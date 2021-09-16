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Новини
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Росія заблокувала проведення наради ОБСЄ у Варшаві

Росія заблокувала проведення наради ОБСЄ у Варшаві

Сполучені Штати закликають Росію припинити блокувати проведення Щорічної наради ОБСЄ щодо огляду імплементації зобов'язань держав-учасників у людському вимірі (HDIM), початок якої було заплановано на 27 вересня у Варшаві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі в четвер, 16 вересня.

"Сполучені Штати не готові визнати, що Щорічна нарада ОБСЄ з питань людського виміру цього року не відбудеться. Ми знову закликаємо Росію нарешті приєднатися до консенсусу щодо процедурних рішень стосовно Щорічної наради з питань людського виміру 2021 року", - заявила очільниця американської місії.

Вона наголосила на важливості проведення HDIM, "на якій представники уряду та громадянського суспільства збираються разом, щоб обговорити, наскільки держави-учасниці виконують свої зобов’язання та як покращити це виконання".

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Раніше, 30 серпня, Острієн вже виступала із закликом до Росії на Постійній раді ОБСЄ припинити зривати проведення засідання Щорічної наради ОБСЄ з питань людського виміру. Вона вказувала на те, що Росія є єдиною країною з 57 держав-учасниць ОБСЄ, яка перешкоджає проведенню HDIM у цьому році.

Як відомо, Щорічна нарада з питань людського виміру, яку організовує Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі, є найбільшою за кількістю учасників та широтою охоплення проблематики європейська конференція з теми прав людини. Вона об’єднує як офіційних урядових представників від усіх країн, членів ОБСЄ, так і репрезентантів громадянського суспільства.

Автор: 

ОБСЄ (3497) росія (64846) протидія (25)


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Топ коментарі
+24
Исключите эту помойную яму со свиньями,из всех организаций.
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16.09.2021 21:34
+21
Если одна из 57 стран может своим отказом срывать подобные мероприятия то нужно просто изменить идиотский регламент и все.
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16.09.2021 21:36
+6
Тут два выхода из создавшейся ситуации.

Первый - проведите это мероприятие на просторах Московии. Например в Ковылкино или в Торбеево, на худой конец в Пензе. пензюки будут рады принять гостей.

Второй - исключите из ОБСЕ этот гнойник человечества с формулировкой "пшли вон, холопы, ваше место в параше".
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16.09.2021 21:39
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Исключите эту помойную яму со свиньями,из всех организаций.
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16.09.2021 21:34 Відповісти
Стосовно ОБСЄ свинособаки, здається мені, цього і прагнуть.
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16.09.2021 21:37 Відповісти
Согласен. Выгнать и не обращать на нее внимания. Как и на Беларусь. Вопрос, а почему тогда они к нам лезут и пытаются навязать свои ценности. В Африку пусть отправляются.
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17.09.2021 08:14 Відповісти
Кто к вам лезет,кацапы?у них нет никаких ценностей,какие у свиней могут быть ценности,хіба що затащить в свою помойку.
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17.09.2021 08:55 Відповісти
Кацапи, що поробиш...
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16.09.2021 21:35 Відповісти
Если одна из 57 стран может своим отказом срывать подобные мероприятия то нужно просто изменить идиотский регламент и все.
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16.09.2021 21:36 Відповісти
Тут два выхода из создавшейся ситуации.

Первый - проведите это мероприятие на просторах Московии. Например в Ковылкино или в Торбеево, на худой конец в Пензе. пензюки будут рады принять гостей.

Второй - исключите из ОБСЕ этот гнойник человечества с формулировкой "пшли вон, холопы, ваше место в параше".
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16.09.2021 21:39 Відповісти
Всрусьня нормальный слов не понимает, только мат.
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16.09.2021 21:40 Відповісти
Організацію з Безпеки та Співробітництву в Європі можна сміливо назвати Європейською Шайс-Паролею"
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16.09.2021 21:41 Відповісти
надо с этим что-то делать ! но не может одно рыло мешать работать и жить всем остальным...

значит надо принимать какое-то дополнение или изменение в Устав, чтобы в дальнейшем исключить эту моно/блокировку...
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16.09.2021 21:41 Відповісти
Мокші гидять, бо їм дозволили.

Німеччина і штати.
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16.09.2021 21:42 Відповісти
Говноеды РАБссии заблокировали братский договор МОЛОТОВ-Риббентроп....,быдло Путлера...вы уверены в этом решении?
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16.09.2021 21:46 Відповісти
28 сентября 1939 года советское и немецкое быдло провело парад победы над Польшей в Брест-Литовске...позже был подписан акт капитуляции Польши....,паскуды Мавзолейные...вас крыс надо хнрячить не танками...вас надо херячить Мечами и Секачами Хана Батыя образца 1237... года...быдло...тупое...
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16.09.2021 21:53 Відповісти
только энергетическое эмбарго поставит рашкованскую свинью на место
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16.09.2021 21:55 Відповісти
СССр сдох от дебилизма и тупизма в августе 1991 года....РАБссия сдохнет от повального долп...****...зма....
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16.09.2021 21:57 Відповісти
може треба прокласти ПП-3 за рахунок 57 країн , або купувати газ по1000 $ щоб кацапи дали згоду ? шановні європейці вам самим не бридко носитись з кацапським лайном ? чи кацапські гроші не смердять ?
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16.09.2021 22:21 Відповісти
За шиворот,потужного підсрачника говноїдам і геть із ОБСЄ, свиням не місце серед людей!
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16.09.2021 22:40 Відповісти
По суті держава-агресор, держава-терорист, а носяться з нею як дурень з писаною торбою.
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17.09.2021 06:52 Відповісти
А что Раша руководит всем ОБСЕ, раз у нее есть такая возможность блокировать целое ОБСЕ? Она там лидер или *****?
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17.09.2021 09:01 Відповісти
 
 