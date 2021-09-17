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Зеленский ни разу мне не звонил, - и.о. директора ГБР Сухачев

Зеленский ни разу мне не звонил, - и.о. директора ГБР Сухачев

И.о. директора Государственного бюро расследования Алексей Сухачев заявил, что президент Владимир Зеленский ни разу ему не звонил.

Об этом и.о. директора ГБР сказал в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, как часто он встречается с президентом Зеленским, Сухачев ответил: "В последний раз видел президента достаточно давно - весной, еще во время совещания о массовых мероприятиях у Офиса Президента".

Также и. о. директора Государственного бюро расследований подчеркнул, что Зеленский ему лично не звонит.

"У меня установлена прямая связь, но президент ни разу не звонил", - сказал Сухачев.

Кроме того, он заявил, что прямой связи с главой ОП Андреем Ермаком он не имеет.

Читайте: Разумков и Шмыгаль принимали участие в совещании у Зеленского, обсуждали законопроект о деолигархизации и "ресурсный", - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

Зеленский (20196) ГБР (2966) Ермак Андрей (1253) Сухачев (57)


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Топ комментарии
+10
нафиг кловану звонить? сухачев сам прибежал - без звонков)
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17.09.2021 16:54
+10
у него для таких татаров с ермаком
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17.09.2021 16:55
+7
Зеляху#ло йому не дзвонить. Це - прерогатива д'єрмака. Зе - це клоун в цирку, якому д'єрмак пише (чи, точніше: організовує, платить) репризи для кретиноскопу.
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17.09.2021 17:04
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нафиг кловану звонить? сухачев сам прибежал - без звонков)
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17.09.2021 16:54 Ответить
у него для таких татаров с ермаком
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17.09.2021 16:55 Ответить
Он нет, а ты да.
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17.09.2021 16:59 Ответить
Зеляху#ло йому не дзвонить. Це - прерогатива д'єрмака. Зе - це клоун в цирку, якому д'єрмак пише (чи, точніше: організовує, платить) репризи для кретиноскопу.
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17.09.2021 17:04 Ответить
Є ні. ВАЗеленський, це не лише маріонетка, а й їх прикриття. Вони будуть кидатися на амбразуру, закриваючи його собою. Хто вони без ньог- ніхто. Яке у них майбутнє без нього- ніякого. Кому, якій владі, потрібні ці імбИцили, які вміють лише красити, відверто брехати і порушувати Закон? За це доведеться відповідати. Тому вони підуть на все, щоб нарід вірив в незаплямованість ВАЗеленського. Як і олігархи, які прикривають його інформаційно та баблом. Хто їм дасть так грабувати Україну, як Вава?
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17.09.2021 17:20 Ответить
не згоден. Нині, по-факту, кожен з них вже впрягся в свою збрую: дєрмак керує, а Зе - виступає. Але тягнуть спільного воза разом. А от чи будуть разом відповідати за злочини - це ще те питання...
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17.09.2021 17:28 Ответить
Ні, не будуть. Дерьмак, офіційно- ніхто. Навіть, не держслужбовець. Тому відповідати за всі злочини буде Буба.
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17.09.2021 17:58 Ответить
до речі, зроблю інше зауваження: Ви, напевне, сплутали , з в одному із своїх коментів. А це особи різного, навіть протилежного менталітету
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17.09.2021 17:36 Ответить
Могу подтвердить, Стукачев говорит правду.
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17.09.2021 17:07 Ответить
зуб даешь?
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17.09.2021 17:15 Ответить
Згоден, все було навпаки.
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17.09.2021 17:34 Ответить
Так може Сухачьову пора сказати Зєлі що в нас є такий орган як ДБР і він його очолює...Тоді він перестане дзвонити одному Баканову...
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17.09.2021 17:08 Ответить
хех, этот чувак просто еще свою папку "спам" не смотрел
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17.09.2021 18:12 Ответить
"мамой клянусь" забыл добавить
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17.09.2021 18:25 Ответить
Прямого зв'язку з Єрмаком нема??? А який є??? Посильний бігає???
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17.09.2021 18:26 Ответить
А хто такий Зеленський? В нас же президента звати Ирмак?
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17.09.2021 21:59 Ответить
 
 