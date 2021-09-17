В Луцке ввели карантин из-за американской белой бабочки и амброзии

В Луцке вводится карантинный режим в связи с распространением амброзии полыннолистной и американской белой бабочки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

"В связи с обнаружением на территории г.Луцка вредных организмов - амброзии полыннолистной и американской белой бабочки, с 16 сентября 2021 в областном центре Волыни вводится карантинный режим", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение № 563 подписал председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко 15 сентября 2021 года.

Следовательно, с 16 сентября 2021 в пределах г. Луцка общей площадью 4 023,1717 га вводится карантинный режим относительно амброзии полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia) и американской белой бабочки (Hyphantria cunea).

Соответствующим распоряжением главы области утверждены мероприятия по локализации и ликвидации указанных регулируемых вредных организмов.

Подробно с карантинными мероприятиями можно ознакомиться по ссылке: http://npa.voladm.gov.ua/2021/563.zip

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