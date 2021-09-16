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Із трьома тисячами французьких медиків, які відмовилися від щеплення, призупинять контракт

Із трьома тисячами французьких медиків, які відмовилися від щеплення, призупинять контракт

Звільняти їх поки не будуть - частина медпрацівників вже передумали і пообіцяли вакцинуватися найближчим часом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, контракт призупиняють з майже 3 тис. працівників сфери - з 2,7 млн людей, на яких поширюється зобов’язання.

Цим категоріям було необхідно вакцинуватися принаймні першою дозою до 15 вересня і бути повністю щепленими до 15 жовтня.

"Багато цих призупинень не закінчаться звільненнями, тому що з інформації, яка надходить від закладів, свідчить, що ці люди - в основному допоміжний персонал - вирішили погодитись на щеплення, побачивши, що зобов’язання справді діє", - уточнив Олів’є Веран.

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Зобов’язання вакцинуватися поширюється на співробітників лікарень та будинків для літніх людей, персоналу, який забезпечує догляд вдома, працівників "швидкої" та пожежників.

Автор: 

вакцина (4419) Франція (3053) лікарі (1287) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
А вакцинированным при занесении в морг зеленые справки выдают...или желтые..или зависит от количества прививок???
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16.09.2021 17:07
+9
Вот такая она добровольная вакцинация.
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16.09.2021 18:08
+7
Ну если антивакцинатор идейный, то он уволится. Принцыпы не продаются.😆
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16.09.2021 16:29
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Да вроде потребности нет. Тут на форуме кто-то недавно писал, что валидная (с записью в реестре) липовая справка в нашей стране не такая уж и проблема. И цена впроса всего полторы штуки гривен. Ну Бог весть какая сумма. Причем сие вроде как от самих же врачей. Не буду стопроцентно утверждать что это так. Самому не приходилось сталкиваться - да собственно и потребности не было. Но вроде как такое уже есть. Даже вон инфа здесь пробегала, что судили одного медика за подобное. Вроде как штраф выписали. Ибо вроде как законодательно ему больше ничего не прикрутишь.
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16.09.2021 18:24 Відповісти
И?
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16.09.2021 19:19 Відповісти
Ииии что И? И все. Что я еще должен сказать по этому поводу? Привел то что читал здесь на форуме и в одной из статьей цензора.
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16.09.2021 19:31 Відповісти
Все, так все. Нормально. Ни каких наездов и долгов. Просто подумал будет продолжение темы.
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16.09.2021 19:57 Відповісти
Там продолжения нет. Просто озвучил факты, которые если приложить достаточные усилия, перерывая форум, вполне можно проверить. Только есть ли смысл.
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16.09.2021 20:24 Відповісти
Медики незаметно могут провернуть такую схему в 3-5% случаев.
Хакеры 100% списками. Значит цена будет не более 200 грн.
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17.09.2021 09:50 Відповісти
Они же врачи..неужели нельзя решить вопрос в своей среде..заявить что вакцинируюсь и выдавить шмурдяк в сторону из шприца
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16.09.2021 18:26 Відповісти
Иная мантальность. Кроме того до последнего времени никто же не принуждал.
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17.09.2021 14:41 Відповісти
насильно прививают только скот!!!!!!!
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16.09.2021 18:26 Відповісти
Там жесткое насилие. Мягкое допускается.
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16.09.2021 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cT-wtC2XPfk Вот что говорят умные люди ... https://www.youtube.com/watch?v=cT-wtC2XPfk
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16.09.2021 18:28 Відповісти
Лікар-антивакцинатор - це, насправді, не лікар, а позанауковий шарлатан, і йому не місце в медицині.
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16.09.2021 18:57 Відповісти
Там мова йде не про лікарів , а про прибиральниць й санітарів - мабуть дуже релігійних , й дуже неосвітчених . Хоча може й є пара-трійка фізіотерапевтів й стоматологів (або зубних протезистів) .
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17.09.2021 07:16 Відповісти
"В основном обслуживающий персонал" - це ключьове , усе інше цій статті : похідне .

Навіть не сумнівався , що серед лікарів , особливо єліти : хірургів , паталогоанатомів , анастезіологів , пульманологів й онкологів з тих 3 тисяч може 1-2 божевільних й буде .

Усі інші це мабуть якісь там санітари-алжирці , або нянечки теж з Алжирцу .

Для медсестер це теж велика ганьба , не думаю , що медсестер там багато . Тим більш , що медсестри як лікарі це не "обслуговуючий персонал" . За межами постсофкового простору й навіть в т.з. "країнах 3-го світу" медсестри , парамедики й фельдшери є високооплачувані професії й відносяться до категорії спецперсонала в будь якій лікарні . Лікарі - головний персонал .

Головні медсестри (медбрати) лікарні можуть мати третю академічну ступень (кандидати наук) й рахуваться науковцями . Бо справжній догляд за хворими усюди рахується наукою але це не рахується обов"язком лікаря .

Термін "молодший медичний персонал" чисто софкоїдна вигадка , щоб медсестрам платити копійчану зарплатню й що стимулювати найбільш розумних йти вчитися потім на лікаря .

В інших країнах спец-персонал отримує в середньому зарплатню висшу за висококваліфікованного робітника будь якої професії . Разом с лікарямі (бесперечно) це еліта медицини бо термін навчання не меньший , ніж на бакалавра (перша наукова ступень - 3 роки) .

