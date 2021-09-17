У Луцьку ввели карантин через американського білого метелика і амброзію
У Луцьку запроваджується карантинний режим у зв'язку з поширенням амброзії полинолистої та американського білого метелика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
"У зв'язку з виявленням на території м.Луцька шкідливих організмів - амброзії полинолистої та американського білого метелика, з 16 вересня 2021 року в обласному центрі Волині запроваджується карантинний режим", - йдеться в повідомленні.
Відповідне розпорядження № 563 підписав голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко 15 вересня 2021 року.
Отже, з 16 вересня 2021 в межах міста Луцька загальною площею 4 023,1717 га запроваджується карантинний режим щодо амброзії полинолистої (Ambrósia artemisiifólia) і американського білого метелика (Hyphantria cunea).
Відповідним розпорядженням голови області затверджені заходи щодо локалізації та ліквідації зазначених регульованих шкідливих організмів.
Детально з карантинними заходами можна ознайомитися за посиланням: http://npa.voladm.gov.ua/2021/563.zip
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Когда я был малым при единичных случаях зараженная ветка срезалась, обливалась керосином и сжигалась.
Сейчас всем уже пох - американская бабочка целиком сжирает американский клён. Тоже, кстате, расплодившийся без меры.
Где "вертолетик" упал там и пророс...спилить просто так нельзя...сразу поросль и куст..еще хуже..только корчевать или выжигать...
И на дрова дерьмо...тепла нет...
...поліфаг, що пошкоджує понад 300 видів різних трав'янистих, кущових та деревних культур. Найулюбленішими культурами є шовковиця, клен американський, айва, бузина, вишня, груша, виноград, волоський горіх, слива, хміль, яблуня.
Якщо повністю зхом'ячує клен (!), то це дійсно сувора насікома...
Виглядає теж кріпово, до речі: