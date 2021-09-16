Із трьома тисячами французьких медиків, які відмовилися від щеплення, призупинять контракт

Звільняти їх поки не будуть - частина медпрацівників вже передумали і пообіцяли вакцинуватися найближчим часом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, контракт призупиняють з майже 3 тис. працівників сфери - з 2,7 млн людей, на яких поширюється зобов’язання.

Цим категоріям було необхідно вакцинуватися принаймні першою дозою до 15 вересня і бути повністю щепленими до 15 жовтня.

"Багато цих призупинень не закінчаться звільненнями, тому що з інформації, яка надходить від закладів, свідчить, що ці люди - в основному допоміжний персонал - вирішили погодитись на щеплення, побачивши, що зобов’язання справді діє", - уточнив Олів’є Веран.

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Зобов’язання вакцинуватися поширюється на співробітників лікарень та будинків для літніх людей, персоналу, який забезпечує догляд вдома, працівників "швидкої" та пожежників.