РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
5 075 122

С тремя тысячами отказавшихся от прививки французских медиков приостановят контракт

С тремя тысячами отказавшихся от прививки французских медиков приостановят контракт

Увольнять их пока не будут - часть медработников уже передумали и пообещали вакцинироваться в ближайшее время.

Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, контракт приостанавливают примерно с 3 тысячами работников сферы - из 2,7 млн людей, на которых распространяется обязательство.

Этим категориям было необходимо вакцинироваться по крайней мере первой дозой до 15 сентября и быть полностью привитыми к 15 октября.

"Многие из этих приостановок не закончатся увольнениями, потому что по информации, поступающей от учреждений, эти люди - в основном вспомогательный персонал - решили согласиться на прививку, увидев, что обязательство действительно действует", - уточнил Оливье Веран.

Читайте: С 20 сентября работа школ будет разрешена при условии наличия COVID-сертификатов не менее чем у 80% работников заведения, - Минобразования

Обязательство вакцинироваться распространяется на сотрудников больниц и домов престарелых, персонала, обеспечивающего уход дома, работников скорой помощи и пожарных.

Автор: 

вакцина (3815) Франция (3500) врачи (1515) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
А вакцинированным при занесении в морг зеленые справки выдают...или желтые..или зависит от количества прививок???
показать весь комментарий
16.09.2021 17:07
+9
Вот такая она добровольная вакцинация.
показать весь комментарий
16.09.2021 18:08
+7
Ну если антивакцинатор идейный, то он уволится. Принцыпы не продаются.😆
показать весь комментарий
16.09.2021 16:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да вроде потребности нет. Тут на форуме кто-то недавно писал, что валидная (с записью в реестре) липовая справка в нашей стране не такая уж и проблема. И цена впроса всего полторы штуки гривен. Ну Бог весть какая сумма. Причем сие вроде как от самих же врачей. Не буду стопроцентно утверждать что это так. Самому не приходилось сталкиваться - да собственно и потребности не было. Но вроде как такое уже есть. Даже вон инфа здесь пробегала, что судили одного медика за подобное. Вроде как штраф выписали. Ибо вроде как законодательно ему больше ничего не прикрутишь.
показать весь комментарий
16.09.2021 18:24 Ответить
И?
показать весь комментарий
16.09.2021 19:19 Ответить
Ииии что И? И все. Что я еще должен сказать по этому поводу? Привел то что читал здесь на форуме и в одной из статьей цензора.
показать весь комментарий
16.09.2021 19:31 Ответить
Все, так все. Нормально. Ни каких наездов и долгов. Просто подумал будет продолжение темы.
показать весь комментарий
16.09.2021 19:57 Ответить
Там продолжения нет. Просто озвучил факты, которые если приложить достаточные усилия, перерывая форум, вполне можно проверить. Только есть ли смысл.
показать весь комментарий
16.09.2021 20:24 Ответить
Медики незаметно могут провернуть такую схему в 3-5% случаев.
Хакеры 100% списками. Значит цена будет не более 200 грн.
показать весь комментарий
17.09.2021 09:50 Ответить
Они же врачи..неужели нельзя решить вопрос в своей среде..заявить что вакцинируюсь и выдавить шмурдяк в сторону из шприца
показать весь комментарий
16.09.2021 18:26 Ответить
Иная мантальность. Кроме того до последнего времени никто же не принуждал.
показать весь комментарий
17.09.2021 14:41 Ответить
насильно прививают только скот!!!!!!!
показать весь комментарий
16.09.2021 18:26 Ответить
Там жесткое насилие. Мягкое допускается.
показать весь комментарий
16.09.2021 19:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cT-wtC2XPfk Вот что говорят умные люди ... https://www.youtube.com/watch?v=cT-wtC2XPfk
показать весь комментарий
16.09.2021 18:28 Ответить
Лікар-антивакцинатор - це, насправді, не лікар, а позанауковий шарлатан, і йому не місце в медицині.
показать весь комментарий
16.09.2021 18:57 Ответить
Там мова йде не про лікарів , а про прибиральниць й санітарів - мабуть дуже релігійних , й дуже неосвітчених . Хоча може й є пара-трійка фізіотерапевтів й стоматологів (або зубних протезистів) .
показать весь комментарий
17.09.2021 07:16 Ответить
"В основном обслуживающий персонал" - це ключьове , усе інше цій статті : похідне .

Навіть не сумнівався , що серед лікарів , особливо єліти : хірургів , паталогоанатомів , анастезіологів , пульманологів й онкологів з тих 3 тисяч може 1-2 божевільних й буде .

Усі інші це мабуть якісь там санітари-алжирці , або нянечки теж з Алжирцу .

Для медсестер це теж велика ганьба , не думаю , що медсестер там багато . Тим більш , що медсестри як лікарі це не "обслуговуючий персонал" . За межами постсофкового простору й навіть в т.з. "країнах 3-го світу" медсестри , парамедики й фельдшери є високооплачувані професії й відносяться до категорії спецперсонала в будь якій лікарні . Лікарі - головний персонал .

Головні медсестри (медбрати) лікарні можуть мати третю академічну ступень (кандидати наук) й рахуваться науковцями . Бо справжній догляд за хворими усюди рахується наукою але це не рахується обов"язком лікаря .

Термін "молодший медичний персонал" чисто софкоїдна вигадка , щоб медсестрам платити копійчану зарплатню й що стимулювати найбільш розумних йти вчитися потім на лікаря .

