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Новости Агрессия России против Украины
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Прогресс в Нормандском формате затруднен и значительно замедлился, - Меркель

Прогресс в Нормандском формате затруднен и значительно замедлился, - Меркель

Прогресс выполнения договоренностей нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и страна-оккупант Россия) по вооруженному конфликту на востоке Украины "значительно замедлился".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила у Елисейского дворца канцлер Германии Ангела Меркель.

Она сообщила, что ситуация на Донбассе будет одной из тем их беседы с французским лидером.

"Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса в Нормандском формате, который сейчас очень затруднен и значительно замедлился", – сказала она.

Что именно обсудили стороны по Украине и к каким пришли выводам, в Париже и Берлине пока не сообщают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Меркель и Макрон проведут переговоры. Украина в списке тем для обсуждения

Напомним, 22 августа 2021 года канцлер побывала в Киеве и вместе с Зеленским дала пресс-конференцию: что обсуждали.

В конце лета она пообещала РФ санкции, если СП-2 будет использоваться как оружие. В ОП считают, что США и ФРГ придется отвечать, если Москва начнет бряцать оружием.

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, после которых Меркель покинет должность канцлера. Рейтинг ее партии падает, а ее преемник пригрозил России санкциями из-за Украины.

Меркель (2125) нормандская четверка (1596) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+8
Может потому,что бабуля помогла достичь ***** того что он хотел?
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17.09.2021 09:46
+7
Прогресс в Нормандском формате затруднен
и значительно замедлился, это выглядит
странным, на фоне лоббирования интересов
газпрёма и поставок Сименса в
оккупированный Крым- Меркель

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17.09.2021 09:45
+3
немецко- французские подельники оккупанта Украины,кроме войны и потери части Донецкой и Луганской областей ничего хорошего не предложили ни в Минском ,ани в Номандском формате.да с разными формулами фрица"штанмаера" в том числе.
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17.09.2021 09:47
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Зедостижение
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17.09.2021 09:40 Ответить
Прогресс в Нормандском формате затруднен
и значительно замедлился, это выглядит
странным, на фоне лоббирования интересов
газпрёма и поставок Сименса в
оккупированный Крым- Меркель

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17.09.2021 09:45 Ответить
Может потому,что бабуля помогла достичь ***** того что он хотел?
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17.09.2021 09:46 Ответить
ничего оно не достигло. Со своей "формулой швайнмастера" он идет нах
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17.09.2021 09:49 Ответить
немецко- французские подельники оккупанта Украины,кроме войны и потери части Донецкой и Луганской областей ничего хорошего не предложили ни в Минском ,ани в Номандском формате.да с разными формулами фрица"штанмаера" в том числе.
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17.09.2021 09:47 Ответить
та ніколи їй , вона ПП-2 відкриває , а в ночі санкції про ***** придумує !
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17.09.2021 09:49 Ответить
Гра на публіку.
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17.09.2021 09:59 Ответить
А что же случилось?!
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17.09.2021 10:59 Ответить
"Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса в Нормандском формате, который сейчас очень затруднен и значительно замедлился", - сказала она.

А это прогресс вообще был? Или это была бурная имитация со своими "экономическими" интересами?
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17.09.2021 11:57 Ответить
Ну они все же надеялись, что заставят выполнять Украину российские хотелки, а оно не получается. Обломалось.
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17.09.2021 13:49 Ответить
Украина держись, чтобы у этих штайнмайеров не было прогресса такого, какого они хотят.
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17.09.2021 13:50 Ответить
 
 