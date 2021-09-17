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Новини Коронавірус і карантин
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Представника Кабміну в Раді Мельничука госпіталізовано до реанімації з COVID-19, - Арахамія

Представника Кабміну в Раді Мельничука госпіталізовано до реанімації з COVID-19, - Арахамія

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді і керівник секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19.

Про це голова фракції "СН" у ВР Давид Арахамія повідомив на брифінгу перед засіданням Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну (у парламенті .— Ред.) та голова секретаріату", — сказав Арахамія.

Він також закликав українців вакцинуватися проти COVID-19, щоб уберегти себе від перенесення захворювання в ускладненій формі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не всі українці, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, знають, де це можна зробити, - представник ВООЗ Хабіхт

Автор: 

ВР (14940) Кабмін (14060) карантин (18172) Арахамія (1103) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+7
Жаль, что не публикуют сведения, сколько из новых заболевших получили прививки （и какими вакцинами), если таие есть.
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17.09.2021 14:23
+5
антівакцинатор напевно
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17.09.2021 14:04
+4
парламент, Карл! все как один проигнорировали вакцинацию
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17.09.2021 14:04
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антівакцинатор напевно
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17.09.2021 14:04 Відповісти
Жаль, что не публикуют сведения, сколько из новых заболевших получили прививки （и какими вакцинами), если таие есть.
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17.09.2021 14:23 Відповісти
парламент, Карл! все как один проигнорировали вакцинацию
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17.09.2021 14:04 Відповісти
кто на очереди? агрохимия?
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17.09.2021 14:06 Відповісти
Если с чебуреком не общался , не зачет
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17.09.2021 14:06 Відповісти
буба победил вирусы в стране, а под носом не углядел.

виноват наверное, клятый ...
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17.09.2021 14:06 Відповісти
насколько я знаю,в этом бедламе все привиты пфайзером...
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17.09.2021 14:08 Відповісти
причем, многие после прививок пфазером уже подажалели, что не привились Короноваком.
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17.09.2021 14:24 Відповісти
Все да не все. Зелёных идиотов -- хоть пруд пруди.
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17.09.2021 14:29 Відповісти
Чо, неушта не вакцинированный апять? Аяяй!
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17.09.2021 14:08 Відповісти
держим кулачки
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17.09.2021 14:10 Відповісти
Он хороший? Почему ж тогда безмозглый?
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17.09.2021 14:28 Відповісти
непосильная должность представителя, скосила молодое дарование)))
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17.09.2021 14:11 Відповісти
ПОЧЕМУ НЕ ПРИВИТ?
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17.09.2021 14:27 Відповісти
А кто сказал что он не был привит???
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17.09.2021 14:36 Відповісти
"Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. "

Источник: "
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17.09.2021 14:49 Відповісти
Привитые не только в реанимацию попадают...но и умирают...
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17.09.2021 15:00 Відповісти
Так молодой еще, + привитый (предположим)...
Тогда для чего прививка?
Всюду звонят про то, что привитый таки может заболеть (ладно), но не тяжело.
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17.09.2021 15:04 Відповісти
Говорят что и кур доят...😀
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17.09.2021 15:10 Відповісти
Запретить работу ВР, КМ, АП пока не вакцинируются 100%.
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17.09.2021 14:33 Відповісти
Бывший вице-президент Европейской консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ профессор Кристиан Перронн заявил, что все вакцинированные люди должны помещаться в карантин в течение зимних месяцев, иначе они могут серьезно заболеть. мля.. да это же прекрасная реклама !!!
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17.09.2021 14:38 Відповісти
Так и будет! Все зебилы будут на карантине в Буковеле.
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17.09.2021 14:42 Відповісти
лучше бы в СИЗО...
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17.09.2021 14:43 Відповісти
а шо траур не объявили
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17.09.2021 14:39 Відповісти
а чему удивляться? если уже раз переболевший разумков опять подхватил корону (вирус)))))
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17.09.2021 14:41 Відповісти
А ***** , дважды обколовшийся самой эффективной вакциной, ушло в бессрочную самоизоляцию.

При том что все с кем он проводил встречи, и т.н. рабочие завода и спортсмены перед лицезрением солнцеликого проводили 10-дневную изоляцию.
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17.09.2021 14:47 Відповісти
І як це можна перевірити? В нас завжди, коли потрібна позапланова відпустка, йдуть на лікарняний.
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17.09.2021 15:42 Відповісти
Когда вас уже в газовые камеры отправлять будут?(((
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17.09.2021 16:49 Відповісти
скоро за ним все вакцинированные овцы последуют, аминь
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17.09.2021 17:46 Відповісти
Если представитель, то реанимация перестраховщики. Если просто то палата. Лиха беда начало теперь ожидаем весь бомонд
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17.09.2021 18:51 Відповісти
 
 