В інших країнах спец-персонал отримує в середньому зарплатню висшу за висококваліфікованного робітника будь якої професії . Разом с лікарямі (бесперечно) це еліта медицини бо термін навчання не меньший , ніж на бакалавра (перша наукова ступень - 3 роки) .

Усюду саме медсестри (медбрати) роблять крайще усіх самі складні уколи , відповідають за капельниці , гіпсування переломів , руководять діями санітарів й приберальниць (це старші медсестри відділення) й приймають участь в медичних консіліумах . З лікарів завдяки суровій кваліфікації медсестер знімається відповідальність за постопераційний нагляд , спец-обладнення для цього (ліжки ортопедичні, різні підкладки , мазі для зняття набряків й тощо ...) . Лікарі не є матереально відповідальні за медичні препарати відділень . Це старша медсестра замовляє й відповідальна за росподіл й валідне збереження . Таким чином старша медсестра зазвичай може мати зарплатню вишу за інтернів-лікарів й пост-інтернів .
показать весь комментарий
16.09.2021 19:08 Ответить
как медики между собой не могут договорится, и вылить вакцину? Ума не приложу. Какие-то там страные люди живут, ей Богу.
показать весь комментарий
16.09.2021 23:26 Ответить
Возможно много стукачей как в германии или в китае...боятся
показать весь комментарий
16.09.2021 23:35 Ответить
мне это тяжело понять. Вы заложите кого-то из своих? им же потом всю жизнь работать вместе, сегодня мне что-то надо, завтра кому-то что-то от меня...
показать весь комментарий
16.09.2021 23:40 Ответить
Если ты услышал и не донес, то тебе надо отрезать уши ибо тебе они не нужны, если ты увидел и не донес, то тебе надо выколоть глаза ибо они тебе не нужны..это у китайцев...

У немцев не знаю чем вызвано, но у них государство с его законами превыше всего в отличии от нас..и поэтому тоже заложат...
показать весь комментарий
16.09.2021 23:49 Ответить
поэтому я счастлив у Украине
показать весь комментарий
17.09.2021 00:00 Ответить
У дивний час ми живемо. Медики відмовляються від вакцинації, бухгалтери на форумах стають експертами-вірусологами та науковцями, а лохи все ніяк не вирішать: ковід є, чи його нема.
показать весь комментарий
17.09.2021 00:13 Ответить
Американский доктор Молли Джеймс сообщает что негативные последствиях вакцинации регистрируемые в ресурсе VAERS , в 100 раз меньше чем они происходят в реальной жизни , а это по скромным подсчетам 120 000 смертей . Молли Джаймс говорит что на докторов оказывают давление с целью сокрытия настоящих данных о вреде приносимым ковидными мРНА стимуляторами . Основными побочными эффектами от стимуляторов доктор называет инсульты , сердечные приступы , образования сгустков крови и автоиммунные заболевания .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/covid-whistleblower-wu-flu-fraud-vaers-reporting-database-tracking-vaccine-complications-wrong-factor-100/
показать весь комментарий
17.09.2021 01:25 Ответить
Ібукович себе йще проффффесором називав .

А Джосеф Гебельс - доктором .

Це лише терміни , виключно терміни - без статті в Вікі (хоча б на одній з мов) з повним переліком визнанних ідей , праць , наукових ступенів й місць роботи з переліком посад . А ця Моль(лі) невідомо з звітки взялась , невідомо з яким фахом , невідомо джерела інфи , звітки вона черпа свою інфу (про таємни змови міжгаллактичних люменів) .

Доктор Наталія Віноград -- усе є в 3 мовах на Вікі . Сотні посилань в вебі . Є кафедра , є наукове звання й ступень доктора медицини (імунологія) .

Ольга Голубовська - ідентично .

Евген Комаровський - мільонам знайомий й перевіренний часом й досвітом .

Кому я можу довіряти як науковець , інженер , программер ? Невжежь тієй Молі ?! Це нехай інстолятори й приберальниці їй довіряють . А я довіряю науці й суміжникам .

Жоден літак не злитів би як йще 70-80 років тому , так тим більш зараз . Жоден комп би не те що не працював би , але й не умикався б . Жодна мобіла не була б мобілою , а не шматком пластику, ящо б суміжники по науці , фахівці в різних галузях розробки ноухау не довіряли б фаху один одному . Я як прогаммер довіряю електронщикам , довіряю фізикам електричного поля й розумово лікарям й хирургам - й виключно тому ми разом виробляєм аппарат , який через вену в паху вводить катетор аж до клапану сердця й там прилад робить дрібні операції й бере тести .

Інший приклад довіри (знов з особистого досвіту) - я довіряю іншим розробникам алгоритмів VMD й розробникам IP камер - усі разом допомагаємо правоохоронникам уникати вторгнення в критичну інфраструктуру й робити терати й диверсіх с сотнями жертв . Сістема RFID допомогає зараз слідкувати за дітьми на виходах поза дитячими садочками й школами . Допомагає дальнобойникам орієнтуватися на маршруті . А також в лікарнях автоматизує слідкування за станом показників хворих (вимірює пульс, серцевий ритм за добу, рівень інсуліну й т.п. ) . Це сотні різних технологій й результа суміжної праці сотен фахівців в різних галузях .

Для мене відомі фізіологи , імунологи , лікарі це мої суміжники й авторітети не меньші ніж Біл Гейтс, Лінус Торвальдз, Еріх Гамма, або Бьорн Страуструпп . А Молі-шмолі -- повний нуль !
показать весь комментарий
17.09.2021 07:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 