не можливо.