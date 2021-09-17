Россия отказалась обсуждать вопрос незаконного голосования жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму, - Гармаш

Российская сторона в ТГК отказалась обсуждать незаконное голосование за депутатов Госдумы в ОРДЛО. Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Право на владу".

По его словам, на последнем этапе ТКГ Алексей Резников поднял вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму перед представителем России Борисом Грызловым.

"Он говорил о том, что можно оспаривать факт голосования, но нельзя оспаривать факт избирательной кампании. Там проходит агитационная кампания, приезжают российские депутаты. Знаете, что ответил Грызлов? Вопрос выборов в Госдуму не относится к минским соглашениям. И начал говорить о своем. Вот это обычная тактика России", - рассказал Гармаш.

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