В УЗ много хронических проблем, новое руководство должно перейти к реальным действиям, – Криворучко

Новое руководство "Укрзалізниці" должно заняться решением хронических проблем компании, а не ограничиваться декларациями о намерениях и повышать тарифы на перевозки.

Об этом заявил руководитель Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

"В УЗ есть стабильные болезни, которые не лечатся, они уже перешли давно в хроническую форму, и "Укрзалізниця" с ними ничего толком не делает", – рассказал Криворучко.

Среди таких проблем он назвал нехватку локомотивов, старый вагонный парк, критическое состояние железнодорожной инфраструктуры.

"Нехватка локомотивов – средний возраст локомотивов 38 лет при нормативе службы, по-моему, 40. То есть, у нас есть очень маленькое количество локомотивов, которые до 10 лет, их можно посчитать на пальцах, им можно имена давать, а все остальное называется Владимир Ленин. К сожалению, тяговая составляющая "Укрзалізниці" очень изношенная. Как уже изношены пути", – объяснил Криворучко.

По его словам, тысячи километров железнодорожных путей находятся в плохом состоянии, из-за чего ограничивается скорость движения по ним составов, что снижает скорость доставки грузов, увеличивает период оборота вагонов, и как следствие для конечного потребителя повышается стоимость перевозки.

По его мнению, УЗ остро нуждается в решении этих хронических проблем, и от нового руководителя компании зависит будут ли предприняты реальные действия для этого, или же он, как и его предшественники, ограничится лишь декларациями.

"Лучше смотреть на какие-то фактические действия, чем на заявления. Есть очень много меморандумов, очень много красивых пафосных речей и красивых подписаний на банкетах бумаг в дорогих папках, но очень мало есть их реализации", – подытожил Криворучко.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу "Укрзалізниці", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

В свою очередь член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзалізниці" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Напомним, 17 августа "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября.