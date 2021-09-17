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В Луцке ввели карантин из-за американской белой бабочки и амброзии

В Луцке ввели карантин из-за американской белой бабочки и амброзии

В Луцке вводится карантинный режим в связи с распространением амброзии полыннолистной и американской белой бабочки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

"В связи с обнаружением на территории г.Луцка вредных организмов - амброзии полыннолистной и американской белой бабочки, с 16 сентября 2021 в областном центре Волыни вводится карантинный режим", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение № 563 подписал председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко 15 сентября 2021 года.

Следовательно, с 16 сентября 2021 в пределах г. Луцка общей площадью 4 023,1717 га вводится карантинный режим относительно амброзии полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia) и американской белой бабочки (Hyphantria cunea).

Соответствующим распоряжением главы области утверждены мероприятия по локализации и ликвидации указанных регулируемых вредных организмов.

Подробно с карантинными мероприятиями можно ознакомиться по ссылке: http://npa.voladm.gov.ua/2021/563.zip 

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Волынь (975) карантин (16729) Луцк (581) ОГА (2388)


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Топ комментарии
+7
Амброзия это программа президента - миллиард деревьев.
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17.09.2021 11:52
+4
Гыгыгы, американская бабачк стой раз два? Нуну.

Когда я был малым при единичных случаях зараженная ветка срезалась, обливалась керосином и сжигалась.

Сейчас всем уже пох - американская бабочка целиком сжирает американский клён. Тоже, кстате, расплодившийся без меры.
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17.09.2021 11:57
+3
Це все від того шо комунальні служби не хочуть косити траву. Я на дачі постійно косю траву і постійно через неділю другу вилазять паростки амброзії. Якби я не косив постійно то в мене б теж була така як на фото і з бабочками
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17.09.2021 11:55
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Амброзия это программа президента - миллиард деревьев.
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17.09.2021 11:52 Ответить
Це все від того шо комунальні служби не хочуть косити траву. Я на дачі постійно косю траву і постійно через неділю другу вилазять паростки амброзії. Якби я не косив постійно то в мене б теж була така як на фото і з бабочками
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17.09.2021 11:55 Ответить
З коренем виривать не пробував амброзію? Нескладно виходить - у неї стрижневий корінь! Я сам - алергік Але в радіусі 100 м коло мого дому нема ні одного паростка - просто я гуляючи вранці і бачачи паростки їх висмикую
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17.09.2021 12:12 Ответить
Я все рівно через неділю-півтори тримером проходжу в дворі та біля двору. І в мене її немає. Ну хіба що там якесь вилізе сантиметрів на 3-4 за неділлю. Але з каждим роком все меншає і меншає. Так шо ходити навмисно виривати немає потреби.
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17.09.2021 12:52 Ответить
Ну - якщо тобі вигідніше раз у тиждень витрачать час і електроенергію (чи пальне) і витрачать ресурс газонокосилки - будь ласка А у мене наце ніяких витрат не пішло - просто два роки прогулянок і ні амброзії ні циклахени нема! Їх просто нема - висіваться нема звідки
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17.09.2021 12:57 Ответить
Расскажи еще секрет, как на даче вырвать всю траву и не косить потом все лето
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17.09.2021 13:12 Ответить
Ти вирішив "виї**нуться"? Тобі вдалося ... Я - "оцінив"...
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17.09.2021 13:15 Ответить
Я так подумал тоже, когда прочитал твое сообщение об экономии времени и электроэнергии (топлива).
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17.09.2021 13:22 Ответить
Думай і далі... Колись розуму додасться ... Якщо не помреш передчасно...
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17.09.2021 13:31 Ответить
Спасибо, но секрет так и не был раскрыт. Значит умру глупым (
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17.09.2021 13:38 Ответить
Співчуваю...
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17.09.2021 13:41 Ответить
спасибо (
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17.09.2021 14:50 Ответить
Так ростеж не тільки амброзія Хош не хош, а косити всерівно треба
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17.09.2021 13:46 Ответить
У амброзії (навіть скошеної відразу після цвітіння) - насіння визріває прямо у волотях Крім того при зрізанні центрального стебла від кореня відростають гілочки що ростуть паралельно землі і дають насіння Так що твоє "скошування" ніякої користі не дає!
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17.09.2021 14:06 Ответить
Ну хАрАшо... Не дає так не дає... Зато в мене її немає , а ящо і є то її серед скошеної трави не видно...
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17.09.2021 16:16 Ответить
Ти її під скошеною травою не бачиш
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17.09.2021 16:33 Ответить
Гыгыгы, американская бабачк стой раз два? Нуну.

Когда я был малым при единичных случаях зараженная ветка срезалась, обливалась керосином и сжигалась.

Сейчас всем уже пох - американская бабочка целиком сжирает американский клён. Тоже, кстате, расплодившийся без меры.
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17.09.2021 11:57 Ответить
Дайте мне тех бабочек...этот американский клен уже задолбал...

Где "вертолетик" упал там и пророс...спилить просто так нельзя...сразу поросль и куст..еще хуже..только корчевать или выжигать...

И на дрова дерьмо...тепла нет...
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17.09.2021 12:13 Ответить
Ждите, скоро будет. На югах уже повально выедают, до последнего листика, на севере пока мало.
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17.09.2021 12:17 Ответить
На півночі повно омели.
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17.09.2021 12:39 Ответить
Гліфосатом протрави.
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17.09.2021 13:13 Ответить
Когда мой папа был маленьким, то колорадских жуков собирали и сдавали за деньги.
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17.09.2021 16:42 Ответить
Какой-то дурацкий повод!
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17.09.2021 12:09 Ответить
Деревьям не везет, то вырубают то бабочки пожирают.
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17.09.2021 12:18 Ответить
так вот кто Карпаты сожрал, а я на бабочку... тьфу - нашего "бубочку" думал......
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17.09.2021 12:32 Ответить
В этом году на Херсонщине было нашествие этой белой бабочки, дождливая весна, жаркое лето, пик вроде 16 летнего цикла их развития. Это детка природа.
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17.09.2021 12:38 Ответить
теперь начнут поголовно прививать и от этой х@рни
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17.09.2021 12:53 Ответить
только антивакцеров для профилактики.
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17.09.2021 13:14 Ответить
Про амброзію давно знаємо, а от про цю білу ********* щойно прочитав.

...поліфаг, що пошкоджує понад 300 видів різних трав'янистих, кущових та деревних культур. Найулюбленішими культурами є шовковиця, клен американський, айва, бузина, вишня, груша, виноград, волоський горіх, слива, хміль, яблуня.

Якщо повністю зхом'ячує клен (!), то це дійсно сувора насікома...

Виглядає теж кріпово, до речі:

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17.09.2021 13:49 Ответить
У нас ця потвора за кілька днів знищила всі самшити. І це при тому, що приходив садовник та обробляв хімією. Зараз самшити виглядають наче з фільмів жахів.
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17.09.2021 14:05 Ответить
ух ти!
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18.09.2021 06:34 Ответить
Це та хрінь, що повністю вкутує дерева павутинням і листя вижирає? Так років з 20 назад бачив цілу посадку кленову вижрату.
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18.09.2021 06:37 Ответить
Там біла бабочка, тут зелений бубочка. Біда та й годі.
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17.09.2021 14:05 Ответить
Эта бабочка - реально страшне дело, точнее её гусеницы. Жрут ВСЁ, включая грецкий орех. Ночью идёшь по дороге - слышен шелест без ветра. Это гусинь деревья вдоль дороги жрёт. Счастье, что как массово появилась вдруг, так на следующий год практически пропала. Но зимы были холодные....
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17.09.2021 16:45 Ответить
страшные вещи рассказываете....тепер как буду идти ночью , через лес, да без фонарика и услышу хруст жующих челстей бабочки все подряд.. прям не бабочки а лангольеры какие-то!
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17.09.2021 18:01 Ответить
У этой бабочки челюсти смотри:

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17.09.2021 18:57 Ответить
 
 