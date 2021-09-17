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Есть справка о признаках убийства Чорновила. Надо поднимать материалы дела. Ставить точку в этом деле рано, - Горбатюк

Есть справка о признаках убийства Чорновила. Надо поднимать материалы дела. Ставить точку в этом деле рано, - Горбатюк

В материалах дела о смерти Вячеслава Чорновила вполне могут найтись моменты, которые дадут основания для дальнейшего расследования причин гибели политика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил бывший заместитель генерального прокурора Сергей Горбатюк. По его мнению, в этом деле ставить точку рано.

"Голомша должен был добиться расследования, когда был в должности заместителя генпрокурора. Есть вопрос: насколько, действительно, это соответствует истине. Есть справка о признаках убийства Чорновила, я ее когда-то нашел в кабинете заместителя генпрокурора, где работал. Надо поднимать материалы дела, потому что, например, судмедэксперт не писал, непосредственно от кастета (был убит Чорновил, - ред). Он мог видеть какие-то признаки травмы, нехарактерные для той травмы, что позволяло бы выдвигать такую ​​версию. Думаю, что на пустом месте Голомша этого бы не говорил. Но если он сказал "А", то должен сказать и "Б", то есть объяснить, на чем основываются такие заявления. Если бы материалы дела соответствовали такому заявлению, то могло бы быть и дальнейшее расследование. Окончательные ответы не получены и надо расследовать, здесь все нюансы важны", - сказал Горбатюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вячеслав Чорновил был убит четырьмя ударами кастета по затылку, - экс-замгенпрокурора Голомша. ВИДЕО

Автор: 

убийство (6474) Чорновил Вячеслав (104) Горбатюк (425)


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Топ комментарии
+35
ДелаЧерновола , Гонгадзе, Кравченко , Кирпы не раскроют , пока жив Кучма . Слишком много денег у Пинчука , чтобы гасить всплески из архивов .

да и у Венедиктовой яиц не хватит дать ход делам - она же не румынский ген прокурор 😀
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17.09.2021 03:33
+25
Я не знаю, чи у когось колись були сумніви у тому, що Чорновола вбили.
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17.09.2021 05:17
+21
Почерк российской гэбни.
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17.09.2021 02:58
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Почерк российской гэбни.
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17.09.2021 02:58 Ответить
Рекомендую послушать бывшего ( бывших не бывает 😀) разведчика .



Ексклюзивне Інтерв'ю з Дмитром Чекалкиним до 30 Дня Незалежності України

https://youtu.be/XptE6wkkec0



в нем есть хорошая фраза о нераскрываемости резонансных дел « профессионализм преступников выше профессионализма следователей
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17.09.2021 03:28 Ответить
Настоящей причиной убийства Вячеслава Черновола была идея образования Балто-Черноморского союза.

Россия была просто в ярости от такой перспективы и долго уговаривала Черновола отказаться от ее реализации. Но Вячеслав не мог - то была его "золотая мечта геополитики".

Последнее предупреждение поступило за 22 минуты до "аварии".

Те кто знает обстоятельства дела знают кто его принес. Сейчас то уже все недоказуемо.

Уничтожены исполнители, уничтожена группа сопровождения, уничтожена группа планирования. В Украине утилизированы основные доказательства.

Из того всего нужно понимать две вещи. Первая - у нас был шанс и мы его упустили. Второе - Россия всегда враг и не важно как фамилия ее руководителя.
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17.09.2021 16:13 Ответить
Згоден. Технологія гебатих. Можливо навіть київських. Згадайте авто-катастрофу в Мінську, в якій загинув Машеров.
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17.09.2021 19:32 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3678894.html Настоящей причиной убийства Вячеслава Черновола была идея образования Балто-Черноморского союза


Кацапия была просто в ярости от такой перспективы, и долго уговаривала Черновола отказаться от ее реализации. Но Вячеслав не мог - то была его "золотая мечта геополитики". Последнее предупреждение поступило за 22 минуты до "аварии".
Те, кто знает обстоятельства дела, знают кто его принес. Сейчас это всё уже недоказуемо.
Уничтожены исполнители, уничтожена группа сопровождения, уничтожена группа планирования. В Украине утилизированы основные доказательства.
Из того всего нужно понимать две вещи.
Первая. У нас был шанс, и мы его упустили.
Второе. Россия - всегда враг, и не важно какова фамилия ее руководителя.
tZE
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17.09.2021 19:37 Ответить
ДелаЧерновола , Гонгадзе, Кравченко , Кирпы не раскроют , пока жив Кучма . Слишком много денег у Пинчука , чтобы гасить всплески из архивов .

