6 226 33
Представитель Кабмина в Раде Мельничук госпитализирован в реанимацию с COVID-19, - Арахамия
Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19.
Об этом председатель фракции "СН" в ВР Давид Арахамия сообщил в ходе брифинга перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина (в парламенте. - Ред.) и руководитель секретариата", - сказал Арахамия.
Он также призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы уберечь себя от перенесения заболевания в осложненной форме.
Топ комментарии
+7 Andrew86
показать весь комментарий17.09.2021 14:23
+5 Вячеслав Демченко #492677
показать весь комментарий17.09.2021 14:04
+4 Иван Иван #488996
показать весь комментарий17.09.2021 14:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
виноват наверное, клятый ...
Источник: "
Тогда для чего прививка?
Всюду звонят про то, что привитый таки может заболеть (ладно), но не тяжело.
При том что все с кем он проводил встречи, и т.н. рабочие завода и спортсмены перед лицезрением солнцеликого проводили 10-дневную изоляцию.