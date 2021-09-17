Є довідка про ознаки вбивства Чорновола. Потрібно піднімати матеріали справи. Ставити крапку в цій справі зарано, - Горбатюк
У матеріалах справи про смерть В'ячеслава Чорновола цілком можуть знайтися моменти, які дадуть підстави для подальшого розслідування причин загибелі політика.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Радіо Свобода заявив колишній заступник генерального прокурора Сергій Горбатюк. На його думку, в цій справі ставити крапку зарано.
"Голомша мав би добитися розслідування, коли був на посаді заступника генпрокурора. Є питання: наскільки, дійсно, це відповідає істині. Є довідка про ознаки вбивства Чорновола, я її колись знайшов у кабінеті заступника генпрокурора, де працював. Треба піднімати матеріали справи, бо наприклад, судмедексперт не писав, що безпосередньо від кастету (був убитий Чорновіл. - Ред). Він міг бачити якісь ознаки травмування, нехарактерні для тієї травми, що дозволяло би висувати таку версію. Гадаю, що на пустому місці Голомша цього би не казав. Але якщо він сказав "А", то має сказати і "Б", тобто пояснити, на чому ґрунтуються такі заяви. Як би матеріали справи відповідали такій заяві, то могло би бути і подальше розслідування. Остаточні відповіді не отримані і треба розслідувати, тут усі нюанси важливі", – сказав Горбатюк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ексклюзивне Інтерв'ю з Дмитром Чекалкиним до 30 Дня Незалежності України
https://youtu.be/XptE6wkkec0
в нем есть хорошая фраза о нераскрываемости резонансных дел « профессионализм преступников выше профессионализма следователей
Россия была просто в ярости от такой перспективы и долго уговаривала Черновола отказаться от ее реализации. Но Вячеслав не мог - то была его "золотая мечта геополитики".
Последнее предупреждение поступило за 22 минуты до "аварии".
Те кто знает обстоятельства дела знают кто его принес. Сейчас то уже все недоказуемо.
Уничтожены исполнители, уничтожена группа сопровождения, уничтожена группа планирования. В Украине утилизированы основные доказательства.
Из того всего нужно понимать две вещи. Первая - у нас был шанс и мы его упустили. Второе - Россия всегда враг и не важно как фамилия ее руководителя.
Кацапия была просто в ярости от такой перспективы, и долго уговаривала Черновола отказаться от ее реализации. Но Вячеслав не мог - то была его "золотая мечта геополитики". Последнее предупреждение поступило за 22 минуты до "аварии".
Те, кто знает обстоятельства дела, знают кто его принес. Сейчас это всё уже недоказуемо.
Уничтожены исполнители, уничтожена группа сопровождения, уничтожена группа планирования. В Украине утилизированы основные доказательства.
Из того всего нужно понимать две вещи.
Первая. У нас был шанс, и мы его упустили.
Второе. Россия - всегда враг, и не важно какова фамилия ее руководителя.
tZE
да и у Венедиктовой яиц не хватит дать ход делам - она же не румынский ген прокурор 😀
Необходимо ликвидировать диктатуру олигархии. Для этого необходим первый шаг, без которого мы обречены жить в олигархии. Причем этот шаг конкретный и простой.
Первый шаг это ликвидация несколькомиллионного "избирательного" залога при выборах президента. Через этот залог места в бюллетенях скупают ставленники олигархии. Именно из них избиратели вынуждены "выбирать", не понимая почему с каждыми выборами наша власть становится все хуже.
Необходимо перейти на аналог польских демократических выборов президента.
2. удалить олигархов с поля можно при помощи Антимонопольного комитета . Только тот комитет надо отдать в руководство Агии Загребельской и рядом поставить замов из АТО, чтобы олигархи не лезли со своими мильонами
Кстати перед этим в 1999 году Кучма увеличил количество требуемых подписей до диких 1 млн.
1991 год - 100 000 подписей (6 кандидатов).
1994 год - 100 000 подписей (7 кандидатов).
1999 год - 1 млн. подписей, (15 кандидатов).
2004 год - 500 000 подписей + 0,5 млн грн залога ($ 94 тыс. По курсу на то время) (26 кандидатов).
2010 год - денежный залог 2 млн. грн ($ 250 тыс.) (18 кандидатов).
2014 - денежный залог 2,5 млн. грн ($ 192 тыс.) (21 кандидат).
2019 - денежный залог 2,5 млн. грн ($ 90 тыс.) (39 кандидатов).
К следующим выборам принят залог 10 млн. грн.
Но обход залога является крайне деструктивным путем. Тем более ликвидация залога очень простое системное, конкретное действие. Обходу ликвидации залога не может быть никаких оправданий и причин.
Притом, что нигде в мире, а не только в демократических странах нет и близко залога такого размера.
Конечно, удалив залог олигархия может ввести иные хитрые меры. Например вернуться к дикому миллионному количеству подписей. Этого тоже допустить нельзя. Количество подписей должно быть не более 100 тыс. (так в Польше). И как у нас было на 1-х и 2-х выборах.
Так что будем ничего не делать и ждать пока олигархию нам демонтирует Дед Мороз?
Поэтому надо ликвидировать этот залог и идти дальше.
В польских выборах президента состав бюллетеня определяют не олигархи, а сами избиратели, поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс).
Удивительно, что кто-то еще может сопротивляться ликвидации этого залога.
«В 1996 году был убит олигарх и предприниматель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгений Щербань . Юрий Дедух, бывший бизнес-партнёр Щербаня, глава совета учредителей корпорации АТОН, в эфире телеканала ТВi заявил, что подозревает Кучму в заказе убийства:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23]
Следственные органы на сегодняшний день интересует вопрос непосредственно по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлии Тимошенко и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павлу Лазаренко . Вопрос о Кучме, я так понимаю, не очень их интересует. <…> А если аналитически подходить к этой ситуации, то действия, которые происходили в аэропорту, не могли проходить без санкции первых лиц государства, имею в виду тогдашнего президента Кучму… Я уверен на 90 %, что эти люди непосредственное участие принимали в заказе убийства Щербаня.
Он также добавил, что перед смертью Щербань вынашивал идею отставки Кучмы.»
И Ивасюка под Львовом тоже не оно повесило?
Брюховичі, Брюховичі....
Якщо є шанси знайти вбивць цієї Людини - розслідування потрібне.
"Натурально, - ответил Азазелло, - как же его не застрелить? Его обязательно надо было застрелить" ©
успешных бизнесменов интересной нац. , умноживших на "о" Украину и подставившие президента по полной катушке.
Надо поднимать материалы дела, в место расследования, начиная с простого вопроса: Cui bono? Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?"
Надо понимать, что в прошлом надо по возможности разобраться, но не надо по уши залазить в разборку прошлого, тем более, что при таких политиках наверняка это будет имитацией разборки.
Главное, не забывать, что необходимо 100%-но контролировать основные действия власти.