Росія заблокувала проведення наради ОБСЄ у Варшаві

Сполучені Штати закликають Росію припинити блокувати проведення Щорічної наради ОБСЄ щодо огляду імплементації зобов'язань держав-учасників у людському вимірі (HDIM), початок якої було заплановано на 27 вересня у Варшаві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі в четвер, 16 вересня.

"Сполучені Штати не готові визнати, що Щорічна нарада ОБСЄ з питань людського виміру цього року не відбудеться. Ми знову закликаємо Росію нарешті приєднатися до консенсусу щодо процедурних рішень стосовно Щорічної наради з питань людського виміру 2021 року", - заявила очільниця американської місії.

Вона наголосила на важливості проведення HDIM, "на якій представники уряду та громадянського суспільства збираються разом, щоб обговорити, наскільки держави-учасниці виконують свої зобов’язання та як покращити це виконання".

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Раніше, 30 серпня, Острієн вже виступала із закликом до Росії на Постійній раді ОБСЄ припинити зривати проведення засідання Щорічної наради ОБСЄ з питань людського виміру. Вона вказувала на те, що Росія є єдиною країною з 57 держав-учасниць ОБСЄ, яка перешкоджає проведенню HDIM у цьому році.

Як відомо, Щорічна нарада з питань людського виміру, яку організовує Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі, є найбільшою за кількістю учасників та широтою охоплення проблематики європейська конференція з теми прав людини. Вона об’єднує як офіційних урядових представників від усіх країн, членів ОБСЄ, так і репрезентантів громадянського суспільства.