да и у Венедиктовой яиц не хватит дать ход делам - она же не румынский ген прокурор 😀
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17.09.2021 03:33 Ответить
Пока у нас кланово-олигархическая система, а значит диктатура олигархии, никакие резонансные преступления не будут расследованы. Потому что ставленники олигархии конкурируют между собой, но но на жесткие меры по отношению друг к другу переходить не будут. Так как в чем-то у них всех "рыльце в пушку".

Необходимо ликвидировать диктатуру олигархии. Для этого необходим первый шаг, без которого мы обречены жить в олигархии. Причем этот шаг конкретный и простой.

Первый шаг это ликвидация несколькомиллионного "избирательного" залога при выборах президента. Через этот залог места в бюллетенях скупают ставленники олигархии. Именно из них избиратели вынуждены "выбирать", не понимая почему с каждыми выборами наша власть становится все хуже.

Необходимо перейти на аналог польских демократических выборов президента.
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17.09.2021 04:28 Ответить
1. А чем мотивирует власть многомиллионный залог и когда его ввели ?
2. удалить олигархов с поля можно при помощи Антимонопольного комитета . Только тот комитет надо отдать в руководство Агии Загребельской и рядом поставить замов из АТО, чтобы олигархи не лезли со своими мильонами
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17.09.2021 04:35 Ответить
Этот огромный залог ввел Кучма к выборам 2004 года. Он создал олигархию и сделал для нее фундамент в виде этого залога. Но ни один последующий президент даже не пытались его ликвидировать.

Кстати перед этим в 1999 году Кучма увеличил количество требуемых подписей до диких 1 млн.
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17.09.2021 10:34 Ответить
Требования на выборах Президента Украины по подписям избирателей и по денежному залогу, по годам, были такими:
1991 год - 100 000 подписей (6 кандидатов).
1994 год - 100 000 подписей (7 кандидатов).
1999 год - 1 млн. подписей, (15 кандидатов).
2004 год - 500 000 подписей + 0,5 млн грн залога ($ 94 тыс. По курсу на то время) (26 кандидатов).
2010 год - денежный залог 2 млн. грн ($ 250 тыс.) (18 кандидатов).
2014 - денежный залог 2,5 млн. грн ($ 192 тыс.) (21 кандидат).
2019 - денежный залог 2,5 млн. грн ($ 90 тыс.) (39 кандидатов).
К следующим выборам принят залог 10 млн. грн.
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17.09.2021 10:41 Ответить
Без ликвидации залога "удалить олигархов с поля" никак не удастся. Надо ликвидировать залог, подключать антимонопольные структуры и другие меры.

Но обход залога является крайне деструктивным путем. Тем более ликвидация залога очень простое системное, конкретное действие. Обходу ликвидации залога не может быть никаких оправданий и причин.

Притом, что нигде в мире, а не только в демократических странах нет и близко залога такого размера.

Конечно, удалив залог олигархия может ввести иные хитрые меры. Например вернуться к дикому миллионному количеству подписей. Этого тоже допустить нельзя. Количество подписей должно быть не более 100 тыс. (так в Польше). И как у нас было на 1-х и 2-х выборах.
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17.09.2021 11:03 Ответить
Когда читаешь подобное-понимаешь, народ все равно верит в Дедов Морозов. Т,е вы на полном серьезе считаете, шо "убрав какой то там залог" перед выборами президента, можно избавится от олигархов?
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17.09.2021 08:31 Ответить
А вы всерьез считаете, что без ликвидации несколько-миллионного залога, который пропускает в бюллетени только ставленников олигархии, можно избавиться от олигархии? Залога такого размера нет больше ни в одной стране мира.

Так что будем ничего не делать и ждать пока олигархию нам демонтирует Дед Мороз?

Поэтому надо ликвидировать этот залог и идти дальше.

В польских выборах президента состав бюллетеня определяют не олигархи, а сами избиратели, поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс).

