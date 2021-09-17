Зеленский ни разу мне не звонил, - и.о. директора ГБР Сухачев
И.о. директора Государственного бюро расследования Алексей Сухачев заявил, что президент Владимир Зеленский ни разу ему не звонил.
Об этом и.о. директора ГБР сказал в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, как часто он встречается с президентом Зеленским, Сухачев ответил: "В последний раз видел президента достаточно давно - весной, еще во время совещания о массовых мероприятиях у Офиса Президента".
Также и. о. директора Государственного бюро расследований подчеркнул, что Зеленский ему лично не звонит.
"У меня установлена прямая связь, но президент ни разу не звонил", - сказал Сухачев.
Кроме того, он заявил, что прямой связи с главой ОП Андреем Ермаком он не имеет.
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