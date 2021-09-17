Представитель Кабмина в Раде Мельничук госпитализирован в реанимацию с COVID-19, - Арахамия

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19.

Об этом председатель фракции "СН" в ВР Давид Арахамия сообщил в ходе брифинга перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина (в парламенте. - Ред.) и руководитель секретариата", - сказал Арахамия.

Он также призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы уберечь себя от перенесения заболевания в осложненной форме.

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