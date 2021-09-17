Прогрес у Нормандському форматі утруднений і значно сповільнився, - Меркель

Прогрес виконання домовленостей нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і країна-окупант Росія) щодо збройного конфлікту на сході України "значно сповільнився".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном заявила біля Єлисейського палацу канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Вона повідомила, що ситуація на Донбасі буде однією з тем їхньої бесіди з французьким лідером.

"Подивимося, чи вдасться нам домогтися прогресу в Нормандському форматі, який зараз дуже утруднений і значно сповільнився", - сказала вона.

Що саме обговорили сторони стосовно Україні і до яких прийшли до висновків, в Парижі і Берліні поки не повідомляють.

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Нагадаємо, 22 серпня 2021 року канцлерка побувала в Києві і разом із Зеленським дала пресконференцію: що обговорювали.

В кінці літа вона пообіцяла РФ санкції, якщо ПП-2 буде використовуватися як зброя. В ОП вважають, що США і ФРН доведеться відповідати, якщо Москва почне брязкати зброєю.

26 вересня в Німеччині пройдуть парламентські вибори, після яких Меркель залишить посаду канцлера. Рейтинг її партії падає, а її наступник пригрозив Росії санкціями через Україну.