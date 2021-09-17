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Новини Агресія Росії проти України
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Прогрес у Нормандському форматі утруднений і значно сповільнився, - Меркель

Прогрес у Нормандському форматі утруднений і значно сповільнився, - Меркель

Прогрес виконання домовленостей нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і країна-окупант Росія) щодо збройного конфлікту на сході України "значно сповільнився".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном заявила біля Єлисейського палацу канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Вона повідомила, що ситуація на Донбасі буде однією з тем їхньої бесіди з французьким лідером.

"Подивимося, чи вдасться нам домогтися прогресу в Нормандському форматі, який зараз дуже утруднений і значно сповільнився", - сказала вона.

Що саме обговорили сторони стосовно Україні і до яких прийшли до висновків, в Парижі і Берліні поки не повідомляють.

Також читайте: Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак

Нагадаємо, 22 серпня 2021 року канцлерка побувала в Києві і разом із Зеленським дала пресконференцію: що обговорювали.

В кінці літа вона пообіцяла РФ санкції, якщо ПП-2 буде використовуватися як зброя. В ОП вважають, що США і ФРН доведеться відповідати, якщо Москва почне брязкати зброєю.

26 вересня в Німеччині пройдуть парламентські вибори, після яких Меркель залишить посаду канцлера. Рейтинг її партії падає, а її наступник пригрозив Росії санкціями через Україну.

Автор: 

Меркель (1139) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1447)


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Топ коментарі
+8
Может потому,что бабуля помогла достичь ***** того что он хотел?
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17.09.2021 09:46
+7
Прогресс в Нормандском формате затруднен
и значительно замедлился, это выглядит
странным, на фоне лоббирования интересов
газпрёма и поставок Сименса в
оккупированный Крым- Меркель

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17.09.2021 09:45
+3
немецко- французские подельники оккупанта Украины,кроме войны и потери части Донецкой и Луганской областей ничего хорошего не предложили ни в Минском ,ани в Номандском формате.да с разными формулами фрица"штанмаера" в том числе.
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17.09.2021 09:47
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17.09.2021 09:40 Відповісти
Прогресс в Нормандском формате затруднен
и значительно замедлился, это выглядит
странным, на фоне лоббирования интересов
газпрёма и поставок Сименса в
оккупированный Крым- Меркель

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17.09.2021 09:45 Відповісти
Может потому,что бабуля помогла достичь ***** того что он хотел?
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17.09.2021 09:46 Відповісти
ничего оно не достигло. Со своей "формулой швайнмастера" он идет нах
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17.09.2021 09:49 Відповісти
немецко- французские подельники оккупанта Украины,кроме войны и потери части Донецкой и Луганской областей ничего хорошего не предложили ни в Минском ,ани в Номандском формате.да с разными формулами фрица"штанмаера" в том числе.
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17.09.2021 09:47 Відповісти
та ніколи їй , вона ПП-2 відкриває , а в ночі санкції про ***** придумує !
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17.09.2021 09:49 Відповісти
Гра на публіку.
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17.09.2021 09:59 Відповісти
А что же случилось?!
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17.09.2021 10:59 Відповісти
"Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса в Нормандском формате, который сейчас очень затруднен и значительно замедлился", - сказала она.

А это прогресс вообще был? Или это была бурная имитация со своими "экономическими" интересами?
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17.09.2021 11:57 Відповісти
Ну они все же надеялись, что заставят выполнять Украину российские хотелки, а оно не получается. Обломалось.
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17.09.2021 13:49 Відповісти
Украина держись, чтобы у этих штайнмайеров не было прогресса такого, какого они хотят.
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17.09.2021 13:50 Відповісти
 
 