Удивительно, что кто-то еще может сопротивляться ликвидации этого залога.
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17.09.2021 09:38 Ответить
Дуже розумнi люди, багатіють думкою...
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17.09.2021 12:44 Ответить
Багатійте думкою що найкращим президентом країни обов'язково має бути лише мільйонер чи мільйордер.
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17.09.2021 19:17 Ответить
Для вас "президент"- тоже что-то вроде Деда Мороза сидящем за столом с кнопками "Делай Хорошо" и "Делай Плохо"?
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17.09.2021 20:07 Ответить
От наличия и отсутсвия залога, перезалога ничего не зависит и это ничего не меняет. И если люди верят в такой "простой и действенный метод" избавления от олигархов-стране капец. Ибо ее населяют не взрослые люди, а розовощекие детишки.
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17.09.2021 12:50 Ответить
Кучма - главный гнойник Украины.
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17.09.2021 04:16 Ответить
Открыла Википедию , чтобы узнать год рождения Кучмы,и офигела :

«В 1996 году был убит олигарх и предприниматель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгений Щербань . Юрий Дедух, бывший бизнес-партнёр Щербаня, глава совета учредителей корпорации АТОН, в эфире телеканала ТВi заявил, что подозревает Кучму в заказе убийства:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23]

Следственные органы на сегодняшний день интересует вопрос непосредственно по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлии Тимошенко и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павлу Лазаренко . Вопрос о Кучме, я так понимаю, не очень их интересует. <…> А если аналитически подходить к этой ситуации, то действия, которые происходили в аэропорту, не могли проходить без санкции первых лиц государства, имею в виду тогдашнего президента Кучму… Я уверен на 90 %, что эти люди непосредственное участие принимали в заказе убийства Щербаня.

Он также добавил, что перед смертью Щербань вынашивал идею отставки Кучмы.»
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17.09.2021 04:46 Ответить
Спросите у Рената и у Вити! У них после этого появился "жырный" профит!
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17.09.2021 07:20 Ответить
В Википедии есть версия, что убийство Щербаня может быть связано с переделом газового рынка. Кучма и его зять кажись не были связаны с газом.
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17.09.2021 09:48 Ответить
Оно 💩☢️Кучмо у размножилось в виде Пинчука и ахметки,когда сдохнет естественной смертью все равно уже ничего не изменится к лучшему ! С такими миллиардами они покупают с потрохами все правоохранительные органы
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17.09.2021 08:49 Ответить
Кучма убийца
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17.09.2021 04:25 Ответить
Настоящей причиной убийства Вячеслава Черновола была идея образования Балто-Черноморского союза. Россия была просто в ярости от такой перспективы и долго уговаривала Черновола отказаться от ее реализации. Но Вячеслав не мог. то была его "золотая мечта геополитики". Последнее предупреждение поступило за 22 минуты до "аварии". Те кто знает обстоятельства дела знают кто его принес. Сейчас то уже все недоказуемо. Уничтожены исполнители, уничтожена группа сопровождения, уничтожена группа планирования. В Украине утилизированы основные доказательства. Из того всего нужно понимать две вещи. Первая - у нас был шанс и мы его упустили. Второе - Россия всегда враг и не важно как фамилия ее руководителя.
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17.09.2021 08:17 Ответить
Гарний сайт tze
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17.09.2021 08:46 Ответить
Его сын Тарас говорил в интервью что на всех трех дорогах в Киев в тот вечер дежурили грузовики с прицепами- то есть какой бы дорогой В.Чорновол не поехал- везде его уже ждали!
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17.09.2021 14:00 Ответить
І в кожному по 3 водіїв? Є конкретні водії, працівники АТП.
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17.09.2021 18:11 Ответить
Вечная пословица применима как светлоликим так и отъявленным мерзавцам: есть человек-есть проблема, нет человека-нет проблемы...
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17.09.2021 14:25 Ответить
Я не знаю, чи у когось колись були сумніви у тому, що Чорновола вбили.
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17.09.2021 05:17 Ответить
І на чому грунтуються ваші висновки?.Чи може то КГБ тиснув на акселератор авто Чорновола? Чи водії КАМАзу були співробітниками СБУ?
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17.09.2021 09:57 Ответить
Розуму не хватає?, щоб зрозуміти, що спочатку вбивають, а потім імітують аварію (все це роблять за п"ять хвилин), і потім розносять спеціально версію автотрощі, яку дурні сприймаютьза чисту монету.
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17.09.2021 10:28 Ответить
Вбили водія, Чорновола, а пасажира лишили живим?
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17.09.2021 18:12 Ответить
И Мошерова тоже не кгб задавило?

И Ивасюка под Львовом тоже не оно повесило?
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17.09.2021 14:02 Ответить
і не тільки його...але й свідків....

