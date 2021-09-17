У Луцьку ввели карантин через американського білого метелика і амброзію

У Луцьку запроваджується карантинний режим у зв'язку з поширенням амброзії полинолистої та американського білого метелика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

"У зв'язку з виявленням на території м.Луцька шкідливих організмів - амброзії полинолистої та американського білого метелика, з 16 вересня 2021 року в обласному центрі Волині запроваджується карантинний режим", - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження № 563 підписав голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко 15 вересня 2021 року.

Отже, з 16 вересня 2021 в межах міста Луцька загальною площею 4 023,1717 га запроваджується карантинний режим щодо амброзії полинолистої (Ambrósia artemisiifólia) і американського білого метелика (Hyphantria cunea).

Відповідним розпорядженням голови області затверджені заходи щодо локалізації та ліквідації зазначених регульованих шкідливих організмів.

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Детально з карантинними заходами можна ознайомитися за посиланням: http://npa.voladm.gov.ua/2021/563.zip