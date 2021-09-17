РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6449 посетителей онлайн
Новости
912 13

В УЗ много хронических проблем, новое руководство должно перейти к реальным действиям, – Криворучко

В УЗ много хронических проблем, новое руководство должно перейти к реальным действиям, – Криворучко

Новое руководство "Укрзалізниці" должно заняться решением хронических проблем компании, а не ограничиваться декларациями о намерениях и повышать тарифы на перевозки.

Об этом заявил руководитель Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

"В УЗ есть стабильные болезни, которые не лечатся, они уже перешли давно в хроническую форму, и "Укрзалізниця" с ними ничего толком не делает", – рассказал Криворучко.

Среди таких проблем он назвал нехватку локомотивов, старый вагонный парк, критическое состояние железнодорожной инфраструктуры.

"Нехватка локомотивов – средний возраст локомотивов 38 лет при нормативе службы, по-моему, 40. То есть, у нас есть очень маленькое количество локомотивов, которые до 10 лет, их можно посчитать на пальцах, им можно имена давать, а все остальное называется Владимир Ленин. К сожалению, тяговая составляющая "Укрзалізниці" очень изношенная. Как уже изношены пути", – объяснил Криворучко.

По его словам, тысячи километров железнодорожных путей находятся в плохом состоянии, из-за чего ограничивается скорость движения по ним составов, что снижает скорость доставки грузов, увеличивает период оборота вагонов, и как следствие для конечного потребителя повышается стоимость перевозки.

По его мнению, УЗ остро нуждается в решении этих хронических проблем, и от нового руководителя компании зависит будут ли предприняты реальные действия для этого, или же он, как и его предшественники, ограничится лишь декларациями.

"Лучше смотреть на какие-то фактические действия, чем на заявления. Есть очень много меморандумов, очень много красивых пафосных речей и красивых подписаний на банкетах бумаг в дорогих папках, но очень мало есть их реализации", – подытожил Криворучко.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу "Укрзалізниці", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

В свою очередь член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзалізниці" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Напомним, 17 августа "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября.

Автор: 

перевозки (519) Укрзализныця (2741)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
заставлять платити ахметку реальні ціни ... ана ці кошти і почнуть модернізацію
показать весь комментарий
17.09.2021 13:21
+1
А люди ,що працюють ы забезпечують перевізний процес стабільно і безперервно .... вони хто. А знаєш ти чоловіче, що без залізниці економіці Ураїни гаплик. Взагалі думай що пишеш.
показать весь комментарий
17.09.2021 13:53
+1
І енергоатом був збитковим, і укренерго, вугледобувні компанії???

І як це можна «намалювати» 3 мільйярди прибутків за 2019 рік, і навіщо???

Мабуть то така фішка «бариг» - так «красти», що з'являється армія, якої не було, ще й одягнена, взута й нагодована...
показать весь комментарий
17.09.2021 20:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заставлять платити ахметку реальні ціни ... ана ці кошти і почнуть модернізацію
показать весь комментарий
17.09.2021 13:21 Ответить
Ахмет скорее купит УЗ целиком или ту часть которая ему нужна, а щенков безмозглых вы и сами вышвырнете за их поведение. Уже время подходит и зима близко. )))
показать весь комментарий
17.09.2021 19:09 Ответить
Як так сталось, що до приходу зє абізян, до влади, укрзалізниця була прибутковою, а зараз у мільйярдних збитках???

Хто барига???
показать весь комментарий
17.09.2021 13:23 Ответить
УЗ была на дотациях и до прихода обезьян. Постоянно ныли о убытках УЗ. Просто барыги знали как брать и сколько, умели цифрами лавировать, а обезьяны гребут все подряд, но при этом еще и такую чушь несут, что действительно назвать человеческой речью язык не поворачивается. Клоуны, но не смешные.)))
показать весь комментарий
17.09.2021 19:07 Ответить
І енергоатом був збитковим, і укренерго, вугледобувні компанії???

І як це можна «намалювати» 3 мільйярди прибутків за 2019 рік, і навіщо???

Мабуть то така фішка «бариг» - так «красти», що з'являється армія, якої не було, ще й одягнена, взута й нагодована...
показать весь комментарий
17.09.2021 20:41 Ответить
Ну Балчун показывал прибыль, а вот Кравцов уже показывал убытки. Тут же фишка в том, что отчёты можно по-разному формировать. Но прикол в том, что УЗ и сейчас не убыточная.
показать весь комментарий
17.09.2021 23:02 Ответить
Не збиткова, якщо сєрлєщча не годувати??? 😁
показать весь комментарий
17.09.2021 23:40 Ответить
залізниця це ненажерелива провонявша карболкою потвора кагановича
показать весь комментарий
17.09.2021 13:36 Ответить
А люди ,що працюють ы забезпечують перевізний процес стабільно і безперервно .... вони хто. А знаєш ти чоловіче, що без залізниці економіці Ураїни гаплик. Взагалі думай що пишеш.
показать весь комментарий
17.09.2021 13:53 Ответить
Александр, без железки экономике крантов не будет. Экономику и без УЗ можно завалить, благодаря таким управленцам как у нас нынче. Либо они совершенно тупые, либо умело притворяются, но в принципе для нас это имеет одинаковый результат. Примеров неимоверное множество - просто посмотрите вокруг.)))
показать весь комментарий
17.09.2021 19:03 Ответить
Так вот именно, что в силу того, что УЗ - монополист, они любое решение должны принимать через призму влияния на экономику. Они просто загубят и экспорт, и логистику, и транзит, и экономику в конечном итоге
показать весь комментарий
17.09.2021 23:12 Ответить
Ну все. Теперь будем готовиться к очередной большой стройке. Теперь деньги будем закатывать не в асфальт, а в шпалы. Хорошо хоть осень на дворе. Как говорил Гена Крокодил - осенью хорошо - на шпалах нет луж.)))
показать весь комментарий
17.09.2021 19:00 Ответить
Так руководство УЗ люди подневольные - что смотрящие сказали делать, то они и делают. Можно подумать, что от них хоть что-то зависит.
показать весь комментарий
17.09.2021 23:00 Ответить
 
 