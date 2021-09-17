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Новости Коронавирус и карантин
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Представитель Кабмина в Раде Мельничук госпитализирован в реанимацию с COVID-19, - Арахамия

Представитель Кабмина в Раде Мельничук госпитализирован в реанимацию с COVID-19, - Арахамия

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19.

Об этом председатель фракции "СН" в ВР Давид Арахамия сообщил в ходе брифинга перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина (в парламенте. - Ред.) и руководитель секретариата", - сказал Арахамия.

Он также призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы уберечь себя от перенесения заболевания в осложненной форме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины

Автор: 

ВР (29226) Кабмин (14023) карантин (16729) Арахамия (988) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+7
Жаль, что не публикуют сведения, сколько из новых заболевших получили прививки （и какими вакцинами), если таие есть.
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17.09.2021 14:23
+5
антівакцинатор напевно
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17.09.2021 14:04
+4
парламент, Карл! все как один проигнорировали вакцинацию
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17.09.2021 14:04
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антівакцинатор напевно
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17.09.2021 14:04 Ответить
Жаль, что не публикуют сведения, сколько из новых заболевших получили прививки （и какими вакцинами), если таие есть.
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17.09.2021 14:23 Ответить
парламент, Карл! все как один проигнорировали вакцинацию
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17.09.2021 14:04 Ответить
кто на очереди? агрохимия?
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17.09.2021 14:06 Ответить
Если с чебуреком не общался , не зачет
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17.09.2021 14:06 Ответить
буба победил вирусы в стране, а под носом не углядел.

виноват наверное, клятый ...
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17.09.2021 14:06 Ответить
насколько я знаю,в этом бедламе все привиты пфайзером...
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17.09.2021 14:08 Ответить
причем, многие после прививок пфазером уже подажалели, что не привились Короноваком.
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17.09.2021 14:24 Ответить
Все да не все. Зелёных идиотов -- хоть пруд пруди.
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17.09.2021 14:29 Ответить
Чо, неушта не вакцинированный апять? Аяяй!
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17.09.2021 14:08 Ответить
держим кулачки
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17.09.2021 14:10 Ответить
Он хороший? Почему ж тогда безмозглый?
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17.09.2021 14:28 Ответить
непосильная должность представителя, скосила молодое дарование)))
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17.09.2021 14:11 Ответить
ПОЧЕМУ НЕ ПРИВИТ?
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17.09.2021 14:27 Ответить
А кто сказал что он не был привит???
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17.09.2021 14:36 Ответить
"Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. "

Источник: "
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17.09.2021 14:49 Ответить
Привитые не только в реанимацию попадают...но и умирают...
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17.09.2021 15:00 Ответить
Так молодой еще, + привитый (предположим)...
Тогда для чего прививка?
Всюду звонят про то, что привитый таки может заболеть (ладно), но не тяжело.
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17.09.2021 15:04 Ответить
Говорят что и кур доят...😀
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17.09.2021 15:10 Ответить
Запретить работу ВР, КМ, АП пока не вакцинируются 100%.
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17.09.2021 14:33 Ответить
Бывший вице-президент Европейской консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ профессор Кристиан Перронн заявил, что все вакцинированные люди должны помещаться в карантин в течение зимних месяцев, иначе они могут серьезно заболеть. мля.. да это же прекрасная реклама !!!
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17.09.2021 14:38 Ответить
Так и будет! Все зебилы будут на карантине в Буковеле.
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17.09.2021 14:42 Ответить
лучше бы в СИЗО...
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17.09.2021 14:43 Ответить
а шо траур не объявили
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17.09.2021 14:39 Ответить
а чему удивляться? если уже раз переболевший разумков опять подхватил корону (вирус)))))
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17.09.2021 14:41 Ответить
А ***** , дважды обколовшийся самой эффективной вакциной, ушло в бессрочную самоизоляцию.

При том что все с кем он проводил встречи, и т.н. рабочие завода и спортсмены перед лицезрением солнцеликого проводили 10-дневную изоляцию.
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17.09.2021 14:47 Ответить
І як це можна перевірити? В нас завжди, коли потрібна позапланова відпустка, йдуть на лікарняний.
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17.09.2021 15:42 Ответить
Когда вас уже в газовые камеры отправлять будут?(((
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17.09.2021 16:49 Ответить
скоро за ним все вакцинированные овцы последуют, аминь
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17.09.2021 17:46 Ответить
Если представитель, то реанимация перестраховщики. Если просто то палата. Лиха беда начало теперь ожидаем весь бомонд
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17.09.2021 18:51 Ответить
 
 