Брюховичі, Брюховичі....
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17.09.2021 14:27 Ответить
других дел нет
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17.09.2021 06:09 Ответить
Тим, для кого пріоритети - харчування, дефекація та лелювізор... дійсно, яка їм справа до справедливості?..
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17.09.2021 07:16 Ответить
По 30 лет расследовать дела- это наша прокурорская традици
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17.09.2021 06:22 Ответить
Горбатюк здатен лише переливати з пустого в порожнє- "справку" воно знайшло!
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17.09.2021 06:57 Ответить
Треба. Вийде щось чи ні... все одно спробувати варто.

Якщо є шанси знайти вбивць цієї Людини - розслідування потрібне.
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17.09.2021 07:13 Ответить
Що таке? Шкода ватку? Ц-ц-ц.

"Натурально, - ответил Азазелло, - как же его не застрелить? Его обязательно надо было застрелить" ©
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17.09.2021 07:20 Ответить
Кастетом и убивали, что бы было похоже на травму от удара о твердую поверхность. Но, что бы нанести такую травму "фирмовый" кастет необязателен. Не надо на этом зацикливаться.
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17.09.2021 07:41 Ответить
В костях тяжёлые металлы - ему и укололи что надо. Плюс удары.
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17.09.2021 11:31 Ответить
Эо всё хорошо. Но делается это сейчас, чтобы отвлечь внимание от предательства страны Зелей и Ермаком.
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17.09.2021 07:56 Ответить
Расследование убийств Гонгадзе и Черновола, должно начаться с посадки в сизо главного бенифициара убийств - чучму. Без этого, расследование - отвлечение внимания от других более важных дел в стране.
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17.09.2021 08:15 Ответить
зеля предатель, а дело черновила зто отвлекающий маневр
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17.09.2021 08:36 Ответить
Кто объяснит, почему это дело достали из-под сукна и начали раскручивать именно сейчас? В чём причина?
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17.09.2021 08:50 Ответить
100% винен Порошенко. Вбив брата, а до того тренувався на Чорновілу!
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17.09.2021 09:05 Ответить
Для отвлечения от проделок зелени. Технологии.
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17.09.2021 11:23 Ответить
Видно не откупился гармнонист на Байконуре за миллиард долларов у нищебродов -

успешных бизнесменов интересной нац. , умноживших на "о" Украину и подставившие президента по полной катушке.

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17.09.2021 09:15 Ответить
Взять кучму за яйца и всё проясниться в три секунды. Этот убийца должен давно сидеть в тюрьме.
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17.09.2021 09:19 Ответить
А Кучма тут при чём?
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17.09.2021 09:24 Ответить
Да вообще не причем!! Черновола убили хулиганы, попросили сигаретку, а тот отказал.
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17.09.2021 11:30 Ответить
начинайте трусить кучму за яйца... да по-сильнее.....
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17.09.2021 10:16 Ответить
Не буде сьогоднішна влада розслідувати справу про вбивство Чорновола, бо ця влада оточила себе тими, хто проситійно цими справами займався (я маю на увазі, фальшував матеріали по вбивствах) і на підсосі у олігархів, таких як Коломойський, Медведчук, Пінчук і Новінський. У них головна задача - порушити якнайбільше справ проти Порошенко і тих, хто захищав Україну.
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17.09.2021 10:19 Ответить
Скільки разів поновляли розслідування? І які нові результати були піссля додаткових розслідувань і які можуть бути? Чи водій та пасажири КАМАЗу щось нове скажуть, чи пасажир авто Чорновола? Всі ці казки побудовані на довідці якогось експерта, який по фото зробив висновок, що такі травми могли бути від удару кастетом ( жоден нормальний експерт так не буде писати).
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17.09.2021 18:18 Ответить
"Надо поднимать материалы дела." - канцелярит... для ничего не делать.
Надо поднимать материалы дела, в место расследования, начиная с простого вопроса: Cui bono? Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?"
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17.09.2021 11:03 Ответить
Зеля только и смотрит чем отвлечь народ от своих делишек, а может и преступлений. Для этого используются разные хитрые вбросы. Здесь и убийство Черновола, латиница и т.п.

Надо понимать, что в прошлом надо по возможности разобраться, но не надо по уши залазить в разборку прошлого, тем более, что при таких политиках наверняка это будет имитацией разборки.

