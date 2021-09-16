Польща запропонувала Україні новий дипломатичний формат

Новий дипломатичний формат для консультацій між країнами пропонує заснувати посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Він вважає, що до нього потрібно залучити Україну, країни Балтії, а також Чехію, Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".

За його словами, ситуація на зовнішньополітичній арені через завершення будівництва "Північного Потоку-2", саміт президентів США та Росії в Женеві та події в Афганістані та Білорусі змінюється не на краще.

Тому такий формат, на думку посла, потрібен для спільного подолання викликів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Дуда підтримує вступ України в ЄС: "Ми Європа, а не клуб для обраних"

"Ми всі, тільки в різному масштабі, — у небезпеці. Звичайно, становище України гірше через те, що ви не в Європейському Союзі та не в НАТО. На вашій території триває агресія та окупація. У нас цього ще не відбувається. Але країни нашого регіону тим чи іншим чином є жертвами цієї невтішної динаміки. Ми повинні спільно знайти відповіді на ці виклики й загрози", — резюмував він.