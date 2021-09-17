Прогресс в Нормандском формате затруднен и значительно замедлился, - Меркель

Прогресс выполнения договоренностей нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и страна-оккупант Россия) по вооруженному конфликту на востоке Украины "значительно замедлился".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила у Елисейского дворца канцлер Германии Ангела Меркель.

Она сообщила, что ситуация на Донбассе будет одной из тем их беседы с французским лидером.

"Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса в Нормандском формате, который сейчас очень затруднен и значительно замедлился", – сказала она.

Что именно обсудили стороны по Украине и к каким пришли выводам, в Париже и Берлине пока не сообщают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Меркель и Макрон проведут переговоры. Украина в списке тем для обсуждения

Напомним, 22 августа 2021 года канцлер побывала в Киеве и вместе с Зеленским дала пресс-конференцию: что обсуждали.

В конце лета она пообещала РФ санкции, если СП-2 будет использоваться как оружие. В ОП считают, что США и ФРГ придется отвечать, если Москва начнет бряцать оружием.

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, после которых Меркель покинет должность канцлера. Рейтинг ее партии падает, а ее преемник пригрозил России санкциями из-за Украины.