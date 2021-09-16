Россия заблокировала проведение совещания ОБСЕ в Варшаве

Соединенные Штаты призывают Россию прекратить блокировать проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по обзору имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении (HDIM), начало которого было запланировано на 27 сентября в Варшаве.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг, 16 сентября.

"Соединенные Штаты не готовы признать, что Ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в этом году не состоится. Мы вновь призываем Россию наконец присоединиться к консенсусу относительно процедурных решений по Ежегодному совещанию по вопросам человеческого измерения в 2021 году", - заявила руководитель американской миссии.

Она подчеркнула важность проведения HDIM, "на котором представители правительства и гражданского общества собираются вместе, чтобы обсудить, насколько государства-участники выполняют свои обязательства и как улучшить это выполнение".

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Ранее, 30 августа, Остриен уже выступала с призывом к России в Постоянном совете ОБСЕ прекратить срывать проведение заседания Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Она отмечала то, что Россия является единственной страной из 57 государств-участников ОБСЕ, которая препятствует проведению HDIM в этом году.

Как известно, Ежегодное совещание по вопросам человеческого измерения, которое организует Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, является крупнейшим по количеству участников и широте охвата проблематики европейской конференции по теме прав человека. Оно объединяет как официальных правительственных представителей всех стран, членов ОБСЕ, так и репрезентантов гражданского общества.

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