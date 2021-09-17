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У Луцьку ввели карантин через американського білого метелика і амброзію

У Луцьку ввели карантин через американського білого метелика і амброзію

У Луцьку запроваджується карантинний режим у зв'язку з поширенням амброзії полинолистої та американського білого метелика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

"У зв'язку з виявленням на території м.Луцька шкідливих організмів - амброзії полинолистої та американського білого метелика, з 16 вересня 2021 року в обласному центрі Волині запроваджується карантинний режим", - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження № 563 підписав голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко 15 вересня 2021 року.

Отже, з 16 вересня 2021 в межах міста Луцька загальною площею 4 023,1717 га запроваджується карантинний режим щодо амброзії полинолистої (Ambrósia artemisiifólia) і американського білого метелика (Hyphantria cunea).

Відповідним розпорядженням голови області затверджені заходи щодо локалізації та ліквідації зазначених регульованих шкідливих організмів.

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Детально з карантинними заходами можна ознайомитися за посиланням: http://npa.voladm.gov.ua/2021/563.zip

Автор: 

Волинь (840) карантин (18172) Луцьк (412) ОДА (1625)


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Топ коментарі
+7
Амброзия это программа президента - миллиард деревьев.
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17.09.2021 11:52
+4
Гыгыгы, американская бабачк стой раз два? Нуну.

Когда я был малым при единичных случаях зараженная ветка срезалась, обливалась керосином и сжигалась.

Сейчас всем уже пох - американская бабочка целиком сжирает американский клён. Тоже, кстате, расплодившийся без меры.
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17.09.2021 11:57
+3
Це все від того шо комунальні служби не хочуть косити траву. Я на дачі постійно косю траву і постійно через неділю другу вилазять паростки амброзії. Якби я не косив постійно то в мене б теж була така як на фото і з бабочками
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17.09.2021 11:55
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Амброзия это программа президента - миллиард деревьев.
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17.09.2021 11:52 Відповісти
Це все від того шо комунальні служби не хочуть косити траву. Я на дачі постійно косю траву і постійно через неділю другу вилазять паростки амброзії. Якби я не косив постійно то в мене б теж була така як на фото і з бабочками
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17.09.2021 11:55 Відповісти
З коренем виривать не пробував амброзію? Нескладно виходить - у неї стрижневий корінь! Я сам - алергік Але в радіусі 100 м коло мого дому нема ні одного паростка - просто я гуляючи вранці і бачачи паростки їх висмикую
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17.09.2021 12:12 Відповісти
Я все рівно через неділю-півтори тримером проходжу в дворі та біля двору. І в мене її немає. Ну хіба що там якесь вилізе сантиметрів на 3-4 за неділлю. Але з каждим роком все меншає і меншає. Так шо ходити навмисно виривати немає потреби.
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17.09.2021 12:52 Відповісти
Ну - якщо тобі вигідніше раз у тиждень витрачать час і електроенергію (чи пальне) і витрачать ресурс газонокосилки - будь ласка А у мене наце ніяких витрат не пішло - просто два роки прогулянок і ні амброзії ні циклахени нема! Їх просто нема - висіваться нема звідки
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17.09.2021 12:57 Відповісти
Расскажи еще секрет, как на даче вырвать всю траву и не косить потом все лето
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17.09.2021 13:12 Відповісти
Ти вирішив "виї**нуться"? Тобі вдалося ... Я - "оцінив"...
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17.09.2021 13:15 Відповісти
Я так подумал тоже, когда прочитал твое сообщение об экономии времени и электроэнергии (топлива).
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17.09.2021 13:22 Відповісти
Думай і далі... Колись розуму додасться ... Якщо не помреш передчасно...
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17.09.2021 13:31 Відповісти
Спасибо, но секрет так и не был раскрыт. Значит умру глупым (
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17.09.2021 13:38 Відповісти
Співчуваю...
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17.09.2021 13:41 Відповісти
спасибо (
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17.09.2021 14:50 Відповісти
Так ростеж не тільки амброзія Хош не хош, а косити всерівно треба
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17.09.2021 13:46 Відповісти
У амброзії (навіть скошеної відразу після цвітіння) - насіння визріває прямо у волотях Крім того при зрізанні центрального стебла від кореня відростають гілочки що ростуть паралельно землі і дають насіння Так що твоє "скошування" ніякої користі не дає!
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17.09.2021 14:06 Відповісти
Ну хАрАшо... Не дає так не дає... Зато в мене її немає , а ящо і є то її серед скошеної трави не видно...
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17.09.2021 16:16 Відповісти
Ти її під скошеною травою не бачиш
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17.09.2021 16:33 Відповісти
Гыгыгы, американская бабачк стой раз два? Нуну.

Когда я был малым при единичных случаях зараженная ветка срезалась, обливалась керосином и сжигалась.

Сейчас всем уже пох - американская бабочка целиком сжирает американский клён. Тоже, кстате, расплодившийся без меры.
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17.09.2021 11:57 Відповісти
Дайте мне тех бабочек...этот американский клен уже задолбал...

Где "вертолетик" упал там и пророс...спилить просто так нельзя...сразу поросль и куст..еще хуже..только корчевать или выжигать...

И на дрова дерьмо...тепла нет...
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17.09.2021 12:13 Відповісти
Ждите, скоро будет. На югах уже повально выедают, до последнего листика, на севере пока мало.
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17.09.2021 12:17 Відповісти
На півночі повно омели.
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17.09.2021 12:39 Відповісти
Гліфосатом протрави.
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17.09.2021 13:13 Відповісти
Когда мой папа был маленьким, то колорадских жуков собирали и сдавали за деньги.
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17.09.2021 16:42 Відповісти
Какой-то дурацкий повод!
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17.09.2021 12:09 Відповісти
Деревьям не везет, то вырубают то бабочки пожирают.
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17.09.2021 12:18 Відповісти
так вот кто Карпаты сожрал, а я на бабочку... тьфу - нашего "бубочку" думал......
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17.09.2021 12:32 Відповісти
В этом году на Херсонщине было нашествие этой белой бабочки, дождливая весна, жаркое лето, пик вроде 16 летнего цикла их развития. Это детка природа.
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17.09.2021 12:38 Відповісти
теперь начнут поголовно прививать и от этой х@рни
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17.09.2021 12:53 Відповісти
только антивакцеров для профилактики.
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17.09.2021 13:14 Відповісти
Про амброзію давно знаємо, а от про цю білу ********* щойно прочитав.

...поліфаг, що пошкоджує понад 300 видів різних трав'янистих, кущових та деревних культур. Найулюбленішими культурами є шовковиця, клен американський, айва, бузина, вишня, груша, виноград, волоський горіх, слива, хміль, яблуня.

Якщо повністю зхом'ячує клен (!), то це дійсно сувора насікома...

Виглядає теж кріпово, до речі:

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17.09.2021 13:49 Відповісти
У нас ця потвора за кілька днів знищила всі самшити. І це при тому, що приходив садовник та обробляв хімією. Зараз самшити виглядають наче з фільмів жахів.
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17.09.2021 14:05 Відповісти
ух ти!
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18.09.2021 06:34 Відповісти
Це та хрінь, що повністю вкутує дерева павутинням і листя вижирає? Так років з 20 назад бачив цілу посадку кленову вижрату.
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18.09.2021 06:37 Відповісти
Там біла бабочка, тут зелений бубочка. Біда та й годі.
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17.09.2021 14:05 Відповісти
Эта бабочка - реально страшне дело, точнее её гусеницы. Жрут ВСЁ, включая грецкий орех. Ночью идёшь по дороге - слышен шелест без ветра. Это гусинь деревья вдоль дороги жрёт. Счастье, что как массово появилась вдруг, так на следующий год практически пропала. Но зимы были холодные....
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17.09.2021 16:45 Відповісти
страшные вещи рассказываете....тепер как буду идти ночью , через лес, да без фонарика и услышу хруст жующих челстей бабочки все подряд.. прям не бабочки а лангольеры какие-то!
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17.09.2021 18:01 Відповісти
У этой бабочки челюсти смотри:

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17.09.2021 18:57 Відповісти
 
 