Главное, не забывать, что необходимо 100%-но контролировать основные действия власти.
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17.09.2021 11:20 Ответить
в Украине нужно пересажать тысячами бандитов из оргпреступности захватившей власть - олигархи, все партии, все министры, судьи, прокуроры, и из из всех-всех органов и за все года. Забрать все счета и все награбленное, а самих этих мракобесов. Особенно коммунистов всех надо казнить, и всех рыгов и Ахметовых и Коломойских и Пинчуков и Суркисов и всех нужно валить, пока эти гниды оккупируют Украину, и до тех пор будет Украина слаба, потому что это все враги Украины разваливающие и уничтожающие изнутри страну и разлагают ее и разлагают выполняя команды кремля и вторым жадностью руководствуются. Они должны жизнью платить за вред нанесенный Украине. Врут, воруют, предают - смерть всем гнидам! Их нужно уничтожать и за это никому ничего не должно быть! Государство все За, а государство - это народ и значит - это так должно быть, как хочет государство! оргпреступность - это враги, а врагов надо убивать!
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17.09.2021 11:23 Ответить
То, что Черновола убили, знали ВСЕ и сегодня это не открытие. Не знали только каким образом было совершено убийство. Если на то время была запущена информация, что он погиб в ДТП, то кто запустил, по чьему приказу? И в 1999 году власть того времени знала все подробности этого престпления и знала заказчика, а народу кинули ложную инфу. Но народ не дурак и еще в 1999 году понимал, что было совершено убийство Черновола. И смешно становится, что сегодня "раскрывается страшная тайна"
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17.09.2021 11:26 Ответить
Сегодня грустно, что народ не скинулся по 1 доллару, чтобы он всегда передвигался на своей добротной рамной машине с охраной.
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17.09.2021 11:38 Ответить
Современные политики не будут реально расследовать резонансные преступления прошлого. Они могут только имитировать расследования, для того, чтобы отвлекать внимание от своих нынешних преступлений и чтобы притвориться, что они что-то делают.
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17.09.2021 11:57 Ответить
По идее в случае если гибель Черновила была убийством ( в чем мало кто сомневался с самого начала) и подробности этого преступления не являлись особой тайной ( если спустя 22 года , как оказалось все все знают, при чем даже до подробностей), в этом случае это заказное политическое убийство ( первой категории) и значит все должностные лица президенты, ген. прокуроры, министры МВД и т.д. которые были у власти начиная с 25,03,1999 г. по крайней мере до 2020 года ( ну или пока не будет вынесено решение и виновные не будут наказаны) должны сидеть, и долго ( за сокрытие, за не принятия мер, за покрывательство , а может и чисто за заказуху). Потому что это резонансное событие, и например дело Гонгадзе тут и рядом не стояло, а его по сути спустили на тормозах, положив под сукно. Правда как говорят " рукописи не горят" и "сколько веревочке не виться, конец все равно будет". Надеюсь виновные будут определены до их физической смерти, и понесут заслуженную кару при жизни.
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17.09.2021 12:44 Ответить
Настоящей причиной убийства Вячеслава Черновола была идея образования Балто-Черноморского союза. Россия была просто в ярости от такой перспективы и долго уговаривала Черновола отказаться от ее реализации. Но Вячеслав не мог. то была его "золотая мечта геополитики". Последнее предупреждение поступило за 22 минуты до "аварии". Те кто знает обстоятельства дела знают кто его принес. Сейчас то уже все недоказуемо. Уничтожены исполнители, уничтожена группа сопровождения, уничтожена группа планирования. В Украине утилизированы основные доказательства. Из того всего нужно понимать две вещи. Первая - у нас был шанс и мы его упустили. Второе - Россия всегда враг и не важно как фамилия ее руководителя.
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17.09.2021 13:19 Ответить
И кто же за 22 минуты его предупредил?
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17.09.2021 14:05 Ответить
Бред!
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17.09.2021 14:27 Ответить
Зеленский неплохой шоумен,знает как увлечь аудиторию высадкой миллиардов деревьев,переименования всякие,кирриллица с латиницей,главное побольше шума. А за дымовой завесой можно обделывать тёмные делишки.
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17.09.2021 16:51 Ответить
за 30-ть лет других и не было ....- он не лучше и не хуже...- и как всегда - "свита" делает "короля"....
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17.09.2021 18:23 Ответить
кучмо на нари
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17.09.2021 17:07 Ответить
словоблудие...- продажные ....просто коньюктурщики, и не более....
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17.09.2021 18:22 Ответить
 
 