Усюду саме медсестри (медбрати) роблять крайще усіх самі складні уколи , відповідають за капельниці , гіпсування переломів , руководять діями санітарів й приберальниць (це старші медсестри відділення) й приймають участь в медичних консіліумах . З лікарів завдяки суровій кваліфікації медсестер знімається відповідальність за постопераційний нагляд , спец-обладнення для цього (ліжки ортопедичні, різні підкладки , мазі для зняття набряків й тощо ...) . Лікарі не є матереально відповідальні за медичні препарати відділень . Це старша медсестра замовляє й відповідальна за росподіл й валідне збереження . Таким чином старша медсестра зазвичай може мати зарплатню вишу за інтернів-лікарів й пост-інтернів .
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16.09.2021 19:08 Відповісти
как медики между собой не могут договорится, и вылить вакцину? Ума не приложу. Какие-то там страные люди живут, ей Богу.
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16.09.2021 23:26 Відповісти
Возможно много стукачей как в германии или в китае...боятся
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16.09.2021 23:35 Відповісти
мне это тяжело понять. Вы заложите кого-то из своих? им же потом всю жизнь работать вместе, сегодня мне что-то надо, завтра кому-то что-то от меня...
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16.09.2021 23:40 Відповісти
Если ты услышал и не донес, то тебе надо отрезать уши ибо тебе они не нужны, если ты увидел и не донес, то тебе надо выколоть глаза ибо они тебе не нужны..это у китайцев...

У немцев не знаю чем вызвано, но у них государство с его законами превыше всего в отличии от нас..и поэтому тоже заложат...
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16.09.2021 23:49 Відповісти
поэтому я счастлив у Украине
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17.09.2021 00:00 Відповісти
У дивний час ми живемо. Медики відмовляються від вакцинації, бухгалтери на форумах стають експертами-вірусологами та науковцями, а лохи все ніяк не вирішать: ковід є, чи його нема.
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17.09.2021 00:13 Відповісти
Американский доктор Молли Джеймс сообщает что негативные последствиях вакцинации регистрируемые в ресурсе VAERS , в 100 раз меньше чем они происходят в реальной жизни , а это по скромным подсчетам 120 000 смертей . Молли Джаймс говорит что на докторов оказывают давление с целью сокрытия настоящих данных о вреде приносимым ковидными мРНА стимуляторами . Основными побочными эффектами от стимуляторов доктор называет инсульты , сердечные приступы , образования сгустков крови и автоиммунные заболевания .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/covid-whistleblower-wu-flu-fraud-vaers-reporting-database-tracking-vaccine-complications-wrong-factor-100/
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17.09.2021 01:25 Відповісти
Ібукович себе йще проффффесором називав .

А Джосеф Гебельс - доктором .

Це лише терміни , виключно терміни - без статті в Вікі (хоча б на одній з мов) з повним переліком визнанних ідей , праць , наукових ступенів й місць роботи з переліком посад . А ця Моль(лі) невідомо з звітки взялась , невідомо з яким фахом , невідомо джерела інфи , звітки вона черпа свою інфу (про таємни змови міжгаллактичних люменів) .

Доктор Наталія Віноград -- усе є в 3 мовах на Вікі . Сотні посилань в вебі . Є кафедра , є наукове звання й ступень доктора медицини (імунологія) .

Ольга Голубовська - ідентично .

Евген Комаровський - мільонам знайомий й перевіренний часом й досвітом .

Кому я можу довіряти як науковець , інженер , программер ? Невжежь тієй Молі ?! Це нехай інстолятори й приберальниці їй довіряють . А я довіряю науці й суміжникам .

Жоден літак не злитів би як йще 70-80 років тому , так тим більш зараз . Жоден комп би не те що не працював би , але й не умикався б . Жодна мобіла не була б мобілою , а не шматком пластику, ящо б суміжники по науці , фахівці в різних галузях розробки ноухау не довіряли б фаху один одному . Я як прогаммер довіряю електронщикам , довіряю фізикам електричного поля й розумово лікарям й хирургам - й виключно тому ми разом виробляєм аппарат , який через вену в паху вводить катетор аж до клапану сердця й там прилад робить дрібні операції й бере тести .

Інший приклад довіри (знов з особистого досвіту) - я довіряю іншим розробникам алгоритмів VMD й розробникам IP камер - усі разом допомагаємо правоохоронникам уникати вторгнення в критичну інфраструктуру й робити терати й диверсіх с сотнями жертв . Сістема RFID допомогає зараз слідкувати за дітьми на виходах поза дитячими садочками й школами . Допомагає дальнобойникам орієнтуватися на маршруті . А також в лікарнях автоматизує слідкування за станом показників хворих (вимірює пульс, серцевий ритм за добу, рівень інсуліну й т.п. ) . Це сотні різних технологій й результа суміжної праці сотен фахівців в різних галузях .

Для мене відомі фізіологи , імунологи , лікарі це мої суміжники й авторітети не меньші ніж Біл Гейтс, Лінус Торвальдз, Еріх Гамма, або Бьорн Страуструпп . А Молі-шмолі -- повний нуль !
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17.09.2021 07:57 Відповісти
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