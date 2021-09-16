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Россия заблокировала проведение совещания ОБСЕ в Варшаве

Россия заблокировала проведение совещания ОБСЕ в Варшаве

Соединенные Штаты призывают Россию прекратить блокировать проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по обзору имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении (HDIM), начало которого было запланировано на 27 сентября в Варшаве.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг, 16 сентября.

"Соединенные Штаты не готовы признать, что Ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в этом году не состоится. Мы вновь призываем Россию наконец присоединиться к консенсусу относительно процедурных решений по Ежегодному совещанию по вопросам человеческого измерения в 2021 году", - заявила руководитель американской миссии.

Она подчеркнула важность проведения HDIM, "на котором представители правительства и гражданского общества собираются вместе, чтобы обсудить, насколько государства-участники выполняют свои обязательства и как улучшить это выполнение".

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Ранее, 30 августа, Остриен уже выступала с призывом к России в Постоянном совете ОБСЕ прекратить срывать проведение заседания Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Она отмечала то, что Россия является единственной страной из 57 государств-участников ОБСЕ, которая препятствует проведению HDIM в этом году.

Как известно, Ежегодное совещание по вопросам человеческого измерения, которое организует Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, является крупнейшим по количеству участников и широте охвата проблематики европейской конференции по теме прав человека. Оно объединяет как официальных правительственных представителей всех стран, членов ОБСЕ, так и репрезентантов гражданского общества.

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Автор: 

ОБСЕ (4870) россия (95308) противодействие (37)


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Топ комментарии
+24
Исключите эту помойную яму со свиньями,из всех организаций.
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16.09.2021 21:34
+21
Если одна из 57 стран может своим отказом срывать подобные мероприятия то нужно просто изменить идиотский регламент и все.
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16.09.2021 21:36
+6
Тут два выхода из создавшейся ситуации.

Первый - проведите это мероприятие на просторах Московии. Например в Ковылкино или в Торбеево, на худой конец в Пензе. пензюки будут рады принять гостей.

Второй - исключите из ОБСЕ этот гнойник человечества с формулировкой "пшли вон, холопы, ваше место в параше".
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16.09.2021 21:39
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Исключите эту помойную яму со свиньями,из всех организаций.
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16.09.2021 21:34 Ответить
Стосовно ОБСЄ свинособаки, здається мені, цього і прагнуть.
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16.09.2021 21:37 Ответить
Согласен. Выгнать и не обращать на нее внимания. Как и на Беларусь. Вопрос, а почему тогда они к нам лезут и пытаются навязать свои ценности. В Африку пусть отправляются.
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17.09.2021 08:14 Ответить
Кто к вам лезет,кацапы?у них нет никаких ценностей,какие у свиней могут быть ценности,хіба що затащить в свою помойку.
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17.09.2021 08:55 Ответить
Кацапи, що поробиш...
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16.09.2021 21:35 Ответить
Если одна из 57 стран может своим отказом срывать подобные мероприятия то нужно просто изменить идиотский регламент и все.
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16.09.2021 21:36 Ответить
Тут два выхода из создавшейся ситуации.

Первый - проведите это мероприятие на просторах Московии. Например в Ковылкино или в Торбеево, на худой конец в Пензе. пензюки будут рады принять гостей.

Второй - исключите из ОБСЕ этот гнойник человечества с формулировкой "пшли вон, холопы, ваше место в параше".
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16.09.2021 21:39 Ответить
Всрусьня нормальный слов не понимает, только мат.
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16.09.2021 21:40 Ответить
Організацію з Безпеки та Співробітництву в Європі можна сміливо назвати Європейською Шайс-Паролею"
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16.09.2021 21:41 Ответить
надо с этим что-то делать ! но не может одно рыло мешать работать и жить всем остальным...

значит надо принимать какое-то дополнение или изменение в Устав, чтобы в дальнейшем исключить эту моно/блокировку...
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16.09.2021 21:41 Ответить
Мокші гидять, бо їм дозволили.

Німеччина і штати.
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16.09.2021 21:42 Ответить
Говноеды РАБссии заблокировали братский договор МОЛОТОВ-Риббентроп....,быдло Путлера...вы уверены в этом решении?
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16.09.2021 21:46 Ответить
28 сентября 1939 года советское и немецкое быдло провело парад победы над Польшей в Брест-Литовске...позже был подписан акт капитуляции Польши....,паскуды Мавзолейные...вас крыс надо хнрячить не танками...вас надо херячить Мечами и Секачами Хана Батыя образца 1237... года...быдло...тупое...
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16.09.2021 21:53 Ответить
только энергетическое эмбарго поставит рашкованскую свинью на место
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16.09.2021 21:55 Ответить
СССр сдох от дебилизма и тупизма в августе 1991 года....РАБссия сдохнет от повального долп...****...зма....
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16.09.2021 21:57 Ответить
може треба прокласти ПП-3 за рахунок 57 країн , або купувати газ по1000 $ щоб кацапи дали згоду ? шановні європейці вам самим не бридко носитись з кацапським лайном ? чи кацапські гроші не смердять ?
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16.09.2021 22:21 Ответить
За шиворот,потужного підсрачника говноїдам і геть із ОБСЄ, свиням не місце серед людей!
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16.09.2021 22:40 Ответить
По суті держава-агресор, держава-терорист, а носяться з нею як дурень з писаною торбою.
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17.09.2021 06:52 Ответить
А что Раша руководит всем ОБСЕ, раз у нее есть такая возможность блокировать целое ОБСЕ? Она там лидер или *****?
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17.09.2021 09:01 Ответить
 
 