Есть справка о признаках убийства Чорновила. Надо поднимать материалы дела. Ставить точку в этом деле рано, - Горбатюк

В материалах дела о смерти Вячеслава Чорновила вполне могут найтись моменты, которые дадут основания для дальнейшего расследования причин гибели политика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил бывший заместитель генерального прокурора Сергей Горбатюк. По его мнению, в этом деле ставить точку рано.

"Голомша должен был добиться расследования, когда был в должности заместителя генпрокурора. Есть вопрос: насколько, действительно, это соответствует истине. Есть справка о признаках убийства Чорновила, я ее когда-то нашел в кабинете заместителя генпрокурора, где работал. Надо поднимать материалы дела, потому что, например, судмедэксперт не писал, непосредственно от кастета (был убит Чорновил, - ред). Он мог видеть какие-то признаки травмы, нехарактерные для той травмы, что позволяло бы выдвигать такую ​​версию. Думаю, что на пустом месте Голомша этого бы не говорил. Но если он сказал "А", то должен сказать и "Б", то есть объяснить, на чем основываются такие заявления. Если бы материалы дела соответствовали такому заявлению, то могло бы быть и дальнейшее расследование. Окончательные ответы не получены и надо расследовать, здесь все нюансы важны", - сказал Горбатюк.

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