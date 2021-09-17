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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия отказалась обсуждать вопрос незаконного голосования жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму, - Гармаш

Россия отказалась обсуждать вопрос незаконного голосования жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму, - Гармаш

Российская сторона в ТГК отказалась обсуждать незаконное голосование за депутатов Госдумы в ОРДЛО. Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Право на владу".

По его словам, на последнем этапе ТКГ Алексей Резников поднял вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму перед представителем России Борисом Грызловым.

"Он говорил о том, что можно оспаривать факт голосования, но нельзя оспаривать факт избирательной кампании. Там проходит агитационная кампания, приезжают российские депутаты. Знаете, что ответил Грызлов? Вопрос выборов в Госдуму не относится к минским соглашениям. И начал говорить о своем. Вот это обычная тактика России", - рассказал Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выборов в Госдуму на оккупированном Донбассе Россия не сможет больше сказать "нас там нет", - член ТКГ Иванова

Автор: 

выборы (24720) Госдума (1260) Гармаш (134)


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Топ комментарии
+8
С пнём в лесу скорее договоришься,чем с кацапомордыми. Ничего. Бубочка и грызлову в очко посмотрит заодно с путлеровским и всё порешает.
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17.09.2021 06:18
+4
Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям,тогда Украине нужно прекратить выплачивать пенсии голосовавшим , ибо это не относится к минским соглашения,
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17.09.2021 09:27
+4
Очень интересный казус.

Факты

1.ЛНРи ДНР официально не признаны Россией, как самостоятельные государства.

2. На территориях ЛНР и ДНР размещены выборные пункты РФ.

Выводы:

1. Если факт 1 верен, то это част территории Украины и размещение пунктов для голосования должно быть согласовано с властями Украины. Не сделано.

2. Раз это не выполнено - есть 3 варианта:

а) результаты по этим пунктам нельзя считать легитимными

б) РФ де-факто признает ЛДНР самостоятельными

в) РФ де-факто считает эти территории частью РФ

Какова будет реакция озабоченного ЕС? Или СН4 более ценен?
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17.09.2021 14:46
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Правила форума Совет форумчан
С пнём в лесу скорее договоришься,чем с кацапомордыми. Ничего. Бубочка и грызлову в очко посмотрит заодно с путлеровским и всё порешает.
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17.09.2021 06:18 Ответить
"Парламент- это не место для дискуссий" - афоризм Грызлова..ручной пес Хутина
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17.09.2021 07:36 Ответить
РАБссия всида договороспособна к примеру Гитлер и Сралин договорились о братстве аж на 10 лет в августе 1939 года....,а современный Северный потоп Путлера и Меркель не дадут мне сбрехать..."братство" навека
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17.09.2021 07:42 Ответить
РАБссиянский Аусвайс дал возможность в концлагере ОРДО кукарекать за партию фюрера,даже отменят Комендантский час в Донецке и Луганске.... заслужили....
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17.09.2021 07:46 Ответить
Невже вони думали, що Росія буде це з ними обговорювати!!?? А що власне вони хотіли почути від Росії. Невже: "Звичайно, ви праві, ми не будемо проводити голосування"," вибачте нас". А може вони хотіли обговорити з Росією про кращу позу, в яку вони нас хочуть поставити з цим голосуванням. Дебіли,***. .
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17.09.2021 09:22 Ответить
Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям,тогда Украине нужно прекратить выплачивать пенсии голосовавшим , ибо это не относится к минским соглашения,
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17.09.2021 09:27 Ответить
При голосуваннях на окупованих територіях госдума і її депупати автоматично стають не легітимними.
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17.09.2021 09:47 Ответить
Русофашиській нечесті ніхто нічого не докаже. Цеж русофашиські убивці.
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17.09.2021 12:29 Ответить
Снежная Нигерия, это раковая опухоль на теле планеты. Гимн Лаптестана «Владимирский централ», национальный напиток: фанфурик «Боярышника». https://www.youtube.com/watch?v=YAafBamD390
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17.09.2021 19:20 Ответить
Зачем изобретать велосипед-нужно поступать как давно заведено в мире:

Согласно декрету Бенеша о лишении гражданства от 2 августа 1945 года, «граждане Чехословакии немецкой или венгерской национальности, которые (ранее) получили по распоряжению оккупационных властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого гражданства утратили право на гражданство Чехословакии». Фактически это условие относилось к подавляющему большинству немцев и венгров Чехословакии, в частности, ко всем немцам Судет (которые в 1938-1945 годах были гражданами Германского рейха и жили на его территории). В 1945-1946 годах из Чехословакии было изгнано более 3 миллионов человек.
Несмотря на распоряжения Бенеша, произнесённые им в речи ко Временному национальному собранию 28 октября 1945 года, согласно которым, «перемещение немецкого населения, разумеется, должно производиться ненасильственно и не по-нацистски», изгнание немцев из Чехословакии в ряде случаев нередко сопровождалось убийствами и издевательствами над мирным населением.
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17.09.2021 12:55 Ответить
надо Украине вводить институт "неграждан", на Западе это нормально, а кацапия пусть воет...
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17.09.2021 13:12 Ответить
В таком случае, почему мы позволяем проводить выборы на подконтрольной нам территории ?
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17.09.2021 13:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lDNTVg9vuHE
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17.09.2021 13:42 Ответить
А что вы сделали за два года, что бы вас уважали, войска отвели и скулите на весь мир ? Вытирали об вас ноги, и будут продолжать, с клоунами по другому нельзя..
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17.09.2021 14:05 Ответить
Очень интересный казус.

Факты

1.ЛНРи ДНР официально не признаны Россией, как самостоятельные государства.

2. На территориях ЛНР и ДНР размещены выборные пункты РФ.

Выводы:

1. Если факт 1 верен, то это част территории Украины и размещение пунктов для голосования должно быть согласовано с властями Украины. Не сделано.

2. Раз это не выполнено - есть 3 варианта:

а) результаты по этим пунктам нельзя считать легитимными

б) РФ де-факто признает ЛДНР самостоятельными

в) РФ де-факто считает эти территории частью РФ

Какова будет реакция озабоченного ЕС? Или СН4 более ценен?
показать весь комментарий
17.09.2021 14:46 Ответить
а шо там обсуждать? просто цивилизованный мир должен не признать это голосование и соответственно лигитимность госдуры.... но будет както ж по другому както гибридненько..... потомушо запод опять засцыт.
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17.09.2021 16:43 Ответить
ПаРаша офіційно розпочала свій фарс під назвою «вибори до Держдуми»

Сьогодні жителів окупованого Донбасу на потягах та автобусах почали вивозити до Ростовської області, щоб вони голосували на виборах😡

Кремлівський вбивця повинен відійти в ,, рай" в страшенних муках за всі свої злодіяння проти людства !
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17.09.2021 17:23 Ответить
 
 