С тремя тысячами отказавшихся от прививки французских медиков приостановят контракт
Увольнять их пока не будут - часть медработников уже передумали и пообещали вакцинироваться в ближайшее время.
Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, контракт приостанавливают примерно с 3 тысячами работников сферы - из 2,7 млн людей, на которых распространяется обязательство.
Этим категориям было необходимо вакцинироваться по крайней мере первой дозой до 15 сентября и быть полностью привитыми к 15 октября.
"Многие из этих приостановок не закончатся увольнениями, потому что по информации, поступающей от учреждений, эти люди - в основном вспомогательный персонал - решили согласиться на прививку, увидев, что обязательство действительно действует", - уточнил Оливье Веран.
Обязательство вакцинироваться распространяется на сотрудников больниц и домов престарелых, персонала, обеспечивающего уход дома, работников скорой помощи и пожарных.
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Навіть не сумнівався , що серед лікарів , особливо єліти : хірургів , паталогоанатомів , анастезіологів , пульманологів й онкологів з тих 3 тисяч може 1-2 божевільних й буде .
Усі інші це мабуть якісь там санітари-алжирці , або нянечки теж з Алжирцу .
Для медсестер це теж велика ганьба , не думаю , що медсестер там багато . Тим більш , що медсестри як лікарі це не "обслуговуючий персонал" . За межами постсофкового простору й навіть в т.з. "країнах 3-го світу" медсестри , парамедики й фельдшери є високооплачувані професії й відносяться до категорії спецперсонала в будь якій лікарні . Лікарі - головний персонал .
Головні медсестри (медбрати) лікарні можуть мати третю академічну ступень (кандидати наук) й рахуваться науковцями . Бо справжній догляд за хворими усюди рахується наукою але це не рахується обов"язком лікаря .
Термін "молодший медичний персонал" чисто софкоїдна вигадка , щоб медсестрам платити копійчану зарплатню й що стимулювати найбільш розумних йти вчитися потім на лікаря .
В інших країнах спец-персонал отримує в середньому зарплатню висшу за висококваліфікованного робітника будь якої професії . Разом с лікарямі (бесперечно) це еліта медицини бо термін навчання не меньший , ніж на бакалавра (перша наукова ступень - 3 роки) .
Усюду саме медсестри (медбрати) роблять крайще усіх самі складні уколи , відповідають за капельниці , гіпсування переломів , руководять діями санітарів й приберальниць (це старші медсестри відділення) й приймають участь в медичних консіліумах . З лікарів завдяки суровій кваліфікації медсестер знімається відповідальність за постопераційний нагляд , спец-обладнення для цього (ліжки ортопедичні, різні підкладки , мазі для зняття набряків й тощо ...) . Лікарі не є матереально відповідальні за медичні препарати відділень . Це старша медсестра замовляє й відповідальна за росподіл й валідне збереження . Таким чином старша медсестра зазвичай може мати зарплатню вишу за інтернів-лікарів й пост-інтернів .
У немцев не знаю чем вызвано, но у них государство с его законами превыше всего в отличии от нас..и поэтому тоже заложат...
https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/covid-whistleblower-wu-flu-fraud-vaers-reporting-database-tracking-vaccine-complications-wrong-factor-100/
А Джосеф Гебельс - доктором .
Це лише терміни , виключно терміни - без статті в Вікі (хоча б на одній з мов) з повним переліком визнанних ідей , праць , наукових ступенів й місць роботи з переліком посад . А ця Моль(лі) невідомо з звітки взялась , невідомо з яким фахом , невідомо джерела інфи , звітки вона черпа свою інфу (про таємни змови міжгаллактичних люменів) .
Доктор Наталія Віноград -- усе є в 3 мовах на Вікі . Сотні посилань в вебі . Є кафедра , є наукове звання й ступень доктора медицини (імунологія) .
Ольга Голубовська - ідентично .
Евген Комаровський - мільонам знайомий й перевіренний часом й досвітом .
Кому я можу довіряти як науковець , інженер , программер ? Невжежь тієй Молі ?! Це нехай інстолятори й приберальниці їй довіряють . А я довіряю науці й суміжникам .
Жоден літак не злитів би як йще 70-80 років тому , так тим більш зараз . Жоден комп би не те що не працював би , але й не умикався б . Жодна мобіла не була б мобілою , а не шматком пластику, ящо б суміжники по науці , фахівці в різних галузях розробки ноухау не довіряли б фаху один одному . Я як прогаммер довіряю електронщикам , довіряю фізикам електричного поля й розумово лікарям й хирургам - й виключно тому ми разом виробляєм аппарат , який через вену в паху вводить катетор аж до клапану сердця й там прилад робить дрібні операції й бере тести .
Інший приклад довіри (знов з особистого досвіту) - я довіряю іншим розробникам алгоритмів VMD й розробникам IP камер - усі разом допомагаємо правоохоронникам уникати вторгнення в критичну інфраструктуру й робити терати й диверсіх с сотнями жертв . Сістема RFID допомогає зараз слідкувати за дітьми на виходах поза дитячими садочками й школами . Допомагає дальнобойникам орієнтуватися на маршруті . А також в лікарнях автоматизує слідкування за станом показників хворих (вимірює пульс, серцевий ритм за добу, рівень інсуліну й т.п. ) . Це сотні різних технологій й результа суміжної праці сотен фахівців в різних галузях .
Для мене відомі фізіологи , імунологи , лікарі це мої суміжники й авторітети не меньші ніж Біл Гейтс, Лінус Торвальдз, Еріх Гамма, або Бьорн Страуструпп . А Молі-шмолі -- повний нуль !