В Луцке ввели карантин из-за американской белой бабочки и амброзии
В Луцке вводится карантинный режим в связи с распространением амброзии полыннолистной и американской белой бабочки
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.
"В связи с обнаружением на территории г.Луцка вредных организмов - амброзии полыннолистной и американской белой бабочки, с 16 сентября 2021 в областном центре Волыни вводится карантинный режим", - говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение № 563 подписал председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко 15 сентября 2021 года.
Следовательно, с 16 сентября 2021 в пределах г. Луцка общей площадью 4 023,1717 га вводится карантинный режим относительно амброзии полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia) и американской белой бабочки (Hyphantria cunea).
Соответствующим распоряжением главы области утверждены мероприятия по локализации и ликвидации указанных регулируемых вредных организмов.
Подробно с карантинными мероприятиями можно ознакомиться по ссылке: http://npa.voladm.gov.ua/2021/563.zip
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Когда я был малым при единичных случаях зараженная ветка срезалась, обливалась керосином и сжигалась.
Сейчас всем уже пох - американская бабочка целиком сжирает американский клён. Тоже, кстате, расплодившийся без меры.
Где "вертолетик" упал там и пророс...спилить просто так нельзя...сразу поросль и куст..еще хуже..только корчевать или выжигать...
И на дрова дерьмо...тепла нет...
...поліфаг, що пошкоджує понад 300 видів різних трав'янистих, кущових та деревних культур. Найулюбленішими культурами є шовковиця, клен американський, айва, бузина, вишня, груша, виноград, волоський горіх, слива, хміль, яблуня.
Якщо повністю зхом'ячує клен (!), то це дійсно сувора насікома...
Виглядає теж кріпово, до речі: