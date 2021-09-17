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Представника Кабміну в Раді Мельничука госпіталізовано до реанімації з COVID-19, - Арахамія
Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді і керівник секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19.
Про це голова фракції "СН" у ВР Давид Арахамія повідомив на брифінгу перед засіданням Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну (у парламенті .— Ред.) та голова секретаріату", — сказав Арахамія.
Він також закликав українців вакцинуватися проти COVID-19, щоб уберегти себе від перенесення захворювання в ускладненій формі.
Топ коментарі
+7 Andrew86
показати весь коментар17.09.2021 14:23
+5 Вячеслав Демченко #492677
показати весь коментар17.09.2021 14:04
+4 Иван Иван #488996
показати весь коментар17.09.2021 14:04
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виноват наверное, клятый ...
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Тогда для чего прививка?
Всюду звонят про то, что привитый таки может заболеть (ладно), но не тяжело.
При том что все с кем он проводил встречи, и т.н. рабочие завода и спортсмены перед лицезрением солнцеликого проводили 10-дневную изоляцию.