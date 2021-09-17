Россия отказалась обсуждать вопрос незаконного голосования жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму, - Гармаш
Российская сторона в ТГК отказалась обсуждать незаконное голосование за депутатов Госдумы в ОРДЛО. Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Право на владу".
По его словам, на последнем этапе ТКГ Алексей Резников поднял вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму перед представителем России Борисом Грызловым.
"Он говорил о том, что можно оспаривать факт голосования, но нельзя оспаривать факт избирательной кампании. Там проходит агитационная кампания, приезжают российские депутаты. Знаете, что ответил Грызлов? Вопрос выборов в Госдуму не относится к минским соглашениям. И начал говорить о своем. Вот это обычная тактика России", - рассказал Гармаш.
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Согласно декрету Бенеша о лишении гражданства от 2 августа 1945 года, «граждане Чехословакии немецкой или венгерской национальности, которые (ранее) получили по распоряжению оккупационных властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого гражданства утратили право на гражданство Чехословакии». Фактически это условие относилось к подавляющему большинству немцев и венгров Чехословакии, в частности, ко всем немцам Судет (которые в 1938-1945 годах были гражданами Германского рейха и жили на его территории). В 1945-1946 годах из Чехословакии было изгнано более 3 миллионов человек.
Несмотря на распоряжения Бенеша, произнесённые им в речи ко Временному национальному собранию 28 октября 1945 года, согласно которым, «перемещение немецкого населения, разумеется, должно производиться ненасильственно и не по-нацистски», изгнание немцев из Чехословакии в ряде случаев нередко сопровождалось убийствами и издевательствами над мирным населением.
Факты
1.ЛНРи ДНР официально не признаны Россией, как самостоятельные государства.
2. На территориях ЛНР и ДНР размещены выборные пункты РФ.
Выводы:
1. Если факт 1 верен, то это част территории Украины и размещение пунктов для голосования должно быть согласовано с властями Украины. Не сделано.
2. Раз это не выполнено - есть 3 варианта:
а) результаты по этим пунктам нельзя считать легитимными
б) РФ де-факто признает ЛДНР самостоятельными
в) РФ де-факто считает эти территории частью РФ
Какова будет реакция озабоченного ЕС? Или СН4 более ценен?
Сьогодні жителів окупованого Донбасу на потягах та автобусах почали вивозити до Ростовської області, щоб вони голосували на виборах😡
Кремлівський вбивця повинен відійти в ,, рай" в страшенних муках за всі свої злодіяння проти людства !