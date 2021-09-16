С тремя тысячами отказавшихся от прививки французских медиков приостановят контракт

Увольнять их пока не будут - часть медработников уже передумали и пообещали вакцинироваться в ближайшее время.

Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, контракт приостанавливают примерно с 3 тысячами работников сферы - из 2,7 млн людей, на которых распространяется обязательство.

Этим категориям было необходимо вакцинироваться по крайней мере первой дозой до 15 сентября и быть полностью привитыми к 15 октября.

"Многие из этих приостановок не закончатся увольнениями, потому что по информации, поступающей от учреждений, эти люди - в основном вспомогательный персонал - решили согласиться на прививку, увидев, что обязательство действительно действует", - уточнил Оливье Веран.

Читайте: С 20 сентября работа школ будет разрешена при условии наличия COVID-сертификатов не менее чем у 80% работников заведения, - Минобразования

Обязательство вакцинироваться распространяется на сотрудников больниц и домов престарелых, персонала, обеспечивающего уход дома, работников скорой помощи и пожарных.