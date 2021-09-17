Представника Кабміну в Раді Мельничука госпіталізовано до реанімації з COVID-19, - Арахамія

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді і керівник секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19.

Про це голова фракції "СН" у ВР Давид Арахамія повідомив на брифінгу перед засіданням Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну (у парламенті .— Ред.) та голова секретаріату", — сказав Арахамія.

Він також закликав українців вакцинуватися проти COVID-19, щоб уберегти себе від перенесення захворювання в ускладненій формі.

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